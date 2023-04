El Ad Council y Amazon rompen el hielo al hablar sobre salud mental de los adolescentes

La campaña Sound it Out del Ad Council, en colaboración con Amazon, presenta "Cuando no puedas decirlo, reprodúcelo", que es una invitación para que padres y cuidadores hablen con los adolescentes sobre su bienestar emocional utilizando la música.

NUEVA YORK, 13 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La campaña Sound It Out del Ad Council y Amazon se han unido para lanzar una nueva herramienta que ayude a padres y cuidadores a iniciar conversaciones sobre bienestar emocional con los jóvenes en sus vidas. Conectar con los adolescentes puede ser un reto para padres y cuidadores, pero la música suele ser una excelente manera de fomentar conexiones profundas. Amazon Ads Brand Innovation Lab amplió el alcance de sus marcas al colaborar con Amazon Music y Alexa en la creación de "Sound It Out: Cuando no puedas decirlo, reprodúcelo ". Esta experiencia interactiva está diseñada para ayudar a romper el hielo a través del poder de la música.

Esta colaboración, que ofrece una experiencia digital única en su tipo, tanto en inglés como en español, invita a padres y cuidadores a visitar Amazon.com/SoundItOut y escribir un sentimiento como "feliz", "enojado" o "triste". La nueva herramienta hará uso de la biblioteca de más de 100 millones de canciones de Amazon Music para ofrecer una lista de canciones que reflejen el sentimiento correspondiente. Una vez que los padres encuentren la canción que quieren compartir con su adolescente, le pueden pedir a Alexa: "Comparte esta canción con [nombre del adolescente]", a través de su dispositivo Echo o con la aplicación gratuita Alexa. La canción se enviará al adolescente, quien podrá escucharla en cualquiera de los dispositivos Alexa de la familia a través del servicio de música con el que cuenten, y el adolescente podrá a su vez compartir otras canciones. (Si los padres y el adolescente aún no lo han hecho, tendrán que activar Alexa Comunicación en su cuenta en la sección Comunicación de la app Alexa).

"Sabemos que padres y cuidadores de todo el mundo se han enfrentado a la barrera del 'estoy bien'. A través de esta función interactiva, les podemos brindar herramientas (como compartir una bonita canción) para superar esa barrera y normalizar las conversaciones sobre bienestar emocional con sus adolescentes", dijo Heidi Arthur, directora de desarrollo de campañas del Ad Council. "Nos enorgullece volver a trabajar con Amazon con un nuevo objetivo en mente: aprovechar sus tecnologías como un puente para facilitar las conversaciones sobre salud mental entre padres y adolescentes".

Amazon y Ad Council colaboraron por primera vez en 2022 para lanzar "Alexa, ¿qué es el amor?". Posteriormente se actualizó la respuesta del asistente de voz ante esta pregunta, utilizando voces de personas comunes que comparten lo que significa el amor para ellos y alentando a las personas a llevar a cabo acciones significativas para fomentar la inclusividad. El trabajo fue reconocido con premios del sector como el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions y The One Show.

"Nos enorgullece seguir trabajando con el Ad Council en campañas que impulsan conversaciones significativas", dijo Alan Moss, vicepresidente de Ventas Globales de Publicidad de Amazon. "La iniciativa del Ad Council de crear debates abiertos, tolerantes y proactivos sobre salud mental coincide con nuestros objetivos de trabajar bien y ser mejores para nuestros clientes, empleados y comunidades. La música siempre ha sido un vehículo de conexión, y 'Sound It Out: Cuando no puedas decirlo, reprodúcelo' ofrece a padres y cuidadores otra herramienta para hablar con sus adolescentes".

