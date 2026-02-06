Eine wegweisende Studie zeigt, dass Werbeartikel eine hohe Markenerinnerung bei geringerer Kohlenstoffbelastung als die meisten anderen Werbemaßnahmen erzielen

TREVOSE, Pennsylvania, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue unabhängige Studie hat ergeben, dass Werbeartikel eine hohe Markenerinnerung erzielen und gleichzeitig zu den kohlenstoffeffizientesten Werbemöglichkeiten pro gemerkter Impression zählen – mit bis zu achtmal geringeren Kohlenstoffemissionen als digitale Werbung wie Social Media und Online-Display-Anzeigen. Die Studie wurde von der britischen Klimaplattform 51toCarbonZero durchgeführt und vom US-amerikanischen Advertising Specialty Institute (ASI), der Promotional Products Association International (PPAI) sowie europäischen Werbemittelpartnern, darunter die European Associations Cooperative (EAC), in Auftrag gegeben.

One area where promotional products performed particularly well was in measuring average carbon impact against memorized impressions.

Diese erste Studie dieser Art vergleicht markenbezogene Merchandising-Artikel wie T-Shirts mit Logo und wiederverwendbare Trinkgefäße mit digitaler Werbung, Fernseh-, Radio-, Print- und Außenwerbung wie Plakatwänden auf dem US-amerikanischen und europäischen Markt und misst dabei die Markenerinnerung (in Erinnerung gebliebene Impressionen) und die Kohlenstoffbilanz anhand einheitlicher Messgrößen. Werbeartikel werden im Laufe der Zeit wiederholt eingesetzt.

Die Ergebnisse zeigen, dass Markenartikel zu den Werbeoptionen mit den geringsten Auswirkungen auf die Kohlendioxidbilanz pro gemerkter Impression zählen, vergleichbar mit Außenwerbung und besser als die anderen untersuchten wichtigen Kanäle.

Die Studie besagt nicht, dass Werbeartikel keine Auswirkungen auf die Umwelt haben. Stattdessen bietet sie datengestützte Kontextinformationen für den Vergleich von Werbekanälen anhand konsistenter, realer Kennzahlen, da die Nachhaltigkeitserwartungen weltweit steigen und der Energiebedarf der digitalen Werbung weiter zunimmt.

„Diese Studie liefert der Werbebranche die zuverlässigen Daten, die sie seit langem benötigt", erklärte Timothy M. Andrews, Präsident und Geschäftsführer von ASI, einer Mitgliederorganisation für die 27,7 Milliarden Dollar schwere Werbeartikelbranche. „Durch den Vergleich von Werbeartikeln mit anderen Werbekanälen anhand messbarer Auswirkungen schafft die Studie Transparenz, auf die Marken und Vermarkter vertrauen können."

Die Studie wandte die Prinzipien der Lebenszyklusanalyse an, um die Emissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts zu messen, von der Herstellung und dem Transport bis hin zur Nutzung und Entsorgung. Für diese Studie stützten sich das ASI, die PPAI und die EAC auf Verkaufsdaten von zwei großen Distributoren – einem in den USA und einem in Europa. Die Daten wurden mithilfe eines Tools zur Kohlenstoffverfolgung erhoben, dessen Methodik von Bureau Veritas gemäß den Grundsätzen der Norm ISO 14067 zertifiziert wurde, sowie anhand von Forschungsergebnissen des ASI, der PPAI und der 2FPCO.

Die Forscher wiesen darauf hin, dass es sich bei den Ergebnissen um vergleichende und richtungsweisende Angaben handelt und nicht um produktspezifische Kohlenstoffbilanzen.

„Die Daten zeigen, dass markenbezogene Werbeartikel auf den Märkten in den USA und Europa eine starke Marketingwirkung erzielen und dabei im Vergleich zu anderen wichtigen Medienkanälen einen geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck aufweisen", erklärte Drew Holmgreen, Präsident und Geschäftsführer des PPAI, einer gemeinnützigen Handelsvereinigung für Fachleute im Bereich Werbeartikel. „Diese Kombination gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Marken ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Nachhaltigkeit anstreben."

Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2878233/Advertising_Specialty_Institute_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2169312/Advertising_Specialty_Institute_Logo_2024.jpg