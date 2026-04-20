El Banco de Alimentos de Nueva York gana el prestigioso premio 2026 de los mejores lugares de trabajo de USA TODAY

BRONX, Nueva York, 20 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Food Bank For NYC, la principal organización de alivio del hambre que sirve a los cinco condados, se enorgullece en anunciar que ha ganado el prestigioso premio 2026 usa TODAY Top Workplaces.

El premio honra a las organizaciones con 150 o más empleados que han creado culturas excepcionales que priorizan a las personas. Los ganadores son reconocidos por su compromiso de fomentar un entorno de trabajo que valore la escucha y el compromiso de los empleados.

"Nuestro enfoque de que las personas son lo primero comienza desde adentro", dijo Leslie Gordon, presidenta y directora ejecutiva de Food Bank For NYC. "Creemos que cuando nuestro personal se siente escuchado, apoyado y empoderado, está mejor equipado para servir a nuestros vecinos con dignidad y compasión. Esa cultura lleva a cabo todos los aspectos de nuestro trabajo, y este reconocimiento afirma que invertir en nuestra gente es esencial para avanzar en nuestra misión ".

Como la organización de alivio del hambre más grande de la ciudad, Food Bank For NYC trabaja en la intersección del acceso a los alimentos, la pobreza y las oportunidades, sirviendo a millones de neoyorquinos cada año a través de una poderosa red de 800 socios comunitarios, así como servicios directos y defensa destinados a crear un cambio duradero.

"Ganar un premio usa TODAY Top Workplaces es un testimonio de la credibilidad y el compromiso de una organización con una cultura que prioriza a las personas", señaló Eric Rubino, director ejecutivo de Energage. "Este premio, impulsado por los comentarios reales de los empleados, es más que un reconocimiento: es la prueba de que sus empleados creen en la organización y en su liderazgo. Los solicitantes de empleo y los clientes buscan esta insignia de confianza de credibilidad y excelencia. Señala una empresa que valora a su gente, y ese tipo de cultura resuena en el mercado competitivo actual ".

Los ganadores se determinaron por los comentarios auténticos de los empleados capturados a través de una encuesta confidencial realizada por Energage, la empresa de investigación y tecnología de recursos humanos detrás del programa Top Workplaces desde 2006. Los resultados se calculan basándose en las respuestas de los empleados a las declaraciones sobre temas de experiencia en el lugar de trabajo, que son indicadores comprobados de alto rendimiento.

Para más información sobre Food Bank For NYC, visite foodbanknyc.org/who-we-are.

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FUENTE Food Bank For New York City