Para fomentar la experiencia digital bilingüe, Amazon Ads Brand Innovation Lab produjo Muchas Flores, un documental corto dirigido por el galardonado dúo Novemba. El anuncio sumerge a los espectadores en la tensión y la incomodidad del intento de conexión entre una madre y su hija. A través de expresiones simples y lenguaje corporal, la película reconoce lo difícil que puede ser para padres y cuidadores, no solamente iniciar la conversación, sino también mantenerla. Como se muestra en el documental, al compartir canciones como "A Letter to My Younger Self" de Ambar Lucid, los padres pueden conectar con sus adolescentes a través del arte de la música y abrir vías para una conexión más profunda.

La campaña será amplificada por un colectivo de músicos influyentes, que además de Lucid, incluye músicos como Nico Craig, JJ Hairston y Carla Morrison. Craig habla de sentirse conmovido personalmente por el poder de la música: "Al ser abiertamente transexual, a menudo me siento incomprendido. La gente me ha dicho que mi madre ni siquiera debería quererme por mi identidad. Por esto incluyo ciertas canciones que me recuerdan que mi madre siempre me querrá y me abrazará, independientemente de los obstáculos que tenga que soportar y de la intolerancia a la que me enfrente".

Visita Amazon.com/SoundItOut para empezar a explorar y compartir canciones con tu adolescente. Para obtener recursos gratuitos, guías para la conversación y el nuevo Kit digital interactivo para iniciar la conversación, visita SoundItOutTogether.org. Para más consejos e interacción con la comunidad, únete a los canales sociales de Sound It Out en Twitter, Facebook, Instagram y Spotify.

Sobre el Ad Council

El Ad Council reúne a los mejores narradores para educar, unir y levantar el ánimo, con el propósito de abrir corazones, inspirar acciones y acelerar el cambio. Desde su fundación como organización sin fines de lucro no partidista durante la Segunda Guerra Mundial, el Ad Council y sus socios (entre los que se incluyen líderes del mundo del marketing y los medios de comunicación) han estado detrás de algunas de las campañas más reconocidas y de mayor impacto de Estados Unidos para defender la diversidad y la inclusión en todas sus formas, como Smokey Bear, A Mind Is a Terrible Thing to Waste y Love Has No Labels. Nuestra iniciativa histórica de educación sobre la vacuna COVID-19 fue esfuerzo de comunicación de mayor alcance y urgencia de la historia de Estados Unidos. Y con un enfoque actual en la salud mental, la justicia racial y otras situaciones críticas, no nos detendremos hasta que hayamos construido una cultura en la que todos puedan prosperar.

Para conocer más, visita AdCouncil.org, sigue las comunidades del Ad Council en Instagram, Facebook , Twitter y LinkedIn y ve las campañas creativas en YouTube.

Acerca de Sound It Out

Sound It Out es una campaña nacional que utiliza el poder de la música para ayudar a padres y cuidadores a apoyar de mejor manera el bienestar emocional de sus adolescentes. Creada por el Ad Council, en asociación con Pivotal Ventures y una coalición de organizaciones, la campaña ofrece música exclusiva de algunos de los artistas más reconocidos de hoy, así como también recursos gratuitos y guías para la conversación que han sido desarrolladas por un panel de expertos consejeros. Para conocer más, visita SoundItOutTogether.org y únete a la comunidad en Facebook, Twitter e Instagram.

Sobre la Iniciativa Nacional de Salud Mental del Ad Council

En noviembre de 2022, el Ad Council lanzó una nueva Iniciativa de Salud Mental que une a marcas, profesionales del marketing, medios de comunicación y organizaciones sin fines de lucro para enfrentar de forma correspondiente la crisis de salud mental en todo Estados Unidos. Con una inversión inicial del Huntsman Mental Health Institute, la iniciativa plurianual pretende cambiar las normas sociales y crear una sociedad más abierta, tolerante y proactiva en relación a la salud mental.

Si estás lidiando con problemas de salud mental, o conoces a alguien que necesita ayuda, visita adcouncil.org/mental-health para participar en esta iniciativa o encontrar recursos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/748305/Ad_Council_Logo.jpg

FUENTE The Ad Council

SOURCE The Ad Council