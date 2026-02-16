El atleta de Red Bull, Dario Costa, aterriza y despega desde un tren en movimiento

Dario Costa (Italia) completa el primer aterrizaje y despegue vertical de un avión en un tren de carga en movimiento en Afyonkarahisar, Turquía

AFYONKARAHİSAR, Turquía, 16 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 15 de febrero de 2026, el atleta de Red Bull Dario Costa (Italia) ejecutó la primera maniobra dual del mundo en Afyonkarahisar, Turquía, aterrizando su avión Zivko Edge 540 en un tren de carga en movimiento que viajaba a 120 km/h antes de despegar nuevamente en un despegue vertical desde el mismo contenedor.

La aeronave redujo su velocidad aerodinámica a casi el mínimo controlable de 87 km/h (47 nudos) para alinearse con el tren a su velocidad operativa máxima de 120 km/h (65 nudos). La secuencia completa (aproximación, aterrizaje a ciegas y despegue) se completó en un lapso de 50 segundos a lo largo de un tramo ferroviario de 2,5 km.

El aterrizaje se realizó en el noveno contenedor de carga. Durante la aproximación final a ciegas, la plataforma permaneció fuera del campo de visión de Costa debido a la actitud de la aeronave y a las dimensiones del tren. Se requirieron continuas correcciones aerodinámicas para mantener la alineación longitudinal y lateral en medio de la turbulencia y el flujo de aire inestable generado por el tren en movimiento.

El Zivko Edge 540 es una aeronave monoplaza de ala media con motor de pistón de 400 caballos de potencia, con una envergadura de 7,5 m, una longitud de 7 m y un ancho de tren de aterrizaje de 1,70 m. No se realizaron modificaciones estructurales importantes. La configuración de la aeronave se optimizó para vuelos a menor velocidad utilizando dos tracas personalizadas y seis (3+3) pequeños generadores vortex.

La preparación incluyó análisis aerodinámico, simulación y preparación del vuelo, así como entrenamiento cognitivo de "tiempo-movimiento-anticipación" en el Centro de Rendimiento Deportivo Red Bull en Thalgau, Austria. Se probó un escenario de plataforma móvil de tres días en Pula, Croacia, para perfeccionar la alineación y el tiempo de reacción.

"Train Landing fue uno de los proyectos más desafiantes y exigentes de mi carrera", declaró Costa. "Aterrizar a ciegas en una pista móvil muy pequeña requirió una concentración total en habilidades cognitivas y de vuelo. Fue un proyecto complejo que requirió precisión, trabajo en equipo y confianza".

Esta es la primera vez en la historia de la aviación que una aeronave aterriza y despega con éxito de un tren en movimiento a plena velocidad operativa. El logro del atleta de Red Bull, Dario Costa (Italia), establece un nuevo referente en aerodinámica aplicada y aviación de precisión.

