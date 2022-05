Ekscytujące wrażenia ze stadionu we własnym domu - najnowszy ULED TV Hisense U7

Hisense ULED TV Ultra-Large Screen to drzwi wiodące na stadion

Według szacunków Mordor Intelligence rynek telewizorów wielkoekranowych zanotuje CAGR na poziomie 6,6% w okresie prognozy od 2021 do 2026 roku, co pokazuje, że urządzenia tego typu cieszą się zwiększonym popytem rynkowym ze strony konsumentów.

Od momentu wprowadzenia telewizorów ULED, Hisense jest liderem na rynku telewizorów wielkoekranowych, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu konsumentów i tworząc wrażenia porównywalne z tymi na stadionie lub w teatrze.

W miarę zbliżania się Mistrzostw Świata FIFA w Katarze 2022™ coraz więcej konsumentów poszukuje telewizorów z większym ekranem, aby móc z przyjemnością oglądać mecz. Zapowiadany ULED TV U7H firmy Hisense to model z dużym ekranem, który powstał, aby zapewnić konsumentom jeszcze doskonalsze i pełniejsze możliwości rozrywki. Dzięki rozmiarom ekranu od 55 do 65 cali, użytkownicy mają możliwość oglądania meczów z większą intensywnością, uzyskując wrażenia zbliżone do tych na żywo, przez co stadion zostaje niemalże przeniesiony do domu.

Rozdzielczość Ultra 4K gwarantująca maksymalne doznania podczas największych spotkań

Chcąc dostarczyć jeszcze lepsze i nowatorskie wrażenia z oglądania telewizji ULED, firma Hisense zastosowała w U7H swoje wiodące w branży technologie telewizyjne. Na przykład po wykryciu sygnału sportowego U7H przełącza się w tryb sportowy, aby zapewnić wciągające wrażenia stadionowe na żywo - od obrazu po dźwięk. Natywna częstotliwość odświeżania 120 Hz i tryb sportowy usuwają szumy za pomocą dynamicznego algorytmu dostosowanego do poruszających się obiektów. Co więcej, korzystając z dobrodziejstw technologii Quantum Dot, HDR 10+ Adaptive, Full Array Local Dimming, 600+ nit Peaking Brightness, VIDAA U6 SMART OS, Dolby Vision-Atoms, Game Mode Pro itd. urządzenie wyświetla krystalicznie czysty obraz przy scenach sportowych, dzięki czemu konsumenci mogą cieszyć się dynamiką na większym ekranie.

Na przestrzeni dziesięcioleci eksperymentów technologicznych, oczekiwania i standardy Hisense wobec telewizorów ULED są coraz wyższe. Jako pionierski produkt w tej dziedzinie, Hisense ULED TV U7H jest idealnym rozwiązaniem dla konsumentów poszukujących najwyższej jakości domowych wrażeń z oglądania. Telewizor Hisense U7H zostanie wkrótce wprowadzony na rynek europejski, dlatego jeśli zależy Państwu na najwyższym poziomie jakości obrazu i cieszyć się pełnią wrażeń podczas Mistrzostw Świata FIFA, zapraszamy do zapoznania się z telewizorem Hisense U7H na stronie internetowej Hisense lub w lokalnych sklepach detalicznych.

