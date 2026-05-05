El Ad Council y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras previenen nuevas muertes por golpes de calor en vehículos con la campaña "Never Happens," a la que se une Richard Scarry

Los nuevos anuncios de servicio público recuerdan a los padres y cuidadores que nunca dejen a sus hijos dentro de un automóvil.

WASHINGTON , 5 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que suben las temperaturas en todo el país, el Ad Council y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) lanzaron nuevos anuncios de servicio público (PSA) para su campaña "Never Happens" (Nunca Sucede).

El golpe de calor sigue siendo la causa principal de muerte de niños relacionada con vehículos que no es a causa de un choque y, generalmente, se presenta en uno de estos tres escenarios: niños olvidados en un automóvil por un cuidador, niños que obtienen acceso por su cuenta a vehículos abiertos y no pueden salir y niños a los que se deja de manera consciente en un automóvil. La campaña presenta los escenarios, y los nuevos anuncios de servicio público de la actualidad se centran en no dejarlos solos.

"Todas las muertes por golpes de calor dentro de automóviles son 100% prevenibles, independientemente de cómo sucedan", declaró Michelle Hillman, directora de Campañas y Programas del Ad Council. "Con la campaña 'Never Happens' con NHTSA, reforzamos un mensaje para padres y cuidadores en todo el país, que puede salvar vidas: la prevención comienza con la concienciación y acciones simples y consistentes."

Los nuevos anuncios de servicio público cuentan la historia de padres que quieren lo mejor para sus hijos. Los padres suelen decir que "NUNCA" harán una serie de cosas que, con el tiempo, terminan pasando, como dejarlos comer postre como cena o pasar horas frente a la pantalla. Del mismo modo, los padres nunca tienen la intención de poner en riesgo la salud y la seguridad de sus hijos, pero en la vida real un momento de distracción, estrés o cansancio puede interponerse en el camino de las mejores intenciones. Un error humano, producto del olvido o la prisa puede convertirse muy rápidamente en tragedia, en especial cuando hablamos de dejar a un niño solo en un vehículo, que se puede sobrecalentar en pocos minutos. Al recordarles a los padres que los "nunca" pueden suceder, incluida la pérdida de un hijo producto de un golpe de calor en un vehículo, la campaña los invita a adoptar tres simples acciones como parte de su rutina: Cuando Estaciones; Para. Mira. Cierra.

"Los vehículos que se sobrecalientan por el calor representan un peligro muy grave para los niños, que muy a menudo se subestima," afirmó Jonathan Morrison, Administrador de NHTSA. "Esta campaña ayuda a garantizar que las familias entiendan cómo ocurren estas tragedias y les brinda a los padres las herramientas para prevenirlas. Recuerden: Cuando Estaciones; Para. Mira. Cierra."

Los nuevos anuncios fueron desarrollados gratuitamente por la agencia creativa independiente Chemistry y recuerdan a los padres que las buenas intenciones por sí solas no son suficientes para prevenir estas tragedias y que las estrategias de prevención son clave para mantener seguros a los niños.

"Como padres, muchas veces pensamos y decimos que nunca dejaríamos que ciertas cosas le sucedieran a nuestras familias", expresó Mike Groenewald, director ejecutivo creativo de Chemistry. "Lamentablemente, la verdad es que el supuesto 'nunca' sucede más a menudo de lo que nos gustaría creer."

Como parte del esfuerzo más amplio de la campaña, el Ad Council también está colaborando con Richard Scarry's Busy WorldTM en una asociación de marketing pro bono que presenta a los personajes extravagantes y los vehículos divertidos que han encantado a generaciones de familias. Al desarrollar materiales personalizados con estas imágenes icónicas, el mensaje de la campaña llegará a los padres de una manera nueva e interesante en las escuelas preescolares y guarderías de todo el país.

El nuevo anuncio creativo de "Never Happens" se transmitirá en todo el país a través de espacios donados en los medios, en inglés y español, incluidos sitios de televisión, radio, Internet y redes sociales, entre otros.

Siga estos importantes consejos de NHTSA sobre cómo proteger a los niños de los peligros de los golpes de calor en vehículos:

Nunca deje a su hijo solo en un automóvil, incluso si cree que solo se irá por un minuto.

Cierre con llave las puertas de su automóvil cuando no lo esté usando. Incluso si no tiene hijos, un niño de su vecindario podría subirse al vehículo si está abierto y quedar atrapado.

