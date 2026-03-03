MIAMI, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Muerto de Risa - El Último Show de Álvarez Guedes, es una experiencia teatral inmersiva que rinde homenaje a Álvarez Guedes, el legendario comediante cubano que ayudó a definir la voz y el ritmo de la comedia latina moderna. Con estreno el jueves 30 de abril, la producción debutará en una instalación especialmente construida en Tropical Park para esta temporada limitada.

MUERTO DE RISA – EL ÚLTIMO SHOW DE ÁLVAREZ GUEDES. El legado del padrino de la comedia latina llega a un espacio inmersivo de temporada limitada en Tropical Park Miami. Boletos a la venta el jueves 5 de marzo a las 10:00 a.m. EST

Antes de los podcasts, antes de los especiales en plataformas digitales, antes de que la comedia latina tuviera presencia nacional, había una voz que resonaba en las salas y en los hogares latinos de Miami y más allá. Sus discos y casetes se pasaban de mano en mano como reliquias familiares. Sus chistes se repetían en la mesa durante la cena, susurrados para que los niños no escucharan demasiado, aunque inevitablemente los memorizaban igual. Para las familias cubanoamericanas y los hogares latinos a lo largo de la diáspora, Álvarez Guedes no era simplemente un comediante. Era la banda sonora del exilio, de la resiliencia, de la irreverencia y de la identidad.

Del visionario productor detrás de la exitosa adaptación teatral de ¿Qué Pasa, U.S.A.? 40 Years Later presentado en el Adrienne Arsht Center de Miami, llega Muerto de Risa – El Último Show de Álvarez Guedes, producido por Nelson Albareda y Loud And Live.

Coescrito y codirigido por Nelson Albareda, Héctor Medina y Robby Ramos, quienes también lideran la producción general y la dirección creativa, con diseño de Cultura Media House en colaboración con Loud And Live, el espectáculo fusiona comedia, música en vivo, narrativa teatral y entornos inmersivos para dar forma a un evento cultural de gran escala. El elenco y colaboradores adicionales serán anunciados próximamente.

"Álvarez Guedes marcó la manera en que nuestras familias se reían, hablaban y contaban historias", expresó Nelson Albareda, CEO de Loud And Live y productor del espectáculo. "Su humor vivía en nuestros hogares y cruzaba fronteras. Esta producción crea un espacio donde quienes crecieron escuchándolo pueden reencontrarse con esa conexión, y quienes lo descubren por primera vez pueden comprender por qué su voz sigue vigente. No se trata de nostalgia. Se trata de proyectar ese legado hacia adelante, juntos."

Ahora, esa voz inconfundible baja "del cielo pa' Miami" en una audaz propuesta teatral inmersiva que reimagina su legado para una nueva era, en una experiencia que celebra la memoria, el humor y la identidad compartida.

Presentado dentro de una instalación especialmente diseñada en Tropical Park, distinta a cualquier experiencia presentada anteriormente en Miami, Muerto de Risa convierte la esencia cómica de Álvarez Guedes en un recorrido inmersivo que conecta generaciones a través de la risa y la cultura.

La experiencia se presentará Jueves a Domingo comenzando el 30 de abril al 31 de mayo, con funciones limitadas en Tropical Park (7900 SW 40th Street, Miami, FL).

Los boletos saldrán a la venta el jueves 5 de marzo a las 10:00 a.m. EST en www.AlvarezGuedes.com, con precios a partir de $79.99++.

La admisión incluye acceso a la experiencia inmersiva completa.

Debido a que el número de funciones será estrictamente limitado y la capacidad por noche será controlada, se recomienda asegurar los boletos con anticipación antes de que las fechas se agoten.

Funciones:

De jueves a domingo (horarios variables).

Calendario completo disponible en www.AlvarezGuedes.com

Sigue Muerto de Risa – El Último Show de Álvarez Guedes en redes sociales:

Imágenes en alta resolución disponibles || Broll Disponible

Acerca de Loud And Live:

Con sede en Miami, Loud And Live es una empresa galardonada de entretenimiento, eventos en vivo y mercadeo, especializada en la creación y producción de experiencias musicales, deportivas, culturales y de estilo de vida. Con operaciones en Estados Unidos, Europa y América Latina, la compañía produce conciertos, festivales y eventos inmersivos de gran escala, diseñados para conectar artistas, marcas y audiencias a través de narrativas culturalmente relevantes y producción de clase mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924525/MUERTO_DE_RISA__EL_ULTIMO_SHOW_DE_ALVAREZ_GUEDES.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/632544/5833012/Loud_Live_Logo.jpg

FUENTE Loud and Live, Inc.