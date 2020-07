Eje cerebro-intestino, nuevo avance en la enfermedad de Alzheimer

-Nuevos hallazgos de la AAIC indicaron que el eje cerebro-intestino es el nuevo avance en el campo de la enfermedad de Alzheimer

SHANGHAI, 29 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- La enfermedad de Alzheimer ha sido un rompecabezas sin resolver para los científicos desde que se encontró al primer paciente hace más de 100 años. Diferentes teorías como la hipótesis colinérgica, la hipótesis de cascada amiloide y la hipótesis de la proteína tau han hecho progresos en la investigación, pero no han logrado traer nuevas terapias a los pacientes. En los últimos años los científicos comenzaron a centrarse en el eje cerebro-intestino, con su avance en los campos de la enfermedad de Parkinson, depresión y autismo. Los datos que vinculan el microbioma con la enfermedad de Alzheimer y el GV-971 dirigidos al eje cerebro-intestino lanzado por Shanghai Green Valley Pharmaceuticals se presentaron en la 34 Alzheimer's Association International Conference (AAIC).

La AAIC, la conferencia internacional más grande e influyente sobre la ciencia de la demencia, está organizando un evento de cinco días de ciencia básica y patogénesis y otros desarrollos sobre la enfermedad de Alzheimer. El 27 de julio, AAIC abrió con una sesión destacada sobre "Microbioma en la enfermedad de Alzheimer: Patogénesis e implicaciones del tratamiento" que se centró en el impacto del microbiota intestinal en la enfermedad de Alzheimer.

"Una nueva investigación demuestra que un microbioma anormal estimula la liberación de células inflamatorias en la periferia que entran en el cerebro y estimulan la neuro-inflamación", comentó Jeffrey Cummings, doctor, vicepresidente de investigación y profesor de investigación de UNLV Department of Brain Health y profesor y director del Center for Neurodegeneration and Translational Neuroscience, Cleveland Clinic, Lou Ruvo Center for Brain Health.

Michael Heneka, doctor, profesor del German Center for Neurodegenerative Disease y del Department of Neurodegenerative Disease and Geriatric Psychiatry, University of Bonn, señaló el impacto del microbioma en el sistema inmunitario activando microglia que interactuó con astroglia y otras células nerviosas y estimuló la neuro-inflamación.

La investigación realizada por Sangram Sisodia, profesor de neurociencia, University of Chicago, en ratones con alta dosis de antibióticos demostró la modulación del microbiota intestinal en la deposición de proteína amiloide y neuro-inflamación. Concluyó: "Las alteraciones del microbioma podrían tener un efecto significativo en las manifestaciones conductuales y en parte de la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer."

Estos resultados de la investigación muestran que el enfoque de investigación de los científicos en las enfermedades del sistema nervioso central se ha desplazado gradualmente para incluir la correlación entre el microbiota intestinal y los trastornos del sistema nervioso central.

Por ejemplo, un estudio publicado en el Journal of Physiology el 2 de julio mostró que la acumulación de proteína mal plegada en el intestino podría contribuir al desarrollo de síntomas similares a la enfermedad de Alzheimer en ratones.

En agosto de 2019, el profesor Shengdi Chen, de la Shanghai Jiaotong University School of Medicine, mostró la evidencia clínica de la correlación entre la flora intestinal y la enfermedad de Alzheimer.

El 27 de julio en la sesión de AAIC, el profesor Meiyu Geng, de la Chinese Academy of Sciences Shanghai Institute of Materia Medica, pronunció un discurso sobre la comunicación causal entre la disbiosis de la microbiota intestinal y la neuroinflamación en la enfermedad de Alzheimer e intervención terapéutica por oligomannato, que explicó el nuevo mecanismo de GV-971 dirigido al eje de cerebro-intestino según lo revelado por su equipo de investigación y mostrando que la disbiosis reacondicionada de GV-971 de microbiota intestinal , inhibió el aumento anormal de los metabolitos de la flora intestinal, la inflamación periférica y central modulada, redujo la deposición de proteína amiloide y mejoró la función cognitiva.

GV-971, el primer fármaco nuevo dirigido al eje cerebro-intestino para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, fue aprobado por NMPA en noviembre de 2019, y recibió la aprobación de la FDA en la solicitud de nuevo fármaco de investigación para un estudio clínico global multicentro de Fase III que se espera que se complete en 2025.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 50 millones de personas en el mundo con demencia y entre el 60% y el 70% de ellas tienen la enfermedad de Alzheimer. Todavía queda un largo camino por recorrer antes de vencer completamente la enfermedad intratable, pero afortunadamente la investigación, el descubrimiento y el tratamiento del ser humano sobre la enfermedad de Alzheimer han progresado constantemente.

