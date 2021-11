Eine der weltweit größten Vermögensverwaltungsgesellschaften unterzeichnet einen Großvertrag mit Darktrace

CAMBRIDGE, England, 22. November 2021 /PRNewswire/ -- Darktrace, ein weltweit führender Anbieter von KI im Bereich der Cybersicherheit, gab heute bekannt, dass eine der weltweit größten Investment-Management-Firmen mit Sitz in den USA einen Vertrag mit Darktrace unterzeichnet hat, der das Potenzial hat, über mehrere Jahre hinweg Einnahmen von weit über 1 Million US-Dollar zu erzielen.

Dieser jüngste Kundengewinn folgt auf einen Upsell in Höhe von mehreren Millionen Dollar bei einer anderen großen US-Investmentmanagementgesellschaft. Beide Unternehmen haben eine breite Palette von Lösungen aus den Darktrace-Produktfamilien detect, respond und investigate übernommen, darunter Cloud, SaaS, E-Mail und Netzwerk.

„Der Finanzdienstleistungssektor ist nach wie vor die wichtigste Branche für Darktrace, und wir freuen uns, ein weiteres großes Unternehmen in unserer wachsenden Kundengemeinschaft begrüßen zu dürfen, da wir die Unternehmenssicherheit mit selbstlernender KI neu definieren", kommentiert Poppy Gustafsson OBE, CEO von Darktrace.

Informationen zu Darktrace

Darktrace (DARK:L), ein weltweit führender Anbieter von KI für Cybersicherheit, liefert erstklassige Technologie, die fast 6.000 Kunden weltweit vor hochentwickelten Bedrohungen schützt, darunter Ransomware- und Cloud- sowie SaaS -Angriffe. Der grundlegend andere Ansatz des Unternehmens gilt der selbstlernenden KI , um Maschinen in die Lage zu versetzen, das Geschäft zu verstehen, um es selbstständig zu verteidigen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, und beschäftigt 1.600 Mitarbeiter in über 30 Niederlassungen weltweit. Darktrace wurde vom TIME-Magazin zu einem der „Most Influential Companies" für 2021 ernannt.

