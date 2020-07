Nové zistenia zverejnené na konferencii AAIC naznačujú, že prepojenie mozgu a čreva sa môže stať novým prelomom vo výskume Alzheimerovej choroby

ŠANGHAJ, 30. júla 2020 /PRNewswire/ -- Alzheimerova choroba je pre vedcov z celého sveta zatiaľ neriešiteľným problémom už od doby, kedy bol pred viac ako 100 rokmi diagnostikovaný prvý prípad tohto ochorenia. Rôzne teórie, ako sú napríklad cholinergická hypotéza, hypotéza založená na amyloidovej kaskáde alebo tau proteínová hypotéza, pomohli pokročiť vo výskume, ale nedokázali pacientom priniesť nové možnosti liečby. V posledných rokoch sa vedci začali zameriavať na prepojenie mozgu a čreva, čo prinieslo pozitívne výsledky vo výskume Parkinsonovej choroby, depresie a autizmu. Dáta, ktoré naznačujú súvislosť medzi črevným mikrobiómom a Alzheimerovou chorobou a informácie týkajúce sa látky GV-971, ktorá ovplyvňuje os mozog - črevo a ktorú vyvinula firma Shanghai Green Valley Pharmaceuticals, boli predstavené na 34. konferencii AAIC (Alzheimer 's Association International Conference - Konferencia Medzinárodná asociácie pre Alzheimerovu chorobu).

Konferencia AAIC je najväčšou a najvplyvnejšou medzinárodnou konferenciou o výskume demencie a organizuje päťdňovú udalosť, so zameraním na základné informácie o patogenéze a ďalších veciach okolo Alzheimerovej choroby. Konferencia AAIC bola zahájená 27. júla prednáškou na tému "Mikrobióm v Alzheimerovej chorobe: Patogenéza a následky liečby (Microbiome in Alzheimer Disease: Pathogenesis and Treatment Implications)", ktorá sa zaoberala tým, ako črevný mikrobióm ovplyvňuje Alzheimerovu chorobu.

"Nový výskum naznačuje, že abnormálny mikrobióm stimuluje uvoľňovanie zápalových buniek na periférii, ktoré vstupujú do mozgu a tu stimulujú zápal nervového systému," povedal doktor Jeffrey Cummings, MD, zástupca pre výskum, profesor na Nevadskej univerzite v Las Vegas (UNLV) v odbore zdravie mozgu a profesor a riaditeľ Centra pre neurodegeneratívne ochorenia a translačnú neurovedu na Clevelandskej klinike nemocnice Lou Ruvo Center, ktorá sa zaoberá zdravím mozgu.

Doktor Michael Heneka, MD, profesor Centra pre neurodegeneratívne ochorenia a oddelenie pre neurodegenaratívne ochorenia a gerontopsychiatria na Univerzite v nemeckom Bonne, zdôraznil vplyv črevného mikrobiómu na mikroglie, ktoré po aktivácii imunitným systémom reagujú s astrogliami a ostatnými nervovými bunkami a vyvolávajú nervový zápal.

Výskum s podávaním vysokých dávok antibiotík laboratórnym myšiam, ktorý vykonával Sangram Sisodia, profesor neurovied Chicagskej univerzity, naznačuje, že vysoké dávky antibiotík majú dopady na ukladanie amyloidových plakov a neuroinflamatornú odpoveď. "Zmeny v mikrobióme môžu mať významné dôsledky na správanie a môžu sa podieľať na niektorých neuropatologických procesoch, ktoré vedú k Alzheimerovej chorobe."

Tieto zistenia naznačujú, že vedci v súčasnosti pri skúmaní ochorení centrálneho nervového systému postupne presúvajú svoju pozornosť na vzťah medzi črevným mikrobiómom a ochorením centrálneho nervového systému.

Napríklad jedna štúdia na laboratórnych myšiach, ktorej závery boli zverejnené 2. júla v časopise Journal of Physiology, naznačuje, že hromadenie defektných proteínových reťazcov v črevách môže vyvolať príznaky podobné Alzheimerovej chorobe.

19. augusta 2019 profesor Šeng-tich Čchen z Lekárskej fakulty Šanghajskej univerzity zverejnil klinické dôkazy o súvislosti medzi črevnou mikroflórou a Alzheimerovou chorobou.

Profesorka Mej-jü Keng zo Šanghajského inštitútu Materia Medica Čínskej akadémie vied, mala 27. júla na konferencii AAIC prednášku o súvislostiach medzi narušením črevnej mikroflóry a neuroinflamatorníou zápalovou reakciou pri Alzheimerovej chorobe a o možnostiach liečby oligomannátom (GV-971), v ktorej vysvetlila nový mechanizmus, akým prípravok GV-971 pôsobí na os mozog-črevo. Podľa výsledkov výskumu vykonávaného tímom profesorky Mej-jü Keng prípravok GV-971 pomáha zrovnať narušenú črevnú mikroflóru, potláča tvorbu abnormálnych metabolitov, zmierňuje periférnu aj centrálnu zápalovú odpoveď, znižuje ukladanie amyloidových proteínových plakov v mozgu a zlepšuje kognitívne funkcie.

GV-971 je prvou látkou v liečbe Alzheimerovej choroby, ktorá pôsobí priamo na os mozog-črevo, a v novembri 2019 bol tento liek schválený úradom NMPA. Americký úrad FDA povolil testovanie tohto nového študijného liečiva v rámci multicentrického klinického skúšania vo fáze III, ktoré by malo byť dokončené v roku 2025.

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí celosvetovo demenciou zhruba 50 miliónov ľudí, pričom u 60 - 70% pacientov sa jedná o Alzheimerovu chorobu. Než budeme schopní toto zatiaľ neliečiteľné ochorenie úplne poraziť, uplynie ešte veľa času, ale našťastie sa nám vďaka výskumu Alzheimerovej choroby pomaly a postupne darí zisťovať nové informácie o tejto chorobe a prípadných možnostiach jej liečby.

