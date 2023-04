Um saudita e um Iranian Win Top Prizes na maior competição religiosa do mundo em Riade

A competição atinge 6 certificados de Guinness com um pool de prêmio de USUS$ 3.3 milhões

RIADE, Arábia Saudita, 7 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, no episódio de encerramento do show de Otr Elkalam, a maior competição religiosa do mundo, cujos episódios foram transmitidos da capital saudita, Riade, o concorrente saudita Mohammed Al-Sharif conquistou o primeiro lugar na categoria adhan (chamado à oração islâmico) com um prêmio de US$ 533.000, enquanto o iraniano Younis Shahmradi ganhou o primeiro lugar na categoria recitação do Alcorão com um prêmio de US$ 800.000. Sua Excelência Consultor Turki bin Abdel Mohsen Alalshikh, presidente do Conselho de Administração da Saudi General Entertainment Authority, apresentou os prêmios aos vencedores.

A competição, que terminou hoje, ganhou 6 certificados da Guinness Book of Records. Ela alcançou dois números recordes em termos de países participantes nas categorias Quran e Adhan da competição e um número recorde de participantes da competição do Alcorão. Também alcançou outro recorde como a maior competição para atrair participantes na competição de adhan, e mais dois recordes como a maior premiação para uma competição de recitação do Alcorão e a maior premiação para uma competição de chamada para a oração (adhan). O pool de prêmios para ambas as categorias totalizou US$ 3.3 milhões.

Sua Excellency Advisor Alalshikh homenageou os vencedores dos prêmios da competição nas categorias de recitação e adhan. O candidato iraniano Younis Shahmradi ficou em primeiro lugar na categoria de recitação, enquanto o saudita Abdulaziz Al-Faqih ficou em segundo lugar e recebeu um prêmio de US$ 533.000. O competidor marroquino Zakaria Al-Zirk conquistou o terceiro lugar e um prêmio de US$ 266.000, e seu compatriota Abdullah Al-Daghri conquistou o quarto lugar e um prêmio de US$ 187.000.

Quanto à categoria adhan, o primeiro lugar foi conquistado pelo competidor saudita Mohammed Al-Sharif, o segundo lugar foi conquistado pelo indonésio Diaa Al-Din bin Nazar Al-Din com um prêmio de US$ 266.000, o terceiro lugar foi conquistado por Raheef Al-Hajj com um prêmio de US$ 133.000, e o quarto lugar foi conquistado pelo britânico Ibrahim Asad com um prêmio de US$ 80.000.

A competição de recitação do Alcorão e adhan, que este ano conta com uma parceria estratégica com a Muslim World League, é uma das iniciativas internacionais da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2049897/1st_place_Award.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2049898/Guinness_World_Records.jpg

FONTE Otr Elkalam

