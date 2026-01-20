Einführung der SwiftFluo® TR-FRET-Kits durch Sino Biological läutet eine neue Ära im Hochdurchsatz-Screening von Kinase-Inhibitoren ein

HOUSTON, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Sino Biological, Inc. freut sich, die Einführung seiner innovativen SwiftFluo® TR-FRET Kinase Assay Kits bekannt zu geben, einer gebrauchsfertigen, leistungsstarken Lösung, die entwickelt wurde, um den Nachweis der Kinaseaktivität und das Hochdurchsatz-Screening von Kinaseinhibitoren zu beschleunigen.

Dank der fortschrittlichen Technologie der zeitaufgelösten Fluoreszenz-Resonanzenergietransfer (TR-FRET) bieten diese Kits eine außergewöhnliche Empfindlichkeit, einen geringen Hintergrund und eine robuste Reproduzierbarkeit. Dies ermöglicht ein schnelles, zuverlässiges und skalierbares Screening von Kinase-Inhibitoren und übertrifft damit herkömmliche Methoden wie radioaktive Assays, ELISA und auf Fluoreszenzintensität basierende Techniken.

Diese SwiftFluo® TR-FRET-Kits sind für die Profilerstellung von mehr als 60 Tyrosinkinasen (TKs), 150 Serin/Threoninkinasen (STKs) und 15 Cyclin-abhängigen Kinasen (CDKs) optimiert und bieten eine umfassende Abdeckung wichtiger Signalwege. Neben den Kits bietet Sino Biological auch zugehörige Substrate und alle entsprechenden biologisch aktiven Kinasen als Einzelprodukte an, was maximale Flexibilität für die individuelle Assay-Gestaltung ermöglicht.

„Forscher können homogene Assays ohne Waschschritt in einem einfachen Add-and-Read-Format durchführen, das mit Standard-HTS-Plattformen kompatibel ist. Dadurch entfällt die Zeit für die Assay-Entwicklung und Arbeitsabläufe werden optimiert", erklärte Dr. Rob Burgess, Chief Business Officer bei Sino Biological US, Inc.

„Wir freuen uns, die SwiftFluo® TR-FRET-Kits als leistungsstarkes Werkzeug für die globale Forschungsgemeinschaft vorstellen zu dürfen", erklärte Dr. Jie Zhang, Geschäftsführer von Sino Biological. „Diese Kits wurden sorgfältig entwickelt, um Benutzerfreundlichkeit, Kosteneffizienz und reproduzierbare Daten in Einklang zu bringen, was entscheidende Voraussetzungen für erfolgreiche Hochdurchsatz-Screening-Kampagnen sind."

Forscher können die Website www.sinobiological.com besuchen oder das technische Q&A-Handbuch herunterladen, um zu erfahren, wie SwiftFluo® TR-FRET-Kits die Entdeckung von Kinase-Medikamenten beschleunigen.

Informationen zu Sino Biological

Sino Biological wurde im Jahr 2007 gegründet und ist ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf hochwertige rekombinante Proteine, Antikörper und CRO-Dienstleistungen spezialisiert hat. Sino Biological bedient Forscher in über 90 Ländern und unterstützt Grundlagenforschung, Arzneimittelforschung, Impfstoffentwicklung und Diagnostik durch sein umfassendes Produktportfolio, proprietäre Qualitätssysteme und innovative Forschungsplattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Sino Biological und unterliegen Unsicherheiten und Änderungen der Umstände. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, auf die Sino Biological keinen Einfluss hat, erheblich von den in diesen Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Sino Biological übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen und beabsichtigt dies auch nicht.

Für Medienanfragen oder Kooperationsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an:

Sino Biological, Inc.

[email protected]

www.sinobiological.com