Einführung von Bowmore® No Corners to Hide in den globalen Reiseeinzelhandel

Die limitierte Serie umfasst zwei atemberaubende Single Malts, 23-Year-Old und 32-Year-Old, die exklusiv in ausgewählten Verkaufsstellen des Global Travel Retail erhältlich sind, darunter Amsterdam, Frankfurt, Hamburg, Wien, Dubai, Singapur und Taiwan.

Der außergewöhnliche 23-Jährige fängt den Charakter eines Whiskys ein, der von der legendären Geschichte No Corners to Hide inspiriert wurde. Die Spirituose wurde in Fässern aus amerikanischer Ex-Bourbon-Eiche gelagert, um den typischen Bowmore-Stil zu schaffen. Es folgten zwei Jahre weiterer Reifung in Essencia®-Barriques, um einen kraftvollen Charakter zu schaffen, der eine sinnliche Erkundung dieser mythischen Geschichte hervorruft. Er fängt einen Hauch von Bienenwachs, einen Duft von Weihrauch und ein angezündetes Streichholz ein, um die Sinne in die runde Kirche von Bowmore zu versetzen. Jede Flasche ist mit Illustrationen und Skizzen von Frank Quitely verziert.

Der 32-Year-Old fängt einen Moment in der Zeit ein; eine Geschichte, die so fesselnd ist wie der Mythos, den sie feiert. Die anfängliche Reifung von 30 Jahren in Fässern aus amerikanischer Ex-Bourbon-Eiche spiegelt eine rechtzeitige Beschäftigung im Fass wider, ähnlich wie die angebliche Flucht des Teufels selbst. Es folgten zwei weitere Jahre in Essencia®-Barriques, um einen ungewöhnlich ausgeprägten Charakter hervorzubringen, der wiederum Bienenwachs, Weihrauch und abgebrannte Streichhölzer kombiniert.

Mit seinen Aromen von Sevilla-Orangenschalen, die sich mit denen einer alten Zigarrenkiste vermischen, aber auch mit süßen und blumigen Einsprengseln, die mit einem Hauch von Lakritze und Jod enden, ist der 32-Jährige gleichermaßen faszinierend und raffiniert. Jede Flasche wird mit einem signierten Druck von Frank Quitely sowie mit Originalskizzen und Notizen zur Whiskyherstellung geliefert.

Manuel González, Marketingleiter GTR von Beam Suntory, sagte: „Bowmore hat eine reiche Geschichte voller Mythen und Legenden, und wir freuen uns, dass wir mit dem preisgekrönten Frank Quitely zusammenarbeiten, um diese Geschichten zum Leben zu erwecken. Die Frank Quitely Collection ist unsere jüngste aufregende Zusammenarbeit mit Marvel und DC, bei der wir unseren Kunden limitierte Luxusausgaben anbieten."

