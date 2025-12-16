Eine Schule für die Heilung

Die Initiative für reparative Bildung des Global Survivors Fund, der Neem Foundation und lokaler Partner – Teil eines Zuschusses von Education Cannot Wait – hilft Überlebenden konfliktbezogener sexueller Gewalt in Nigeria dabei, ihr Selbstvertrauen, ihre Verbundenheit und die Freude am Lernen wiederzuentdecken.

MAIDUGURI, Nigeria, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In einer ruhigen Ecke von Maiduguri nehmen die Kinder in der Lafiya Sarari School ihre Plätze ein, öffnen ihre Hefte und halten ihre Stifte bereit. Der Morgen ist ruhig, ein Gefühl, das viele Schüler nach Jahren der Unsicherheit, Vertreibung und Verluste noch lernen müssen, zu vertrauen. Für sie ist die Schule mehr als nur ein Ort zum Lernen – sie ist ein Ort der Heilung.

Students in front of the Education Cannot Wait-supported Lafiya Sarari School in Nigeria. © ECW

Sechzehn Jahre Gewalt durch Boko Haram und andere Rebellengruppen haben die Kindheit, Sicherheit und Bildung unzähliger Kinder im Nordosten Nigerias tiefgreifend beeinträchtigt, wobei Schulen und Wohnhäuser häufig Ziel von Angriffen und Entführungen waren.

Alle Schüler von Lafiya Sarari haben die Rebellion miterlebt, und viele tragen weiterhin die Last dieser Erfahrung mit sich. Fatima ist eine von ihnen, eine Schülerin, die innerhalb dieser Mauern weit mehr als nur ihre schulischen Fähigkeiten wiederaufgebaut hat.

„Hier habe ich begonnen zu erkennen, dass ich eine gute Zukunft habe", sagt Fatima.

IIhre Worte spiegeln das Ziel einer bahnbrechenden Initiative wider, die vom Global Survivors Fund ( GSF ) zusammen mit der Neem Foundation und lokalen Partnern, der Youth Initiative Against Terrorism und der Future Resilience and Development Foundation , geleitet wird. Mit Unterstützung durch einen Zuschuss der Acceleration Facility von Education Cannot Wait ( ECW ) bieten sie Kindern, die von konfliktbedingter sexueller Gewalt im Bundesstaat Borno betroffen sind, traumadruckorientierte, reparative Bildung an.

Fatimas Weg zurück zum Lernen

Fatima erinnert sich an den Moment, als sich ihr Leben 2014 veränderte, als Boko Haram ihre Stadt angriff.

„Der Angriff war laut und hat uns alle erschreckt. Ich musste mich mit meiner Familie verstecken", sagt Fatima. „Nach ein paar Stunden dachten wir, sie wären weg und dass uns niemand retten würde, also mussten wir uns selbst retten. Wir kamen aus unserem Versteck. Boko Haram hat uns gefangen genommen."

Sie wurden in das Dorf der Rebellen gebracht, wo Fatima den Tod ihres Vaters miterlebte und Schreckliches erdulden musste, das kein Kind erleben sollte.

Schließlich gelang ihrer Familie die Flucht. „Wir sind elf Tage lang gelaufen. Wir konnten nicht schlafen - es regnete. Nur wenige von uns haben es zurückgeschafft. Wir haben viele unterwegs Weg verloren."

Eine Rückkehr zur Schule schien unmöglich, bis sie an Neems traumainformiertem Bildungsprogramm in Lafiya Sarari teilnahm. Dort fand sie Stabilität, Routine und Unterstützung. Nach ihrer Teilnahme konnte sie sich wieder eine Zukunft vorstellen.

Ihre Erfahrung spiegelt die vieler Überlebender im Nordosten Nigerias wider, wo laut UNICEF Unsicherheit und Krisen über 18 Millionen Kinder aus der Schule gedrängt haben. Schutzrisiken wie Entführungen und Angriffe auf Schulen haben zugenommen.

Nach ihrer Freilassung oder Flucht sind die Überlebenden von Boko Haram erneut Opfer von Gewalt und Stigmatisierung – oft werden sie als „befleckt" oder als „Boko-Haram-Frauen" bezeichnet und es wird ihnen unterstellt, die Ideologie der Rebellen zu vertreten. Die Überlebenden tragen eine schwere psychische Last, die alle Aspekte ihres Lebens beeinträchtigt.

Bildung ist ein Recht und eine Form der Wiedergutmachung, die Kindern wie Fatima hilft, sich wieder zu integrieren, Fähigkeiten aufzubauen und ihre Zukunft zu verändern.

Eine Schule, die auf Lernen ausgelegt ist

In Lafiya Sarari sind alle Schüler von den Unruhen betroffen, und etwa 80 % sind Überlebende konfliktbedingter sexueller Gewalt – viele von ihnen hatten Schwierigkeiten, wieder in den regulären Schulunterricht zurückzukehren.

Der Bildungsfortschritt wird über sechs Jahre hinweg gemessen und nicht anhand jährlicher Benchmarks, sodass die Schüler in ihrem eigenen Tempo lernen können. Der Lehrplan betont Werte wie Frieden, Integrität, Respekt, Ehrlichkeit und Toleranz – Werte, die von Boko Haram systematisch bekämpft werden.

„Formale Bildung war für diese Kinder kein Thema", sagt Philemon Nyminiba, Biologielehrer und Bildungspsychologe. „Manchmal spürt man eine Mauer um sie herum. Durch Kunst, Bewegung und individuelle Betreuung helfen wir ihnen, das auszudrücken, was schwer in Worte zu fassen ist."

Die Schule verfügt über 17 Lehrer, zwei Berater und vier Psychologen, die alle in traumabezogener Betreuung und psychologischer Erster Hilfe ausgebildet sind. In der spielerischen Therapie sehen die Mitarbeiter Ängste und Wut an die Oberfläche kommen, psychologische Wunden, die anderswo oft übersehen werden. „Als einige Kinder zu uns kamen, konnte ich keine Sitzung abhalten, ohne dass sie weinten. Sie fühlten sich nicht sicher. Wir mussten Aktivitäten entwickeln, damit sie sich frei fühlen konnten", sagte ein Schulpsychologe.

Die Zukunft neu denken

Mit der Unterstützung von ECW helfen GSF und Neem Kindern dabei, mit Würde, Sicherheit und maßgeschneiderter Unterstützung wieder in die Schule zu kommen. Die Initiative basiert auf der Zusammenarbeit mit Überlebenden, um sicherzustellen, dass sie mitbestimmen können, was Wiedergutmachung und unterstützendes Lernen für sie bedeuten.

Jeder Schritt nach vorn zählt. Fatima hat das Programm nun abgeschlossen und beginnt mit neuem Selbstvertrauen ihr nächstes Kapitel. Sie ist ein Beispiel für Resilienz und Möglichkeiten, während andere in ihre Fußstapfen treten und die Türen von Lafiya Sarari durchschreiten. „Fast alles, was wir brauchen, um im Leben voranzukommen, wird uns hier geboten. Diese Schule gibt uns das Gefühl, dass wir Hoffnung haben", sagte ein Schüler.

Ihre Geschichten offenbaren eine wichtige Wahrheit: Mit der richtigen Unterstützung wird Bildung mehr als nur ein Weg zum Lernen. Sie wird zu einem Weg zur Heilung.

