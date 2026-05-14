Einführung von Kandao Meeting Pro 2: 360° All-in-One KI-Videokonferenzgerät für intelligentere Meetings

SHENZHEN, China, 15. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Kandao Technology stellt mit Stolz das Kandao Meeting Pro 2 vor, ein 360°-KI-Videokonferenzgerät der nächsten Generation, das für moderne hybride Arbeitsbereiche entwickelt wurde.

Mit einem integrierten KI-Chip kombiniert es 4K-360°-Bildgebung, intelligentes Audio und KI-Besprechungsunterstützung in einer Komplettlösung und bietet ein intensiveres und effizienteres Konferenzerlebnis für Gruppenräume bis hin zu größeren Besprechungsräumen.

Kandao Meeting Pro 2: 360° All-in-One AI Video Conference Device for Smarter Meetings

„Da sich das hybride Arbeiten immer weiter entwickelt, suchen Unternehmen nach Meeting-Lösungen, die eine natürlichere und effizientere Zusammenarbeit ermöglichen", so Dan Chen. „Kandao Meeting Pro 2 spiegelt unsere Vision für die Zukunft intelligenter Meetings wider, indem es fortschrittliche KI-Funktionen mit erstklassiger audiovisueller Leistung in einem integrierten Gerät kombiniert."

Professionelle 4K HDR-Bildgebung

Ausgestattet mit zwei Fisheye-Objektiven erfasst das Kandao Meeting Pro 2 eine komplette 360°-Ansicht des Konferenzraums in atemberaubender 4K-Auflösung. Die HDR-Technologie gleicht Lichter und Schatten intelligent aus und sorgt dafür, dass die Teilnehmenden auch bei Gegenlicht oder schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar bleiben. Das Ergebnis ist eine lebendige, naturgetreue Bildqualität, die dazu beiträgt, dass sich die Teilnehmenden bei jeder Besprechung besser miteinander verbunden und eingebunden fühlen.

Auto Framing und Smart Tracking

Das Kandao Meeting Pro 2 ist mit einer fortschrittlichen KI-Gesichts- und Spracherkennungstechnologie ausgestattet und erkennt und verfolgt aktive Sprechende in Echtzeit, so dass Unterhaltungen konzentriert und einfach verfolgt werden können, ohne dass eine manuelle Kamerasteuerung erforderlich ist. AI Smart Tracking folgt dynamisch den Bewegungen von Sprechenden im Raum und sorgt dafür, dass die Teilnehmenden während der Diskussion zentriert und gut sichtbar sind.

In Kombination mit der AI Smart View-Technologie von Kandao passt das System das Bildschirmlayout automatisch an die Anzahl der Teilnehmenden im Meeting an und wechselt auf intelligente Weise die Ansichten, um eine ausgewogene und immersive Präsentation zu gewährleisten. Das Gerät unterstützt bis zu acht Teilnehmende gleichzeitig auf dem Bildschirm und ermöglicht so eine umfassendere hybride Zusammenarbeit.

KI-gestützte intelligente Meetings

Das Kandao Meeting Pro 2 bietet mit SmartNote einen verbesserten KI-Assistenten, der die Kommunikation vereinfacht und die Produktivität von Meetings erhöht.

SmartNote unterstützt Untertitel und Übersetzungen in mehr als 20 Sprachen in Echtzeit, so dass Teams in mehrsprachigen und internationalen Umgebungen effektiver zusammenarbeiten können. Das Gerät unterstützt auch hochwertige lokale Aufnahmen, ohne dass ein Computer angeschlossen sein muss, und kann Aufnahmen auf externen SD-Karten speichern.

Um den Bedarf an manuellen Notizen zu reduzieren, wandelt SmartNote Gespräche automatisch in strukturierte Besprechungsnotizen um und erstellt nach jeder Sitzung KI-gestützte Zusammenfassungen. Die Teams können die Highlights der Diskussion, die Aktionspunkte und die wichtigsten Entscheidungen schnell überprüfen und so die Nachbereitung effizienter und besser organisiert gestalten. Mit AI Content Recap können User innerhalb der SmartNote-Zusammenfassung die „Reference"-Funktion anklicken, um sofort zu dem entsprechenden Moment in der Meeting-Aufzeichnung zu springen. Da Audio und Video vollständig synchronisiert bleiben, können User den ursprünglichen Diskussionskontext, einschließlich Tonfall, Mimik und Interaktionen der Sprechenden, genau überprüfen.

Erweiterte KI-Audioverarbeitung

Das Kandao Meeting Pro 2 nutzt fortschrittliche, auf neuronalen Netzwerken basierende Audioalgorithmen, um eine klare und natürliche Sprachkommunikation in Meetings zu gewährleisten.

Die AI Noise Reduction-Technologie unterdrückt auf intelligente Weise unerwünschte Hintergrundgeräusche in Echtzeit und minimiert so Ablenkungen wie Tastatureingaben, HLK-Systeme und Umgebungsgeräusche, während die Sprachqualität erhalten bleibt.

Um die Audioleistung weiter zu verbessern, reduziert die integrierte AI Dereverberation-Technologie Echos und Nachhall, wie sie in gläsernen oder offenen Besprechungsräumen häufig vorkommen, und sorgt so dafür, dass Gespräche sowohl für lokale als auch für entfernte Teilnehmende unverfälscht und leicht verständlich bleiben.

Entwickelt für jeden hybriden Arbeitsbereich

Das Kandao Meeting Pro 2 unterstützt eine breite Palette von Besprechungsräumen, von kleinen Teammeeting-Räumen bis hin zu großen Konferenzräumen. Außerdem lässt sich die Reichweite durch den Anschluss mehrerer Geräte erweitern, so dass bei Bedarf auch größere Installationen möglich sind.

Sein All-in-One-Design integriert Kamera, Mikrofon, Lautsprecher und KI-Computing in einem einzigen kompakten Gerät, was die Installation vereinfacht und den Kabelaufwand reduziert. Ein spezieller Kabelclip sorgt für Ordnung bei den Strom-, HDMI- und AV-Anschlüssen und sorgt für eine sauberes und professionelles Bild in Besprechungsräumen.

Flexible Steuerungsoptionen

Das Meeting Pro 2 bietet mehrere Möglichkeiten zur Steuerung Ihres Meetings. User können das Gerät über die Tasten auf dem Gerät, eine Bluetooth-Fernbedienung oder die Kandao Meeting App bedienen, so dass die volle Kontrolle immer in Reichweite ist, egal ob sie am Tisch sitzen oder sich im Raum bewegen.

Kandao Meeting Pro 2 ist mit den wichtigsten Videokonferenzplattformen kompatibel und lässt sich nahtlos in bestehende Workflows und hybride Kollaborationsumgebungen integrieren.

Informationen zu Kandao

Kandao Technology ist ein globales Technologieunternehmen, das sich auf KI-gestützte Konferenz- und immersive Bildgebungslösungen spezialisiert hat. Durch die Kombination fortschrittlicher 360°-Bildgebungstechnologien mit künstlicher Intelligenz entwickelt Kandao innovative Produkte, welche die Kommunikation und Zusammenarbeit an modernen hybriden Arbeitsplätzen verbessern.

Von intelligenten All-in-One-Konferenzgeräten bis hin zu skalierbaren professionellen Meeting-Lösungen – Kandao setzt sich dafür ein, die Zusammenarbeit für Unternehmen auf der ganzen Welt integrativer, effizienter und immersiver zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie auf:

https://www.kandaovr.com/meeting-pro2

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2976260/pic.jpg