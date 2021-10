Lancement de Bowmore® No Corners to Hide sur le marché mondial du Travel Retail

Inspirée par les mythes et légendes les plus intrigants de l'île lointaine d'Islay, chaque bouteille issue de la collaboration présente des dessins et des œuvres d'art exclusifs de Frank Quitely. Les illustrations mettent en valeur la grande histoire d'Islay et les riches récits d'une époque révolue, et incarnent l'expression artistique du style de Bowmore.

La série en édition limitée comprend deux superbes single malts, de 23 et 32 ans d'âge, qui sont exclusivement disponibles dans certains points de vente sur le marché mondial du Travel Retail, notamment à Amsterdam, Francfort, Hambourg, Vienne, Dubaï, Singapour et Taiwan.

L'exceptionnel 23 ans d'âge présente un whisky caractéristique de l'histoire légendaire de No Corners to Hide. Le spiritueux a été élevé dans d'ex-fûts de chêne et de bourbon américains pour créer le style caractéristique de Bowmore. Deux ans de maturation supplémentaire ont suivi dans des barriques Essencia® pour créer un caractère puissant évoquant une exploration sensorielle de ce conte mythique. Il s'empare d'un soupçon de cire d'abeille, d'un parfum d'encens et d'une allumette grattée pour transporter les sens dans l'église circulaire de Bowmore. Chaque bouteille est décorée d'illustrations et de croquis de Frank Quitely.

Le 32 ans d'âge immortalise un moment, une histoire aussi passionnante que le mythe qu'il célèbre. Les 30 premières années de maturation dans d'ex-fûts de chêne et de bourbon américains reflète une occupation opportune en fût, tout comme la prétendue évasion du diable. Cette période a été suivie de deux années supplémentaires dans des barriques Essencia® pour mettre en évidence un caractère inhabituel, combinant à nouveau la cire d'abeille, l'encens et les allumettes grattées.

Évoluant vers l'écorce d'orange de Séville fusionnée avec les arômes d'une vieille boîte à cigares, mais avec des notes sucrées et florales, et se terminant par une touche de réglisse et d'iode, le 32 ans d'âge est aussi intrigant qu'ingénieux. Chaque bouteille est accompagnée d'une gravure signée par Frank Quitely, ainsi que de croquis originaux et de notes sur le processus de fabrication du whisky.

Manuel González, directeur marketing GTR pour Beam Suntory, a déclaré : « L'histoire de Bowmore est riche et ponctuée de mythes et de légendes, et nous sommes ravis de nous associer au lauréat Frank Quitely pour donner vie à ces récits. Possédant une expérience avérée dans la production d'œuvres d'art de collection avec Marvel et DC, la collection Frank Quitely est notre dernière collaboration passionnante pour offrir des éditions limitées de luxe à nos clients. »

