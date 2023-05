EL ARTISTA MULTIPLATINO, COMPOSITOR Y GANADOR DE PREMIOS GRAMMY® Y LATIN GRAMMY® CARLOS VIVES ANUNCIA "EL TOUR DE LOS 30"

Pre-venta a partir del 4 de mayo a las 10:00 AM hora local

Venta general el 5 de mayo a las 10:00 AM hora local

Todos los boletos disponibles a través de carlosvives.com

MIAMI, 3 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El ícono de la música mundial Carlos Vives anuncia su nuevo espectáculo, El Tour de los 30 representando el viaje hacia sus raíces y los hitos que lo convirtieron en un embajador del sonido colombiano en todo el mundo. Siguiendo el lanzamiento de su álbum, Escalona: Nunca Se Había Grabado Así, la gira exclusiva de nueve espectáculos comienza el 19 de agosto en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York, y culmina el 5 de noviembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Producida por Loud And Live, la pre-venta de la gira comienza el 4 de mayo, y la venta general el 5 de mayo, ambos a las 10:00 AM hora local.

"Loud And Live tuvo el honor de producir el 'Después de Todo Vives Tour' el año pasado en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico" dijo Nelson Albareda, CEO y fundador de Loud And Live. "Este año, estamos extremamente orgullosos de ser parte de la celebración de los 30 años de carrera de Vives y de poder conectarlo nuevamente con su público en esta gira."

Con el lanzamiento del nuevo álbum y esta gira, Carlos Vives da inicio a un emotivo año lleno de celebraciones y festividades que evocarán nostalgia, pero que también exaltarán los logros y el camino recorrido durante estos 30 años por la máxima figura de la música colombiana.

A continuación, las fechas de la gira "El Tour de los 30":

FECHA CIUDAD VENUE 8/19/2023 Nueva York, NY Radio City Music Hall 10/19/2023 Chicago, IL Rosemont Theatre 10/21/2023 Boston, MA Wang Theater 10/22/2023 Washington, DC EagleBank Arena 10/28/2023 Miami, FL Kaseya Center 10/29/2023 Orlando, FL Amway Center 11/2/2023 Dallas, TX Texas Trust CU Theatre 11/3/2023 Houston, TX Smart Financial Centre 11/5/2023 Los Angeles, CA Microsoft Theater

Sobre Carlos Vives

Con 17 premios Latin GRAMMY®, dos premios GRAMMY® y un lugar en el Salón de la Fama de los Premios Billboard de la Música Latina, Carlos Vives ha cambiado para siempre la música en español. El cantante, compositor, actor y filántropo colombiano sigue siendo una de las estrellas más reconocidas del mundo con una audiencia social masiva y más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo convierte en "uno de los 300 artistas más escuchados del mundo". Ha generado miles de millones de transmisiones y vistas, obtuvo docenas de certificaciones de platino y vendió más de 20 millones de discos en todo el mundo.

Desde que comenzó su carrera, ha fusionado magistralmente el sonido tradicional del vallenato colombiano con influencias del pop y el rock. Sus docenas de premios incluyen dos premios GRAMMY®, que lo convirtieron en el primer artista latino en ganar, y 17 premios Latin GRAMMY®, el más reciente en 2022. Durante 2020, fue incluido en el Salón de la Fama de los Premios Billboard de la Música Latina, un honor reservado a "artistas que han logrado reconocimiento mundial por su trabajo, trascendiendo géneros musicales y lenguajes". Se destaca como uno de los 18 artistas en ser incluido en el Salón de la Fama. Oportunamente, se llevó a casa el Premio Ícono en los Premios La Musa y en 2023 los Premios Leyendas de la Música Latinoamericana. Sin mencionar que se aseguró el puesto número 1 en la lista Billboard Latin Airplay 16 veces y obtuvo 19 entradas en el Top 10.

La premiada obra de Vives "Cumbiana" incluye no solo dos discos, sino también el documental ganador del Latin GRAMMY®, "El mundo perdido de Cumbiana" y el libro "Cumbiana, historias de un mundo perdido", que exponen un verdadero universo creativo en torno al origen y la evolución de la cumbia. En 2015 fundó la iniciativa "Tras La Perla" para promover el desarrollo sostenible en la ciudad de Santa Marta y su región influenciada por la Sierra Nevada y Ciénaga Grande. En 2016 también creó la Escuela de Música Río Grande con el propósito de ofrecer nuevas experiencias artísticas a partir de crear un diálogo en torno a la música y la cultura colombianas, las nuevas propuestas musicales locales y las músicas del mundo. Como empresario, es además propietario del espacio Cumbia House en Colombia, un recinto donde la música, la comida y los eventos culturales se fusionan en un solo lugar. Como indica su eslogan más querido, "unidos en la diversidad", Carlos Vives ha dejado su huella a lo largo de generaciones a través de la música y la defensa incansable e inspirada de su cultura.

Sobre Loud And Live

Loud And Live, una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.

