L'athlète Red Bull Dario Costa atterrit et décolle d'un train en marche

Dario Costa (Italie) réalise en première mondiale un atterrissage et un décollage vertical sur un train de marchandises en mouvement à Afyonkarahisar, en Turquie.

AFYONKARAHİSAR, Türkiye, 16 février 2026 /PRNewswire/ -- Le 15 février 2026, l'athlète Red Bull Dario Costa (Italie) a exécuté une première mondiale de double manœuvre à Afyonkarahisar, Türkiye, en posant son avion Zivko Edge 540 sur un train de marchandises en mouvement se déplaçant à 120 km/h avant de décoller à nouveau en traction verticale depuis le même conteneur.

L'avion a réduit sa vitesse à 87 km/h (47 noeuds), soit la vitesse minimale contrôlable, pour s'aligner sur le train à sa vitesse opérationnelle maximale de 120 km/h (65 noeuds). La séquence complète - approche, atterrissage sans visibilité et décollage - a été réalisée dans une fenêtre de 50 secondes le long d'un tronçon ferroviaire de 2,5 km.

L'atterrissage a été effectué sur le neuvième conteneur. Pendant l'approche finale sans visibilité, la plate-forme est restée en dehors du champ de vision de Costa en raison de l'attitude de l'avion et des dimensions du train. Des corrections aérodynamiques continues ont été nécessaires pour maintenir l'alignement longitudinal et latéral au milieu des turbulences et des flux d'air instables générés par le train en mouvement.

Le Zivko Edge 540 est un avion monoplace à aile moyenne, équipé d'un moteur à piston de 400 chevaux, d'une envergure de 7,5 m, d'une longueur de 7 m et d'un train d'atterrissage de 1,70 m de large. Aucune modification structurelle majeure n'a été apportée. La configuration de l'avion a été optimisée pour les vols à faible vitesse en utilisant deux virures personnalisées et six (3+3) petits générateurs de tourbillons.

La préparation comprenait une analyse aérodynamique, un travail de simulation et une préparation au vol, ainsi qu'un entraînement cognitif « temps-mouvement-anticipation » au Red Bull Athlete Performance Centre à Thalgau, en Autriche. Un scénario de plate-forme mobile de trois jours a été testé à Pula, en Croatie, afin d'affiner l'alignement et le temps de réaction.

« Train Landing a été l'un des projets les plus difficiles et les plus exigeants de ma carrière », a déclaré M. Costa. « L'atterrissage à l'aveugle sur une très petite piste mobile a nécessité une concentration totale sur les compétences cognitives et de pilotage. Il s'agissait d'un projet complexe qui nécessitait de la précision, du travail d'équipe et de la confiance. »

C'est la première fois dans l'histoire de l'aviation qu'un avion réussit à atterrir et à décoller d'un train en mouvement à pleine vitesse. L'exploit de l'athlète Red Bull Dario Costa (Italie) constitue une nouvelle référence en matière d'aérodynamique appliquée et d'aviation de précision.

