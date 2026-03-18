El bufete de abogados Potts presenta una demanda por homicidio culposo en Kansas City tras el accidente fatal de un camión

La familia del conductor del camión que murió en el accidente busca que la empresa de camiones y los conductores involucrados rindan cuentas.

HOUSTON, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Potts Law Firm, un importante bufete de litigios y juicios de demandantes, ha presentado una demanda por homicidio culposo en Kansas City, Missouri, en nombre de las hijas de Ralph Pimentel, un conductor de camión comercial que murió en una catastrófica colisión de semirremolque en la Interestatal 80 en el condado de Carbon, Wyoming.

La demanda alega que el accidente fue el resultado de acciones peligrosas y negligentes de múltiples partes involucradas en la operación de vehículos comerciales en la carretera.

Según la demanda, el accidente fatal ocurrió el 18 de septiembre de 2025, cuando un tractor-remolque chocó con otro tractor-remolque que se había detenido en o cerca del arcén de la Interestatal 80. Ralph Pimentel estaba dentro de la litera del camión cuando ocurrió la colisión y sufrió lesiones mortales. Como resultado del accidente, el camión en el que estaba durmiendo estalló en llamas.

La demanda alega que el camión comercial detenido, propiedad y operado por C.R. England, Inc., estaba estacionado de manera peligrosa sin las advertencias de seguridad requeridas, como luces de emergencia o dispositivos de advertencia reflectantes. Las Regulaciones Federales de Seguridad de Autotransportes requieren que dichos dispositivos de advertencia alerten a los automovilistas que se acercan cuando un vehículo comercial se detiene en una carretera.

La demanda también alega negligencia por parte del conductor del camión en el que dormía el Sr. Pimental.

"Las compañías de camiones comerciales y los conductores tienen el deber de operar sus vehículos de manera segura y de seguir las regulaciones federales de seguridad diseñadas para prevenir tragedias como esta", dijo Derek Potts, socio gerente nacional de Potts Law Firm. "Nuestros clientes perdieron a su padre en un accidente horrible que nunca debería haber sucedido. Esta demanda busca la rendición de cuentas por las decisiones y fallas que llevaron a su muerte ".

Según la presentación, las hijas de Ralph Pimentel, Monique Pimentel y Elicia Pimentel, están buscando daños y perjuicios por la muerte injusta de su padre, incluida la pérdida de apoyo financiero, compañía y otros daños permitidos por la ley.

"Este caso destaca las graves consecuencias que pueden ocurrir cuando se ignoran las reglas de seguridad de los camiones", dijo Potts. "Tenemos la intención de buscar toda la verdad sobre lo que sucedió y buscar justicia para la familia del Sr. Pimentel".

Esta demanda se titula MONIQUE PIMENTEL, ET AL. VS. C.R. ENGLAND, INC., 52045, Condado de Jackson; Causa No.2616-CV09354, para ser escuchada en el Tribunal de Circuito del Condado de Jackson, Missouri.

Acerca de Potts Law Firm

Potts Law Firm es una firma de abogados reconocida a nivel nacional que representa a clientes en todo Estados Unidos en litigios complejos, incluidos accidentes catastróficos de camiones, casos de muerte por negligencia y otros asuntos de alto riesgo. La empresa tiene sede en Houston, Texas.

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FUENTE Potts Law Firm