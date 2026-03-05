Banco de Alimentos para Pilotos de la Ciudad de Nueva York Consejo de Defensa de Líderes Juveniles Emergentes

El grupo tiene como objetivo elevar las voces de los jóvenes adultos en la lucha contra la inseguridad alimentaria

NUEVA YORK, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Food Bank For NYC, la organización de alivio del hambre más grande de la ciudad, está probando el Consejo de Defensa de Líderes Juveniles Emergentes (ELAC, por sus siglas en inglés), un nuevo programa que coloca a los estudiantes universitarios en el centro de la lucha contra la inseguridad alimentaria.

La inseguridad alimentaria afecta de manera desproporcionada a los estudiantes universitarios y a los jóvenes, pero sus perspectivas a menudo faltan en los debates sobre políticas. ELAC no solo aborda esta brecha, sino que refleja el compromiso estratégico de Food Bank For NYC de educar, elevar e inspirar a la próxima generación de defensores. ELAC ayuda a expandir la presencia del Banco de Alimentos para la Ciudad de Nueva York en los campus universitarios, construyendo una cartera de dos generaciones de líderes impulsados por la equidad que entienden tanto las realidades de la comunidad como el cambio a nivel de los sistemas.

La cohorte inaugural cuenta con cinco estudiantes de los cinco condados que aportan la experiencia vivida y el compromiso de impulsar el cambio en sus campus, en sus comunidades y en las políticas. Durante el programa de cinco meses, los participantes se moverán entre la capacitación en defensa, los cursos de políticas, la organización de sesiones y los turnos semanales de voluntarios en las despensas de alimentos locales. Esto permitirá al grupo conectar el panorama de las políticas con la realidad sobre el terreno del hambre en la ciudad de Nueva York.

Los miembros del ELAC 2026 del Banco de Alimentos para la Ciudad de Nueva York son:

Aaliyah Bartholomew, Medgar Evers College, Biología

Akanksha Mahanti, Parsons School of Design, Strategic Design and Management

Brandy Moonasar, Brooklyn College, Ciencias Políticas

Malaika Walter, Universidad Pace, Estudios de Paz y Justicia

Niav Lorenzo, Parsons School of Design, Strategic Design and Management

"El acceso a alimentos nutritivos no es un lujo. Es la base de la salud, la dignidad y la capacidad de prosperar ", dijo Aaliyah Bartholomew, miembro de ELAC. "Estamos aquí para asegurarnos de que las experiencias de los estudiantes ayuden a dar forma a soluciones reales".

"Este grupo de líderes aporta un profundo conocimiento de la inseguridad alimentaria y el poder de reescribir las soluciones", dijo Leslie Gordon, presidenta y directora ejecutiva de Food Bank For NYC. "ELAC es fundamental para nuestro trabajo para construir la próxima generación de defensores, y nos enorgullece ofrecer a estos adultos jóvenes no solo un asiento en la mesa, sino también la tutoría, la orientación y los recursos para crear impacto".

El programa culmina en mayo con cada miembro de ELAC diseñando y liderando un proyecto de defensa impulsado por los estudiantes centrado en ampliar el acceso a los alimentos. Estos proyectos tienen como objetivo crear un cambio tangible, ya sea influyendo en las políticas del campus, creando conciencia o promoviendo soluciones a nivel estatal y municipal que aborden la inseguridad alimentaria.

Para obtener más información sobre el Banco de Alimentos para el Consejo de Defensa de Líderes Juveniles Emergentes de la Ciudad de Nueva York, visite: https://www.foodbanknyc.org/emerging-youth-advocacy-leadership-council/

