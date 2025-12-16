Una escuela para la sanación

La iniciativa de educación reparativa de Global Survivors Fund, Neem Foundation y socios locales, parte de una subvención de Education Cannot Wait, ayuda a sobrevivientes de violencia sexual relacionada con conflictos a redescubrir la confianza, la conexión y la alegría de aprender en Nigeria.

MAIDUGURI, Nigeria, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En un tranquilo rincón de Maiduguri, los niños se acomodan en sus asientos en Lafiya Sarari School, con los cuadernos abiertos y los lápices listos. La mañana es tranquila, una sensación en la que muchos estudiantes aún están aprendiendo a confiar tras años de inseguridad, desplazamiento y pérdida. Para ellos, la escuela es más que un lugar para aprender: es un lugar para sanar.

Students in front of the Education Cannot Wait-supported Lafiya Sarari School in Nigeria. © ECW

Dieciséis años de violencia perpetrada por Boko Haram y otros grupos insurgentes han afectado profundamente la infancia, la seguridad y la educación de innumerables niños en el noreste de Nigeria, donde escuelas y hogares a menudo son blanco de ataques y secuestros.

Todos los estudiantes de Lafiya Sarari han vivido la insurgencia, y muchos siguen cargando con el peso de esa experiencia. Fátima es una de ellas, una estudiante que ha reconstruido mucho más que sus habilidades académicas entre estas paredes.

"Aquí empecé a ver que tengo un futuro brillante", dijo Fátima.

Sus palabras reflejan el propósito de una iniciativa pionera liderada por Global Survivors Fund (GSF) junto a Neem Foundation y socios locales, la Youth Initiative Against Terrorism y Future Resilience and Development Foundation. Con el apoyo de una subvención del Programa de Aceleración de Education Cannot Wait (ECW), están brindando una educación reparadora y que responde al trauma a los niños afectados por la violencia sexual relacionada con el conflicto en todo el estado de Borno.

El regreso de Fátima a la educación

Fátima recuerda el momento en que su vida dio un giro en 2014, cuando Boko Haram atacó su pueblo.

"El ataque fue fuerte y nos asustó a todos. Tuve que esconderme con mi familia", dijo Fátima. "Después de unas horas, pensamos que se habían ido y que nadie nos salvaría, así que tuvimos que salvarnos nosotros mismos. Salimos. Boko Haram nos capturó".

Los llevaron a la aldea de los insurgentes, donde Fátima presenció la muerte de su padre y sufrió horrores que ningún niño debería vivir.

Finalmente, su familia escapó. "Caminamos durante 11 días. No podíamos dormir; llovía. Solo unos pocos logramos regresar. Perdimos a muchos en el camino".

Regresar a la educación parecía imposible hasta que se unió al programa de educación adaptada al trauma de Neem en Lafiya Sarari. Allí encontró estabilidad, rutina y apoyo. Después de unirse, pudo volver a imaginar un futuro.

Su experiencia refleja la de muchos sobrevivientes en el noreste de Nigeria, donde la inseguridad y las crisis han obligado a más de 18 millones de niños a abandonar la escuela, según UNICEF. Los riesgos de protección, como los secuestros y los ataques a las escuelas, se han intensificado.

Tras su liberación o huida, las sobrevivientes de Boko Haram se enfrentan a la revictimización y la estigmatización, a menudo vistas como deshonradas o etiquetadas como "esposas de Boko Haram", supuestamente adeptas a la ideología insurgente. Las sobrevivientes soportan una pesada carga psicológica que perturba todos los aspectos de su vida.

La educación se erige como un derecho y una forma de reparación que ayuda a niñas como Fátima a reintegrarse, desarrollar habilidades y transformar su futuro.

Una escuela diseñada para el aprendizaje

En Lafiya Sarari, todos los estudiantes se han visto afectados por la insurgencia y aproximadamente el 80 % son sobrevivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto; muchos han tenido dificultades para regresar a la educación convencional.

El progreso educativo se mide a lo largo de seis años en lugar de puntos de referencia anuales, lo que permite a las estudiantes aprender a su propio ritmo. El plan de estudios enfatiza valores como la paz, la integridad, el respeto, la honestidad y la tolerancia, valores sistemáticamente atacados por Boko Haram.

"La educación formal no era adecuada para estos niños", dijo Philemon Nyminiba, profesor de biología y psicólogo educativo. "A veces sientes que hay un muro a su alrededor. A través del arte, el movimiento y el apoyo individual, les ayudamos a expresar lo que les cuesta decir".

La escuela cuenta con 17 profesores, dos consejeros y cuatro psicólogos, todos capacitados en atención adaptada al trauma y primeros auxilios psicológicos. En la terapia lúdica, el personal observa cómo afloran la ansiedad y la ira, heridas psicológicas que a menudo se pasan por alto en otros contextos. "Cuando algunos niños se unían, no podía tener una sesión sin que lloraran. No se sentían seguros. Tuvimos que crear actividades para que se sintieran libres", dijo un psicólogo escolar.

Reimaginando futuros

Con el apoyo de la subvención de ECW, GSF y Neem ayudan a niños a reincorporarse a la educación con dignidad, seguridad y apoyo personalizado. La iniciativa se basa en la cocreación con sobrevivientes para garantizar que contribuyan a definir lo que significan para ellos las reparaciones y el aprendizaje con apoyo.

Cada paso adelante cuenta. Fatima se ha graduado del programa y emprende su siguiente etapa con renovada confianza. Ella ejemplifica la resiliencia y las posibilidades, mientras otros siguen sus pasos al entrar en Lafiya Sarari. "Aquí tenemos casi todo lo que necesitamos para progresar en la vida. Esta escuela nos infunde esperanza", dijo una estudiante.

Sus experiencias revelan una poderosa verdad: con el apoyo adecuado, la educación se convierte en algo más que un camino hacia el aprendizaje. Se convierte en un camino hacia la sanación.