Recuerde siempre revisar el interior de su vehículo, especialmente el asiento trasero cada vez que salga del vehículo.

Deje a mano señales visuales: mantenga un artículo en el asiento trasero, como un oso de peluche y póngalo delante de usted cada vez que su hijo esté en el asiento del automóvil. O bien, coloque su bolso o teléfono en el asiento trasero junto al niño.

Si ve a un niño en peligro en un vehículo, ACTÚE. Llame al 911 de inmediato y busque ayuda.

Visite https://www.nhtsa.gov/es/campaign/golpe-de-calor para encontrar más información importante sobre la prevención de lesiones y muertes por golpes de calor en automóviles.

Acerca del Ad Council

El Ad Council convoca a narradores creativos para educar, unir y elevar al público abriendo corazones, inspirando acciones y acelerando el cambio. Durante más de 80 años, la organización sin fines de lucro y sus socios en publicidad, medios, marketing y tecnología estuvieron detrás de algunas de las campañas de impacto social más emblemáticas del país: Smokey Bear, Friends Don 't Let Friends Drive Drunk, Tear the Paper Ceiling y muchas más.

Para obtener más información o participar, visite AdCouncil.org, únase a las comunidades del Ad Council en Facebook, Instagram y LinkedIn y vea la creatividad de la campaña en YouTube.

Acerca de NHTSA

Durante más de 50 años, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ha servido como la agencia federal clave encargada de mejorar la seguridad en las carreteras de nuestra nación. Como parte del Departamento de Transporte de EE. UU., NHTSA trabaja para reducir las muertes y lesiones relacionadas con el tráfico fomentando el uso del cinturón de seguridad y las sillas de seguridad infantil; ayudando a los estados y comunidades locales a hacer frente a la amenaza de los conductores distraídos, ebrios o drogados; regulando las normas de seguridad de los vehículos e investigando los defectos de seguridad en los vehículos de motor; estableciendo y haciendo cumplir las normas de ahorro de combustible; realizando investigaciones sobre el comportamiento de los conductores y la seguridad del tráfico; y proporcionando información a los consumidores sobre cuestiones que van desde la seguridad de los pasajeros infantiles hasta la conducción bajo los efectos del alcohol. Para más información, visite www.nhtsa.gov.

Acerca de Chemistry

Chemistry es una agencia independiente e híbrida construida sobre la base de la experimentación constante y el optimismo radical. La agencia trabaja sobre la confluencia de la creatividad, la tecnología y la cultura y construye marcas culturalmente relevantes mediante ideas que llaman la atención e impulsan resultados. Chemistry cuenta con oficinas en Atlanta, Nueva York, Pittsburgh y Miami y sus capacidades totalmente integradas abarcan estrategias, creatividad, medios digitales, medios de comunicación, producción y marketing multicultural. Los clientes incluyen Coca-Cola, Comcast, Domino's, Five Guys, Frontdoor, Hanaford, Netflix, NFL, NBA, IHG Hotels and Resorts y CG Insurance. La agencia ha sido reconocida dos veces como A-List Agency de Ad Age, finalista como Agencia Independiente del Año de Campaign US y reconocida entre las agencias de más rápido crecimiento de Adweek.

Richard Scarry

¡Richard Scarry es uno de los autores infantiles más queridos del mundo! En su extraordinaria carrera, Scarry ilustró más de 150 libros, muchos de los cuales nunca se agotan. Sus libros han vendido más de 160 millones de copias en todo el mundo y actualmente se publican en más de veinte idiomas. Ningún otro ilustrador ha mostrado un interés tan animado por las palabras y los conceptos de la primera infancia. Richard Scarry recibió póstumamente un premio a la trayectoria de la Sociedad de Ilustradores en 2012.

Random House Children's Books

Random House Children's Books (rhcbooks.com) es la editorial de libros infantiles en inglés más grande del mundo. Random House Children's Books publica libros para niños pequeños a través de lectores adultos jóvenes, en todos los formatos, desde libros de mesa hasta libros de actividades, libros ilustrados, novelas y no ficción y sus publicaciones reúnen a autores e ilustradores galardonados, personajes de franquicias de fama mundial y series multimillonarias. Random House Children's Books es una división de Penguin Random House LLC.

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FUENTE The Ad Council