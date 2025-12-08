El Banco de Alimentos de Nueva York lanza el Consejo Inaugural de Embajadores

News provided by

Food Bank For New York City

Dec 08, 2025, 12:08 ET

La cohorte de celebridades, chefs y creadores profundizará la conciencia y apoyará los esfuerzos para aliviar el hambre en toda la ciudad

NUEVA YORK, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Food Bank For NYC se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su Consejo de Embajadores inaugural, un grupo dinámico de defensores, artistas, chefs, creadores y agentes de cambio influyentes que están prestando sus voces para empoderar a todos los neoyorquinos a lograr la seguridad alimentaria para siempre.

Abarcando diversas industrias y orígenes, el Consejo de Embajadores se creó para crear conciencia, ampliar la misión y obtener apoyo para el trabajo del Banco de Alimentos que proporciona alimentos, dignidad y esperanza a los 1,4 millones de neoyorquinos que se enfrentan a la inseguridad alimentaria.

Los miembros inaugurales del Consejo de Embajadores incluyen:

  • Adam Richman, presentador de televisión y personalidad gastronómica
  • Alex Guarnaschelli, chef, autor, personalidad de televisión
  • AlexxMedia, cofundador de WTFMedia Studios; coanfitrión de Flagrant Podcast
  • Alison Roman, autora de libros de cocina
  • Anna & Garrett Albury, fundadores, coolstuff.nyc
  • Anna Gordon, fundadora de The Good Batch
  • Ashley + Gautier Coiffard, fundadores, L'Appartement 4F
  • Ashley Longshore, artista, autora, empresaria
  • Ben Siman Tov, chef
  • Candice Kumai, chef y autora
  • Charlamagne Tha God, cofundador de The Black Effect Podcast Network; coanfitrión de The Breakfast Club
  • Curt Menefee, anfitrión de Fox NFL Sunday y coanfitrión de Good Day New York
  • Dan Kluger, chef
  • Esther Choi, chef y propietaria de M? kbar; chef y socia, Sra. Yoo
  • Hannah Berner, comediante
  • Harry Hamlin, actor
  • Isaac Boots, personalidad del fitness y la televisión
  • Kelly Bensimon, personalidad de televisión y asesora inmobiliaria
  • Kevin Bacon, actor
  • Kyra Sedgwick, actriz
  • Lauren Bush Lauren, directora ejecutiva y cofundadora de FEED PROJECTS
  • Lisa Lamb, socia gerente de Launchpad Hospitality (Nami Nori, Postcard, Matsuyoi)
  • Max Tucci, autor #1 en ventas, productor, socio de Delmonico's y fundador de Tucci NYC
  • Michael Rainey Jr., actor, productor, filántropo
  • Nicolas Heller (New York Nico), cineasta
  • Paulie Gee y Mary Ann Gianone, fundadores, Paulie Gee's
  • Sam Morril, comediante
  • Taryn Delanie Smith, creadora, escritora y comediante
  • Tracy Morgan, actriz y comediante

"Este Consejo reúne a algunas de las voces más apasionadas, creativas y comunitarias de Nueva York y más allá", dijo Leslie Gordon, presidenta y directora ejecutiva de Food Bank For NYC. "Nos sentimos honrados de trabajar junto a ellos para arrojar luz sobre la inseguridad alimentaria y atraer a más personas a nuestra misión de empoderar a todos los neoyorquinos para lograr la seguridad alimentaria para siempre".

Los embajadores participarán en una variedad de iniciativas, desde empacar alimentos en el almacén y centro de distribución de Hunts Point del Banco de Alimentos y servir comidas en Community Kitchen and Pantry en Harlem hasta prestar sus plataformas para actividades de promoción, recaudación de fondos y narración de historias para elevar el problema del hambre en nuestra ciudad.

Juntos, este Consejo representa un poderoso movimiento que prioriza a las personas para garantizar que todos los vecinos tengan acceso a los alimentos y los recursos que necesitan para prosperar. 

Para más información sobre el Consejo de Embajadores y cómo apoyar la misión del Banco de Alimentos, visite foodbanknyc.org.

Acerca del Banco de Alimentos de Nueva York

Impulsados por nuestra misión de capacitar a todos los neoyorquinos para lograr la seguridad alimentaria para siempre, aprovechamos el poder colectivo de nuestra red de proveedores de alimentos, socios y voluntarios para activar los recursos, los apoyos y la experiencia adecuados en los cinco condados. Nuestro trabajo con más de 800 comedores populares, despensas de alimentos y socios del campus proporciona acceso inmediato y confiable a la educación alimentaria y nutricional, mientras que nuestros programas de empoderamiento económico brindan a las personas las herramientas y el conocimiento para mejorar su bienestar financiero. Comunidad por comunidad, trabajamos juntos para avanzar hacia un futuro más esperanzador, digno y equitativo para todos. Para saber más sobre nuestro impacto o participar, visite foodbanknyc.org.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2808781/Food_Bank_For_NYC_Logo.jpg

FUENTE Food Bank For New York City

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Food Bank For NYC Launches Inaugural Ambassador Council

Food Bank For NYC Launches Inaugural Ambassador Council

Food Bank For NYC proudly announces the launch of its inaugural Ambassador Council, a dynamic group of influential advocates, entertainers, chefs,...
No es política, es gente: Banco de alimentos para que la ciudad de Nueva York aumente el apoyo en medio de la crisis de SNAP

No es política, es gente: Banco de alimentos para que la ciudad de Nueva York aumente el apoyo en medio de la crisis de SNAP

Banco de alimentos Para la ciudad de Nueva York, la principal organización de alivio del hambre de la ciudad, está aumentando el apoyo alimentario en ...
More Releases From This Source

Explore

Food & Beverages

Food & Beverages

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Hispanic

Hispanic

Diversity, Equity & Inclusion

Diversity, Equity & Inclusion

News Releases in Similar Topics