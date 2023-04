Ein Saudi-Araber und ein Iraner gewinnen die Hauptpreise im weltweit größten religiösen Wettbewerb in Riad

Der Wettbewerb erzielt 6 Guinness-Zertifikate mit einem Poolpreis von 3,3 Millionen US-Dollar

RIAD, Saudi-Arabien, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- Heute, in der letzten Folge der Otr Elkalam Show, dem größten religiösen Wettbewerb der Welt, dessen Folgen aus der saudischen Hauptstadt Riad übertragen wurden, gewann der saudische Teilnehmer Mohammed Al-Sharif den ersten Platz im Adhan-Wettbewerb (islamischer Aufruf zum öffentlichen Gebet) mit einem Preisgeld von 533.000 $, während der Iraner Younis Shahmradi den ersten Platz im Koranvortragswettbewerb mit einem Preisgeld von 800.000 $ gewann. Seine Exzellenz, Berater Turki bin Abdel Mohsen Alalshikh, Vorsitzender des Verwaltungsrats der saudischen Unterhaltungsbehörde, überreichte den Gewinnern die Preise.

Turki Alalshikh, Chariman of Saudi General Entertaniment Authority, awards the Iranian contestant Younes Shahmradi 800,000$ for winning first place in the Quran track of Otr Elkalam competition Otr Elkalam show in Saudi Arabia achieves six Guinness World records

Der Wettbewerb, der heute zu Ende ging, gewann 6 Zertifikate aus dem Guinness-Buch der Rekorde. Es erreichte zwei Rekordzahlen in Bezug auf die teilnehmenden Länder sowohl in der Koran- als auch in der Adhan-Strecke des Wettbewerbs und eine Rekordzahl von Teilnehmern am Koranwettbewerb. Ein weiterer Rekord wurde mit dem größten Wettbewerb zur Gewinnung von Teilnehmern für den Adhan-Wettbewerb aufgestellt, und zwei weitere Rekorde wurden mit dem größten Preisgeld für einen Koranrezitationswettbewerb und dem größten Preisgeld für einen Gebetsrufwettbewerb (Adhan) aufgestellt. Das Preisgeld für beide Wettbewerbe belief sich auf 3,3 Millionen $.

Seine Exzellenz Berater Alalshikh ehrte die Gewinner der Wettbewerbspreise in den Rezitations- und Adhan-Tracks. Der iranische Teilnehmer Younis Shahmradi gewann den ersten Platz in der Rezitationskategorie, während der Saudi-Araber Abdulaziz Al-Faqih den zweiten Platz und ein Preisgeld von 533.000 $ gewann. Der marokkanische Teilnehmer Zakaria Al-Zirk gewann den dritten Platz und ein Preisgeld von 266.000 $, sein Landsmann Abdullah Al-Daghri den vierten Platz und ein Preisgeld von 187.000 $.

Beim Adhan-Wettbewerb belegte der saudische Teilnehmer Mohammed Al-Sharif den ersten Platz, den zweiten Platz belegte der Indonesier Diaa Al-Din bin Nazar Al-Din mit einem Preisgeld von 266.000 $, den dritten Platz belegte Raheef Al-Hajj mit einem Preisgeld von 133.000 $, und den vierten Platz belegte der Brite Ibrahim Asad mit einem Preisgeld von 80.000 $.

Der Koran- und Adhan-Wettbewerb, der in diesem Jahr in strategischer Partnerschaft mit der Islamischen Weltliga stattfindet, ist eine der internationalen Initiativen der allgemeinen saudischen Unterhaltungsbehörde.

