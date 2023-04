Uma Inovação Mundial para o Biscoito Número Um do Mundo*: OREO Café é inaugurado no Catar

DOHA, Catar, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O biscoito número um do mundo chegou à Hamad International Airport (HIA) em Doha, com a abertura do primeiro OREO Café permanente fora dos EUA e o primeiro em um aeroporto.

O café de 116 m² no novo North Node está encantando os viajantes com uma deliciosa seleção de doces invenções, incluindo milkshakes OREO, muffins e cheesecakes e um menu abrangente de comidas e bebidas saborosas, enquanto os chefs criam guloseimas exclusivas ao vivo no OREO Creations Bar do café.

O conceito de café sob medida apresenta a assinatura elétrica da marca OREO em azul, branco e preto, atraindo passageiros em trânsito com móveis OREO gigantes, paredes digitais e uma área de varejo.

Criando ainda mais entusiasmo, a Mondelez e a Qatar Duty Free (QDF) realizaram uma campanha de marketing integrada, incluindo um vídeo a bordo da Qatar Airways durante outubro e alta visibilidade em todo o aeroporto. A Mondelez também fez uma campanha de mídia social de alto desempenho com ativos criativos lúdicos e imagens culinárias ricas.

Para comemorar o OREO Day, os parceiros realizaram uma aquisição do aeroporto no HIA em 6 de março com uma campanha digital de ponta a ponta em mais de 800 telas.

Jaya Singh, Diretor Executivo, Mondelez WTR e Thabet Musleh, Vice-presidente da Catar Duty Free, comentaram:"Este é um momento histórico para a Mondelez e a QDF. Esta parceria excepcional trouxe uma inovação mundial para o principal aeroporto do mundo, e realmente cumprimos nossa missão de trazer experiências exclusivas para o varejo de viagem. Com a primeira incursão do Mondelez WTR em F&B alavancando uma poderosa marca global, estamos confiantes de que o OREO Café Doha se consolidará como um dos principais pontos de venda".

Sobre a Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) capacita as pessoas a fazer lanches em mais de 150 países ao redor do mundo. Com receita líquida de aproximadamente US$31 bilhões em 2022, a MDLZ está liderando o futuro dos lanches com marcas locais e globais icônicas, como Oreo, Ritz, LU, Clif Bar e biscoitos e salgadinhos assados da Tate's Bake Shop, bem como Cadbury Dairy Milk, Milka e Toblerone de chocolate. A Mondelēz International é um orgulhoso membro do Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 e Dow Jones Sustainability Index. Acesse www.mondelezinternational.com ou siga a empresa no Twitter em https://www.twitter.com/MDLZ

Sobre a Qatar Duty Free

Qatar Duty Free (QDF), uma subsidiária do Qatar Airways group, é um empório de compras no centro do Hamad International Airport (HIA), com mais de 37.000 metros quadrados de espaço livre e de concessão. A QDF possui mais de 180 pontos de venda de luxo e preços acessíveis e lojas de F&B.

A QDF oferece uma ampla seleção de boutiques de luxo e um amplo portfólio de lojas conceito de várias marcas e lojas duty free. Além de seu amplo portfólio de marcas de luxo, a QDF possui uma ampla variedade de cozinhas para atender a todos os paladares e bolsos em nossos numerosos restaurantes, cafés e lojas para viagem.

Como parte de sua posição dentro de uma poderosa trindade de varejista, aeroporto premiado e companhia aérea global, a QDF está posicionada de maneira única para fazer parceria com marcas de varejo de viagem para lançar produtos e serviços, trazendo experiências exclusivas aos clientes.

A Qatar Duty Free (QDF) foi nomeada como "World's Leading Airport Duty Free Operator 2022" e "Operadora Duty Free Líder em Aeroportos do Oriente Médio 2022" no World Travel Awards. A QDF também ganhou o prêmio "Best Customer Experience Airport Retailer" 2022 na Global Brands Magazine Awards".

Hamad International Airport ganhou o "World's Best Airport for Shopping" no SKYTRAX World Airport Awards 2023, atribuído à estratégia de varejo e F&B do Qatar Duty Free para oferecer a melhor experiência aos passageiros no aeroporto.

FONTE Mondelēz International

