DOHA, Katar, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Die weltweite Nummer eins der Kekse ist am Hamad International Airport (HIA) in Doha gelandet, mit der Eröffnung des ersten dauerhaften OREO Cafés außerhalb der USA und des ersten in einem Flughafen.

Erleben Sie die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier: https://www.multivu.com/players/English/9160851-OREO-Cafe-opens-Qatar-Mondelez-International/

Das 116 Quadratmeter große Café im neuen North Node verwöhnt Reisende mit einer köstlichen Auswahl an süßen Erfindungen wie OREO-Milchshakes, Muffins und Käsekuchen sowie einer umfangreichen herzhaften Speise- und Getränkekarte, während Köche an der OREO Creations Bar des Cafés live einzigartige Leckereien kreieren.

Das maßgeschneiderte Café-Konzept ist in den Farben Blau, Weiß und Schwarz gehalten, die für die Marke OREO charakteristisch sind, und lockt die Passagiere mit riesigen OREO-Möbeln, digitalen Wänden und einem Verkaufsbereich an.

Für noch mehr Begeisterung sorgten Mondelez und Qatar Duty Free (QDF) mit einer integrierten Marketingkampagne, zu der auch ein Qatar-Airways-Flugvideo im Oktober und eine hohe Sichtbarkeit am Flughafen gehörten. Mondelez machte auch eine leistungsstarke Social-Media-Kampagne mit verspielten kreativen Elementen und reichhaltigen kulinarischen Bildern.

Um den OREO-Tag zu feiern, führten die Partner am 6. März eine Flughafenübernahme am HIA mit einer digitalen End-to-End-Kampagne auf über 800 Bildschirmen durch.

Jaya Singh, Managing Director von Mondelez WTR, und Thabet Musleh, Vice President von Qatar Duty Free, kommentierten: „Dies ist ein historischer Moment für Mondelez und QDF. Diese außergewöhnliche Partnerschaft hat dem weltweit führenden Flughafen eine Weltneuheit beschert, und wir erfüllen damit wirklich unsere Mission, dem Reiseeinzelhandel exklusive Erlebnisse zu bieten. Mit dem ersten Ausflug von Mondelez WTR in den Lebensmittel- und Getränkebereich unter Nutzung einer starken globalen Marke sind wir zuversichtlich, dass sich das OREO Café Doha als ein Vorzeigeobjekt durchsetzen wird."

* Quelle: Euromonitor Int. GmbH; Snacks 2023 Ausgabe 2023;Anteil der Marke Sweet Biscuits im Einzelhandel im Jahr 2022.

Informationen zu Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) ermöglicht es Menschen in mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt, leckere Snacks zu genießen. Mit einem Nettoumsatz von rund 31 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 bereitet MDLZ den Weg in die Zukunft des Snackens mit berühmten globalen und lokalen Marken wie Oreo, RITZ, LU, Clif Bar, den Keksen und gebackenen Snacks von Tate's Bake Shop sowie Cadbury Dairy Milk, Milka und Toblerone-Schokolade. Mondelēz International ist stolzes Mitglied im Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 und Dow Jones Sustainability Index. Besuchen Sie www.mondelezinternational.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter unter https://www.twitter.com/MDLZ

Informationen zu Qatar Duty Free

Qatar Duty Free (QDF), eine Tochtergesellschaft der Qatar Airways Group, ist ein Einkaufszentrum im Herzen des Hamad International Airport (HIA) mit mehr als 37.000 Quadratmetern Duty-Free- und Konzessionsfläche. QDF verfügt über mehr als 180 luxuriöse und erschwingliche Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomielokale.

QDF bietet eine umfangreiche Auswahl an Luxusboutiquen und ein breites Portfolio an Konzeptgeschäften mit vielen Markenartikeln und Duty-Free-Läden. Zusätzlich zu seinem breiten Portfolio an Luxusmarken bietet QDF in seinen zahlreichen Dine-in-Restaurants, Cafés und Grab-and-Go-Verkaufsstellen eine breite Palette an kulinarischen Angeboten für jeden Geschmack und jedes Budget.

Als Teil einer starken Dreifaltigkeit aus Einzelhändler, einem preisgekrönten Flughafen und einer globalen Fluggesellschaft ist QDF einzigartig positioniert, um mit Reiseeinzelhandelsmarken zusammenzuarbeiten, ihre Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen und den Kunden exklusive Erlebnisse zu bieten.

Qatar Duty Free (QDF) wurde bei den World Travel Awards zum „World's Leading Airport Duty Free Operator 2022" und zum „the Middle East's Leading Airport Duty Free Operator 2022" gekürt. QDF gewann außerdem die Auszeichnung 2022 „Best Customer Experience Airport Retailer" bei den Global Brands Magazine Awards.

Der Hamad International Airport wurde bei den SKYTRAX World Airport Awards 2023 als „World's Best Airport for Shopping" ausgezeichnet, was auf die Strategie von Qatar Duty Free zurückzuführen ist, die in Bezug auf den Einzelhandel und die Gastronomie den Passagieren das bestmögliche Erlebnis am Flughafen bietet.

SOURCE Mondelēz International