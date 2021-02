El archivo de Artprice es la alternativa mundial tras el cierre de los archivos de Christie's en Londres para los profesionales del arte

"Los catálogos de venta, publicados por primera vez en 1766, son un recurso inestimable para los especialistas. Ante esta decisión de cierre, han expresado su enfado e incomprensión.

La prestigiosa casa de subastas ha decidido poner fin al acceso a sus archivos debido a una reducción de su personal.

Según informa el Art Newspaper, un portavoz de la casa de subastas afirmó que "como cortesía, Christie's ha permitido el libre acceso a sus archivos para fines de investigación". "Sin embargo, el personal encargado de los archivos se ha visto reducido y ahora sólo pueden satisfacerse las necesidades de nuestros propios equipos de especialistas".

Recurso inestimable...

La casa de subastas ha respondido a las críticas y no parece estar muy segura respecto a una posible reapertura. Dirk Bool, presidente de Christie's en Europa, Oriente Medio, Rusia e India: "Lamentablemente, todo el edificio de King Street ha sido cerrado al público debido a la crisis sanitaria. Tengan la seguridad de que seguiremos manteniendo nuestros archivos de forma adecuada y accesible. También estudiaremos la forma de ampliar el acceso a estos archivos en el futuro".

thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de Artmarket.com y su departamento de Artprice: "La respuesta para los profesionales del arte, las casas de subastas, los expertos, las galerías, los museos y los coleccionistas es el departamento de archivos de Artprice by Artmarket, actor global del mercado del arte y líder mundial en bases de datos de precios e índices de arte".

El archivo de Artprices "Artprice Images®" es absolutamente único...

Permite el acceso ilimitado al mayor archivo del Mercado del Arte del mundo... una biblioteca que consta de 180 millones de imágenes y grabados de obras de arte desde 1700 hasta hoy, comentados por nuestros historiadores, econometristas y escritores, y que abarca más de 770.000 artistas.

Este archivo, que según la prensa especializada de todo el mundo es único en el mundo, consta de más de 750.000 manuscritos y catálogos de arte procedentes de más de 6.300 casas de subastas, cuidadosamente conservados en bloques de archivo estandarizados, y que según un antiguo Ministro de Cultura francés constituye "una misión de Estado, realizada por una empresa privada que, mediante la obtención de capital, consiguió hacer lo que debería haber hecho el Estado..."

El archivo de Artprice, que incluye documentos de arte desde 1700 hasta la actualidad, ha ido ampliándose desde 1987 mediante la adquisición selectiva de una multitud de fondos y/o empresas de todos los continentes (Sound View Press, Frank Van Wilder, Mayer, Bayer USA, Hippolyte Mireur etc...).

Es la piedra angular de la base de datos de Artprice by Artmarket, con más de 30 millones de índices del mercado del arte y resultados de ventas.

