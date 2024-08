El 88% de los hispanos depende de los consejos de un familiar para realizar exámenes diagnósticos que puedan ser útiles en detectar enfermades tempranas

La Encuesta de Bienestar (Wellness Matters) de Aflac revela el uso prevalente de la atención de urgencia y las salas de emergencia,y las barreras que impiden la atención preventiva en los hispanos y las generaciones más jóvenes

COLUMBUS, Ga., 5 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Muchos hispanos en EE. UU. no toman el control de su salud por medio de la atención preventiva, los chequeos médicos rutinarios y los exámenes de diagnóstico, que son esenciales para la detección temprana que posibilita el tratamiento eficaz de enfermedades graves. Estos son algunos de los hallazgos de la segunda Encuesta anual de Bienestar (Wellness Matters) publicada por Aflac, el proveedor líder de seguros médicos suplementarios en los EE. UU. Asimismo, el estudio descubrió que un gran porcentaje de hispanos son altamente influenciados por familiares para buscar atención médica, y el 85% de los encuestados mencionó que es más probable nombrar a alguien más, en lugar de ellos mismos, como su mayor defensor de la salud (frente a un 80% de no-hispanos).

View PDF El estudio reveló que el 79% de los hispanos tienen más probabilidades de ir al médico debido a atentas sugerencias de un amigo o un familiar, en comparación con el 69% de la población general.

Entre los hispanos encuestados, el 88% reconoció que los consejos de un familiar es algo efectivo en recordarles que cuiden de su salud. De hecho, los padres son considerados como los principales protectores de la salud dentro de la comunidad hispana (37%) en comparación a demás grupos no-hispanos (25%).3 Lo anterior enfatiza el poderoso rol de las relaciones familiares dentro de esta comunidad respecto al cuidado de la salud.

Los hispanos ponen en riesgo su salud al no priorizar la detección temprana

Cuando se trata de posponer importantes exámenes médicos, nadie es perfecto; sin embargo, el 80% de hispanos admiten posponer un chequeo más allá del plazo recomendado, al menos, ocasionalmente. Además, el 64% de los hispanos han evitado los exámenes de diagnóstico que son frecuentemente recomendados, tales como los escáneres corporales para detectar el cáncer de piel, la colonoscopia, la prueba de Papanicolau, la mamografía, entre otros.3

Sorprendentemente, la mayoría de los encuestados que han recibido un diagnóstico de cáncer es más probable que hayan evitado las pruebas rutinarias recomendadas que aquellos que no las han recibido, lo cual destaca su importancia de la detección temprana. En efecto, los hispanos informaron haber recibido un diagnóstico de cáncer a casi el doble de la tasa de la población general, y el 40% de aquellos con un diagnóstico de cáncer lo descubrieron durante un chequeo rutinario, en comparación con un 30% de aquellos que no son hispanos.3

Las barreras lingüísticas alejan a los hispanos de sus médicos

Para los hispanos, las barreras lingüísticas persisten, y el 42% indica que el idioma se ha convertido en un obstáculo para comprender sus necesidades de salud y las pólizas de seguro, lo cual indica un mayor compromiso para mejorar la inclusión de la comunidad latina en el apoyo, los beneficios y la atención médica proactiva.3

Acudir al médico no es fácil para el mercado general de los Estados Unidos como para los hispanos, ya que limitaciones en la logística les impiden realizarse exámenes de detección a tiempo: el 54% de los hispanos explicaron que los conflictos con el horario laboral, inconveniencias para pedir permisos en el trabajo y dificultades para encontrar una niñera o, inclusive obstáculos con los medios de transporte. Otra barrera incluye la falta de concientización sobre la gran necesidad de asistir a las citas médicas de chequeo. Más de uno de cada cuatro hispanos (27%) retrasa sus controles médicos rutinarios porque se siente sanos o no ven la necesidad de un chequeo a su edad.

