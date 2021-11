L'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissements au monde signe un contrat majeur avec Darktrace

CAMBRIDGE, Angleterre, 22 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Darktrace, un leader mondial de l'IA en matière de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui que l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissements au monde, basée aux États-Unis, a signé un contrat avec Darktrace avec le potentiel de fournir bien plus d'un million de dollars de revenus sur plusieurs années.

Cette dernière victoire fait suite à une vente de plusieurs millions de dollars à une autre grande société américaine de gestion d'investissements. Les deux entreprises ont adopté une large gamme de solutions dans les familles de produits de Darktrace (détecter, répondre et enquêter), notamment dans les domaines du cloud, du SaaS, de la messagerie et du réseau.

« Le secteur des services financiers reste le secteur d'activité le plus important de Darktrace, et nous sommes ravis d'accueillir une autre grande entreprise dans notre communauté de clients en pleine expansion, alors que nous continuons à redéfinir la sécurité des entreprises grâce à l'IA auto-apprenante » a commenté Poppy Gustafsson OBE, PDG de Darktrace.

À propos de Darktrace

Darktrace (DARK:L), un leader mondial de l'IA en matière de cybersécurité, propose une technologie de classe mondiale qui protège près de 6 000 clients dans le monde entier contre les menaces avancées, notamment les ransomwares et les attaques de type cloud et SaaS . L'approche fondamentalement différente de l'entreprise applique l'IA auto-apprenante pour permettre aux machines de comprendre l'entreprise afin de la défendre de manière autonome. Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, la société compte 1 600 employés et plus de 30 bureaux dans le monde. Darktrace a été désigné comme « l'une des entreprises les plus influentes » du magazine TIME pour 2021.

Contact pour les médias :

Bryce Tom

Rubenstein (États-Unis)

+1-917-733-9494

[email protected]

Nikhol Hui

Brands2Life (Royaume-Uni)

+44 (0)7908 714331

[email protected]

