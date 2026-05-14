Présentation de Kandao Meeting Pro 2 : un dispositif de visioconférence à 360° tout-en-un, piloté par l'IA, conçu pour des réunions plus intelligentes

SHENZHEN, Chine, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- Kandao Technology est fière de présenter le Kandao Meeting Pro 2, un dispositif de vidéoconférence à 360° piloté par l'IA de nouvelle génération conçu pour les espaces de travail hybrides modernes.

Doté d'une puce IA intégrée, il combine l'imagerie 4K à 360°, l'audio intelligent et l'assistance IA aux réunions dans une solution tout-en-un, offrant une expérience de conférence plus immersive et plus efficace pour les espaces de détente comme pour les grandes salles de réunion.

Kandao Meeting Pro 2: 360° All-in-One AI Video Conference Device for Smarter Meetings

« Le travail hybride continuant d'évoluer, les entreprises recherchent des solutions de réunion offrant des expériences de collaboration plus naturelles et plus efficaces », a déclaré Dan Chen. « Kandao Meeting Pro 2 reflète notre vision de l'avenir des réunions intelligentes en combinant des capacités d'IA avancées avec des performances audiovisuelles de premier ordre dans un seul dispositif intégré ».

Imagerie HDR 4K de qualité professionnelle

Équipé d'un double objectif fisheye, Kandao Meeting Pro 2 offre une vue complète à 360° de l'espace de réunion avec une résolution 4K époustouflante. La technologie HDR équilibre intelligemment les zones de lumière et d'ombre, garantissant que les participants restent bien visibles, même dans des environnements à contre-jour ou à faible luminosité. Il en résulte une qualité d'image vive et réaliste qui permet aux participants à distance de se sentir plus connectés et plus engagés tout au long de la réunion.

Cadrage automatique et suivi intelligent

Doté d'une technologie avancée de reconnaissance vocale et faciale, Kandao Meeting Pro 2 détecte et suit intelligemment les intervenants actifs en temps réel, ce qui aide à garder les discussions centrées et faciles à suivre, sans réglage manuel de la caméra. L'AI Smart Tracking suit les mouvements de l'intervenant dans la salle de façon dynamique, garantissant ainsi que les participants restent centrés et clairement visibles pendant les discussions.

Associé à la technologie AI Smart View de Kandao, le système ajuste automatiquement la disposition de l'écran en fonction du nombre de participants à la réunion, changeant intelligemment de vue pour maintenir une présentation équilibrée et immersive. Le dispositif prend en charge jusqu'à huit participants à l'écran simultanément, ce qui favorise une collaboration hybride plus inclusive.

L'intelligence artificielle au service des réunions

Kandao Meeting Pro 2 introduit une expérience d'assistant IA améliorée grâce à SmartNote, conçu pour simplifier la communication et améliorer la productivité des réunions.

SmartNote prend en charge les sous-titres et les traductions en temps réel dans plus de 20 langues, ce qui permet aux équipes de collaborer plus efficacement dans des environnements multilingues et internationaux. Le dispositif prend également en charge l'enregistrement local de haute qualité sans ordinateur connecté et peut stocker les enregistrements sur des cartes SD externes.

Pour réduire le besoin de prise de notes manuelle, SmartNote convertit automatiquement les conversations en notes de réunion structurées et crée des résumés générés par l'IA après chaque session. Les équipes peuvent rapidement passer en revue les points importants des discussions, les mesures à prendre et les décisions clés, ce qui rend les suivis plus efficaces et organisés. Même avec AI Content Recap, les utilisateurs peuvent cliquer sur « Référence » dans le résumé SmartNote pour accéder instantanément au moment correspondant dans l'enregistrement de la réunion. Comme l'audio et la vidéo restent entièrement synchronisés, les utilisateurs peuvent revoir avec précision le contexte original de la discussion, y compris le ton, les expressions faciales et les interactions avec l'intervenant.

Traitement audio avancé de l'IA

Kandao Meeting Pro 2 s'appuie sur des algorithmes audio avancés basés sur des réseaux neuronaux pour offrir une communication vocale claire et naturelle pendant les réunions.

Sa technologie de réduction du bruit par IA supprime intelligemment les bruits de fond indésirables en temps réel, minimisant les distractions telles que les frappe de clavier, les systèmes CVC et les bruits ambiants, tout en préservant la clarté de la voix.

Pour améliorer encore les performances audio, la technologie intégrée AI Dereverberation réduit efficacement l'écho et la réverbération que l'on trouve couramment dans les espaces de réunion ouverts ou dotés de parois en verre, permettant de maintenir des échanges précis et faciles à suivre, tant pour les participants locaux que distants.

Conçu pour tous les espaces de travail hybrides

Kandao Meeting Pro 2 prend en charge un large éventail d'espaces de réunion, des petites salles de collaboration aux grands espaces de conférence. Sa zone de couverture peut également être étendue via une connexion multi-dispositifs, en cas de configurations plus vastes.

Sa conception tout-en-un intègre la caméra, le microphone, le haut-parleur et l'intelligence artificielle dans un seul appareil compact, ce qui simplifie l'installation et réduit la complexité des câbles. Un serre-câble personnalisé permet de ranger les câbles d'alimentation, HDMI et AV, pour que les espaces de réunion restent organisés et professionnels.

Options de contrôle flexibles

Meeting Pro 2 permet de contrôler l'expérience de réunion de différentes façons. Les utilisateurs peuvent contrôler l'appareil à l'aide de boutons intégrés, d'une télécommande Bluetooth ou de l'application Kandao Meeting, ce qui assure un contrôle total à portée de main, que l'on soit assis au bureau ou que l'on se déplace dans la pièce.

Compatible avec les principales plateformes de vidéoconférence, Kandao Meeting Pro 2 s'intègre parfaitement aux flux de travail existants et aux environnements de collaboration hybrides.

À propos de Kandao

Kandao Technology est une entreprise technologique à portée internationale spécialisée dans les solutions de conférence et d'imagerie immersive alimentées par l'IA. En combinant des technologies avancées d'imagerie à 360° avec l'intelligence artificielle, Kandao développe des produits innovants qui améliorent la communication et la collaboration sur les lieux de travail hybrides modernes.

Des appareils de conférence intelligents tout-en-un aux solutions de réunion professionnelles évolutives, Kandao s'engage à offrir aux entreprises du monde entier des expériences de collaboration plus inclusives, plus efficaces et plus engageantes.

Pour en savoir plus, veuillez consulter :

https://www.kandaovr.com/meeting-pro2

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