Nowe odkrycia przedstawione na Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Alzheimera (AAIC) wykazują, że oś jelitowo-mózgowa stanowi przełom w obszarze badań nad chorobą Alzheimera

SZANGHAJ, 29 lipca 2020 /PRNewswire/ -- Choroba Alzheimera jest nierozwiązaną zagadką dla naukowców od kiedy tylko zdiagnozowano pierwszego pacjenta ponad 100 lat temu. Różne teorie, np. hipoteza cholinergiczna, hipoteza kaskady amyloidowej i hipoteza tau spowodowały postęp w badaniach, ale nie powstały dzięki nim żadne sposoby leczenia chorych. W ostatnich latach naukowcy prowadzili badania w kierunku osi jelitowo-mózgowej, które okazały się przełomowe w zakresie choroby Parkinsona, depresji i autyzmu. Na 34. Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Alzhemiera (AAIC) zaprezentowano dane łączące mikrobiom z chorobą Alzheimera i lekiem GV-971 ukierunkowanym na oś jelitowo-mózgową wprowadzonym przez firmę Shanghai Green Valley Pharmaceuticals.

Podczas AAIC, największej i najbardziej wpływowej konferencji poświęconej nauce o demencji, odbywa się pięciodniowe wydarzenie poświęcone podstawowej wiedzy i patogenezie oraz innym okryciom związanym z chorobą Alzheimera. 27 lipca Konferencję rozpoczęto specjalnym wykładem pn. „Mikrobiom w chorobie Alzheimera: Patogeneza i następstwa leczenia", skupiającym się na wpływie mikrobioty jelitowej na chorobę Alzheimera.

„Nowe badanie pokazuje, że anormalny mikrobiom stymuluje uwalnianie komórek zapalnych w obwodzie, które dostają się do mózgu i stymulują zapalenie tkanki nerwowej" - powiedział dr med. Jeffrey Cummings, wiceprzewodniczący ds. badań i profesor badawczy na Wydziale Zdrowia Mózgu na University of Nevada w Las Vegas, profesor i dyrektor Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych i Neuronauki Translacyjnej (ang. Center for Neurodegeneration and Translational Neuroscience) w Cleveland Clinic, Centrum Zdrowia Mózgu Lou Ruvo (ang. Lou Ruvo Center for Brain Health).

Dr med. Michael Heneka, profesor Niemieckiego Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych (ang. German Center for Neurodegenerative Disease) i Wydziału Chorób Neurodegeneracyjnych i Psychiatrii Wieku Podeszłego (ang. Department of Neurodegenerative Disease and Geriatric Psychiatry) Uniwersytetu w Bonn, wskazał na wpływ mikrobiomu na układ odpornościowy, który aktywuje mikroglej oddziaływujący na astroglej i inne komórki nerwowe oraz stymuluje zapalenie tkanki nerwowej.

Badanie prowadzone na myszach przez Sangrama Sisodię, profesora z Wydziału Neuronauki Uniwersytetu Chicagowskiego, przy zastosowaniu dużej dawki antybiotyków dowiodło, że dochodzi do modulacji mikrobioty jelitowej na gromadzonym białku amyloidowym i do zapalenia tkanki nerwowej. „Zmiany zachodzące w mikrobiomie mogą mieć istotny wpływ na zachowania behawioralne i niektóre cechy neuropatologiczne w chorobie Alzheimera" - podsumował.

Wyniki badań wykazują, że naukowcy, skupiając się na chorobach centralnego układu nerwowego, zaczynają stopniowo uwzględniać zależność między mikrobiotą jelitową i zaburzeniami centralnego układu nerwowego.

Na przykład badanie opublikowane 2 lipca w czasopiśmie „Journal of Physiology" przedstawia, że wadliwie sfałdowane białko nagromadzone w jelicie może doprowadzić u myszy do rozwoju symptomów identycznych jak w przypadku choroby Alzheimera.

W sierpniu 2019 r., profesor Shengdi Chen z Wydziału Medycyny na Szanghajskim Uniwersytecie Jiaotong (ang. Shanghai Jiaotong University School of Medicine) przedstawił dowody kliniczne na zależność między florą jelitową i chorobą Alzheimera.

27 lipca podczas specjalnej sesji AAIC profesor Meiyu Geng z Szanghajskiego Instytutu Materia Medica Chińskiej Akademii Nauk (ang. Chinese Academy of Sciences Shanghai Institute of Materia Medica) wygłosiła przemówienie o przyczynowym oddziaływaniu komunikacji między dysbiozą jelitową i zapaleniem tkanek nerwowych w chorobie Alzheimera, i leczeniu za pomocą Oligomannate. W tym przemówieniu profesor wyjaśniła nowy mechanizm działania GV-971 na oś jelitowo-mózgową opracowany przez jej zespół badawczy i pokazała, że po leku GV-971 dysbioza mikrobioty jelitowej ustąpiła, lek powstrzymał anormalny wzrost metabolitów flory jelitowej, modulował zapalenie obwodowe i centralne, zmniejszył nagromadzone białko amyloidowe i poprawił funkcje poznawcze.

GV-971, pierwszy nowy lek działający na oś jelitowo-mózgową w leczeniu choroby Alzheimera, został zatwierdzony przez NMPA w listopadzie 2019 r. oraz otrzymał zgodę FDA na zastosowanie zgłoszenia IND (ang. Investigational New Drug) dla globalnej, wieloośrodkowej fazy III badania klinicznego, którego koniec jest przewidywany w 2025 r.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia ok. 50 mln ludzi na świecie cierpi na demencję, a 60%-70% z nich ma chorobę Alzheimera. Przed nami jeszcze dużo pracy zanim zupełnie pokonamy nieuleczalną chorobę. Nadzieję jednak dają stały postęp w prowadzonych badaniach, odkryciach i leczeniu choroby Alzheimera.

