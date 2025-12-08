El Banco de Alimentos de Nueva York lanza el Consejo Inaugural de Embajadores

News provided byFood Bank For New York City
Dec 08, 2025, 12:08 ET
La cohorte de celebridades, chefs y creadores profundizará la conciencia y apoyará los esfuerzos para aliviar el hambre en toda la ciudad
NUEVA YORK, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Food Bank For NYC se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su Consejo de Embajadores inaugural, un grupo dinámico de defensores, artistas, chefs, creadores y agentes de cambio influyentes que están prestando sus voces para empoderar a todos los neoyorquinos a lograr la seguridad alimentaria para siempre.
Abarcando diversas industrias y orígenes, el Consejo de Embajadores se creó para crear conciencia, ampliar la misión y obtener apoyo para el trabajo del Banco de Alimentos que proporciona alimentos, dignidad y esperanza a los 1,4 millones de neoyorquinos que se enfrentan a la inseguridad alimentaria.
Los miembros inaugurales del Consejo de Embajadores incluyen:
- Adam Richman, presentador de televisión y personalidad gastronómica
- Alex Guarnaschelli, chef, autor, personalidad de televisión
- AlexxMedia, cofundador de WTFMedia Studios; coanfitrión de Flagrant Podcast
- Alison Roman, autora de libros de cocina
- Anna & Garrett Albury, fundadores, coolstuff.nyc
- Anna Gordon, fundadora de The Good Batch
- Ashley + Gautier Coiffard, fundadores, L'Appartement 4F
- Ashley Longshore, artista, autora, empresaria
- Ben Siman Tov, chef
- Candice Kumai, chef y autora
- Charlamagne Tha God, cofundador de The Black Effect Podcast Network; coanfitrión de The Breakfast Club
- Curt Menefee, anfitrión de Fox NFL Sunday y coanfitrión de Good Day New York
- Dan Kluger, chef
- Esther Choi, chef y propietaria de M? kbar; chef y socia, Sra. Yoo
- Hannah Berner, comediante
- Harry Hamlin, actor
- Isaac Boots, personalidad del fitness y la televisión
- Kelly Bensimon, personalidad de televisión y asesora inmobiliaria
- Kevin Bacon, actor
- Kyra Sedgwick, actriz
- Lauren Bush Lauren, directora ejecutiva y cofundadora de FEED PROJECTS
- Lisa Lamb, socia gerente de Launchpad Hospitality (Nami Nori, Postcard, Matsuyoi)
- Max Tucci, autor #1 en ventas, productor, socio de Delmonico's y fundador de Tucci NYC
- Michael Rainey Jr., actor, productor, filántropo
- Nicolas Heller (New York Nico), cineasta
- Paulie Gee y Mary Ann Gianone, fundadores, Paulie Gee's
- Sam Morril, comediante
- Taryn Delanie Smith, creadora, escritora y comediante
- Tracy Morgan, actriz y comediante
"Este Consejo reúne a algunas de las voces más apasionadas, creativas y comunitarias de Nueva York y más allá", dijo Leslie Gordon, presidenta y directora ejecutiva de Food Bank For NYC. "Nos sentimos honrados de trabajar junto a ellos para arrojar luz sobre la inseguridad alimentaria y atraer a más personas a nuestra misión de empoderar a todos los neoyorquinos para lograr la seguridad alimentaria para siempre".
Los embajadores participarán en una variedad de iniciativas, desde empacar alimentos en el almacén y centro de distribución de Hunts Point del Banco de Alimentos y servir comidas en Community Kitchen and Pantry en Harlem hasta prestar sus plataformas para actividades de promoción, recaudación de fondos y narración de historias para elevar el problema del hambre en nuestra ciudad.
Juntos, este Consejo representa un poderoso movimiento que prioriza a las personas para garantizar que todos los vecinos tengan acceso a los alimentos y los recursos que necesitan para prosperar.
Para más información sobre el Consejo de Embajadores y cómo apoyar la misión del Banco de Alimentos, visite foodbanknyc.org.
Acerca del Banco de Alimentos de Nueva York
Impulsados por nuestra misión de capacitar a todos los neoyorquinos para lograr la seguridad alimentaria para siempre, aprovechamos el poder colectivo de nuestra red de proveedores de alimentos, socios y voluntarios para activar los recursos, los apoyos y la experiencia adecuados en los cinco condados. Nuestro trabajo con más de 800 comedores populares, despensas de alimentos y socios del campus proporciona acceso inmediato y confiable a la educación alimentaria y nutricional, mientras que nuestros programas de empoderamiento económico brindan a las personas las herramientas y el conocimiento para mejorar su bienestar financiero. Comunidad por comunidad, trabajamos juntos para avanzar hacia un futuro más esperanzador, digno y equitativo para todos. Para saber más sobre nuestro impacto o participar, visite foodbanknyc.org.
