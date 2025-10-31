No es política, es gente: Banco de alimentos para que la ciudad de Nueva York aumente el apoyo en medio de la crisis de SNAP

La principal organización de alivio del hambre insta a los líderes gubernamentales a restaurar y mantener los beneficios de SNAP

NUEVA YORK, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Banco de alimentos Para la ciudad de Nueva York, la principal organización de alivio del hambre de la ciudad, está aumentando el apoyo alimentario en toda su red de más de 800 despensas de alimentos y comedores populares en preparación para una posible interrupción de los beneficios de noviembre de SNAP. La organización está priorizando los vecindarios de alta necesidad que se verían más afectados por la interrupción para garantizar que los niños, las familias y los adultos mayores puedan seguir teniendo acceso a alimentos nutritivos.

Este esfuerzo proactivo se produce en respuesta a la reciente confirmación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de que no utilizará fondos de contingencia u otros fondos disponibles para mantener los beneficios de SNAP de noviembre, ni emitirá pagos parciales a pesar de los recursos suficientes. Esta decisión profundamente desafortunada y preocupante suspenderá los beneficios para más de 1,8 millones de neoyorquinos y 40 millones de personas en todo el país.

"Estamos dando un paso adelante para los neoyorquinos porque eso es lo que hacemos", dijo Leslie Gordon, presidenta y directora ejecutiva de Food Bank For NYC. "Pero permítanme ser claro: ninguna organización benéfica puede reemplazar el apoyo crítico que SNAP brinda".

La escala de este momento rivaliza con la crisis del cierre por COVID-19. La suspensión de los beneficios mensuales de SNAP nunca ha ocurrido antes en la historia de los Estados Unidos. SNAP proporciona casi 95 millones de comidas cada mes solo en la ciudad de Nueva York. Se trata de más comidas de las que se prevé que el Banco de Alimentos para la Ciudad de Nueva York distribuya durante todo el año. Si esos beneficios se retrasan o recortan, las familias podrían encontrarse en crisis, justo cuando se acercan las vacaciones.

SNAP no solo alimenta a las personas; alimenta las economías locales. En la ciudad de Nueva York, $ 416 millones en beneficios mensuales de SNAP generan un estimado de $ 640 millones en actividad económica, apoyando no solo a las familias, sino también a los agricultores, minoristas de comestibles y empresas locales.

"Esto no es política, son personas", agregó Gordon. "Seguiremos al lado de los neoyorquinos y haremos todo lo posible para satisfacer la necesidad. Lo que debería ser una temporada de gratitud y reunión ahora amenaza con convertirse en una de preocupación y deseo ".

Food Bank For NYC alienta a los neoyorquinos a llamar a sus congresistas hasta el 31 de octubre e instar a la acción para proteger los beneficios de SNAP y evitar interrupciones en la asistencia alimentaria. Los participantes pueden registrarse aquí para recibir una guía de acción con mensajes clave. También se necesitan donaciones. Para donar o encontrar alimentos, visite foodbanknyc.org.

Acerca del Banco de Alimentos de Nueva York

Impulsados por nuestra misión de capacitar a todos los neoyorquinos para lograr la seguridad alimentaria para siempre, aprovechamos el poder colectivo de nuestra red de proveedores de alimentos, socios y voluntarios para activar los recursos, los apoyos y la experiencia adecuados en los cinco condados. Nuestro trabajo con más de 800 comedores populares, despensas de alimentos y socios del campus proporciona acceso inmediato y confiable a la educación alimentaria y nutricional, mientras que nuestros programas de empoderamiento económico brindan a las personas las herramientas y el conocimiento para mejorar su bienestar financiero. Comunidad por comunidad, trabajamos juntos para avanzar hacia un futuro más esperanzador, digno y equitativo para todos. Para saber más sobre nuestro impacto o participar, visite foodbanknyc.org.

