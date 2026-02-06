Une étude historique révèle que les produits promotionnels offrent un bon rappel de marque tout en ayant un impact carbone inférieur à celui de la plupart des autres formes de publicité

TREVOSE, Pennsylvanie, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude indépendante a révélé que les produits promotionnels permettent une forte mémorisation de la marque tout en se classant parmi les options publicitaires les plus efficaces en termes d'émissions de carbone par impression mémorisée – avec un impact carbone jusqu'à huit fois inférieur à celui de la publicité numérique que l'on trouve sur les réseaux sociaux et en ligne. L'étude a été réalisée par la plateforme climatique 51toCarbonZero, basée au Royaume-Uni, et commandée par l'Advertising Specialty Institute (ASI), la Promotional Products Association International (PPAI) et des partenaires européens du secteur des produits promotionnels, dont l'European Associations Cooperative (EAC).

One area where promotional products performed particularly well was in measuring average carbon impact against memorized impressions.

Cette étude, la première en son genre, a comparé des produits griffés tels que les T-shirts avec logo ou des nécessaires à boire réutilisables avec les publicités numériques, télévisées, radiophoniques, imprimées et extérieures telles que les panneaux d'affichage sur les marchés américains et européens, en mesurant à chaque fois, à l'aide de paramètres cohérents, la mémorisation de la marque (impressions mémorisées) et l'impact carbone. Les produits promotionnels offrent une exposition répétée dans le temps.

Les résultats montrent que les produits griffés se classent parmi les options publicitaires ayant l'impact carbone le plus faible par impression mémorisée, comparables en cela à la publicité extérieure, et qu'ils sont plus performants que les autres grands canaux étudiés.

L'étude ne suggère pas que les produits promotionnels n'ont pas d'impact sur l'environnement. Au contraire, elle fournit un contexte étayé par des données permettant de comparer les canaux publicitaires à l'aide de mesures cohérentes et concrètes, à l'heure où les attentes en matière de durabilité augmentent à l'échelle mondiale et que la demande en énergie de la publicité numérique ne cesse de croître.

« Cette étude fournit à l'industrie des produits promotionnels des données crédibles dont elle avait besoin depuis longtemps », a déclaré Timothy M. Andrews, président et directeur général de l'ASI, une organisation de membres au service de de l'industrie des produits promotionnels, dont le chiffre d'affaires s'élève à 27,7 milliards de dollars. « En comparant les produits promotionnels à d'autres canaux publicitaires ayant un impact mesurable, l'étude apporte une transparence à laquelle les marques et les spécialistes du marketing peuvent se fier. »

La recherche a appliqué les principes de l'évaluation du cycle de vie pour mesurer les émissions sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, depuis la production et l'expédition jusqu'à l'utilisation et l'élimination. Pour cette étude, l'ASI, la PPAI et l'EAC se sont appuyés sur les données de vente de deux grands distributeurs, l'un aux États-Unis et l'autre en Europe. Les données ont été obtenues à l'aide d'un outil de suivi des émissions de carbone, dont la méthodologie a été certifiée par Bureau Veritas comme étant conforme aux principes de la norme ISO 14067, ainsi qu'à l'aide de recherches fournies par l'ASI, la PPAI et 2FPCO.

Les chercheurs ont noté que les résultats étaient comparatifs et directionnels, et que les empreintes carbone n'étaient pas spécifiques à un produit.

« Sur les marchés américain et européen, les données montrent que, par rapport aux autres grands canaux médiatiques, les produits griffés ont un fort impact marketing avec une empreinte carbone plus faible », a déclaré Drew Holmgreen, PDG de la PPAI, une association commerciale à but non lucratif qui travaille au service des professionnels des produits promotionnels. « Cette combinaison est de plus en plus importante, car les marques cherchent à concilier performance et durabilité. »