El vicepresidente senior y actuario principal de Aflac, Thomas Morey, compartió su testimonio al experimentar una crisis de salud repentina y grave a mediados de sus 20 años, lo cual demuestra que nunca se es demasiado joven para desarrollar buenos hábitos de salud. Dicha condición mantuvo a Morey fuera del trabajo durante casi dos años, y también dentro y fuera de los hospitales durante 18 meses.

"Como indica nuestro estudio, los jóvenes, y ciertamente los hispanos, a menudo están menos preocupados por cuestiones de atención médica, a comparación de las generaciones mayores, y las estadísticas respaldan la idea de que enfermarse suele ser en función de la edad", expresó Morey. "Pero lo que aprendí es que las estadísticas no significan mucho hasta que te afectan personalmente. Por eso soy un firme defensor de aprender a cuidarnos, incluso cuando uno se siente bien. Ir al médico para realizarse controles médicos y los exámenes de diagnóstico recomendados es algo que todos deberíamos tener en cuenta."

La atención de urgencia y las salas de emergencia son las opciones más comunes para muchos jóvenes estadounidenses

La encuesta reveló que el 58% de los hispanos utiliza principalmente la atención de conveniencia, tales como la atención de urgencia y las salas de emergencias, como la fuente principal de atención médica (frente al 52% de la población general).3

"Los hispanos utilizan centros de atención de urgencia y salas de emergencia con mayor frecuencia en comparación a los no-hispanos, y eso podría ser debido al resultado de las barreras lingüísticas, así como la necesidad de más prácticas familiares que se focalicen en las comunidades hispanas. Si bien, la atención de urgencia y las salas de emergencia son valiosas, el hecho de establecer una relación con su médico de cabecera genera grandes ventajas tanto en el cuidado de su salud como en el aspecto financiero, ya que podría ayudar a ahorrar dinero a las familias y, a la vez, reducir la presión económica relacionada con la atención médica a largo plazo", expresó Morey.

En lugar de adoptar un enfoque proactivo para su salud y bienestar, muchos estadounidenses son resistentes, incluyendo a aquellos que poseen antecedentes familiares con enfermedades crónicas. Según la encuesta, dos tercios de los hispanos han tenido un susto respecto a su salud, llevándolos a entender la necesidad de ser más proactivos. Asimismo, más de la mitad (56%) de los hispanos informan tener antecedentes familiares con enfermedades crónicas, aun así, el 64% admiten evitar importantes chequeos médicos y exámenes de detección del cáncer.3

"Los antecedentes familiares son importantes para la atención preventiva porque la historia clínica y la genética, a menudo, pueden ayudar a informar el futuro de nuestra propia salud", expresó Morey. "Es por eso que en Aflac nos centramos en ayudar a las personas a estar más conscientes y a cargo de su salud así como fomentar buenos hábitos de salud desde la edad temprana y continuar priorizando la atención médica proactiva a medida que la edad avanza".

Los hispanos lideran el cuidado de la salud en sus seres queridos

La encuesta refuerza la importancia de velar por la salud propia y la de los seres queridos, tanto para programar como para mantener importantes chequeos médicos. El estudio reveló que el 79% de los hispanos tienen más probabilidades de ir al médico debido a atentas sugerencias de un amigo o un familiar, en comparación con el 69% de la población general. De hecho, los hispanos (67%) también informaron que tienen menos probabilidades de depender solo de ellos mismos para priorizar su salud (frente al 78% de los no-hispanos).

"La vida transcurre rápidamente y, a veces, podemos perder de vista lo que es realmente importante para la buena salud y bienestar, por lo que un consejo por parte de un ser querido sobre nuestra salud es tan efectivo, particularmente dentro de la cultura hispana", expresó Morey. "La Encuesta Wellness Matters refuerza el valor de los hábitos de salud proactivos, pero también el papel que las personas pueden desempeñar para ayudar a los demás a recordar sobre la importancia de la atención preventiva y la priorización de proteger nuestra salud, independientemente de la edad, el sexo o la etnicidad."

Para obtener más información sobre la Encuesta Wellness Matters de 2024 y encontrar consejos sobre cómo hacerse cargo de su propia salud y motivar a otros a priorizar la suya, visite Aflac.com/ES/Wellness-Matters.

