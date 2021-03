El Centro de Investigación contra el Racismo de la Universidad de Boston y Boston Globe Opinion anuncian "The Emancipator", la resurrección del periódico abolicionista del sigo XIX que redefine la conversación nacional en torno a la justicia racial

BOSTON, 16 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Centro de Investigación contra el Racismo de la Universidad de Boston y Boston Globe Opinion, anunciaron hoy su colaboración para lanzar "The Emancipator", una nueva plataforma mediática que pretende redefinir la conversación nacional en torno a la raza.

Basándose en la tradición y el impacto de los periódicos en contra de la esclavitud del siglo XIX que aceleraron la abolición, The Emancipator será reimaginado a la actualidad para amplificar las voces, ideas, debates y opiniones fundamentadas como parte de los esfuerzos para acelerar la justicia racial.

"Cuando se fundó The Emancipator en 1820, era muy difícil creer que, 45 años después, ya no existiría la esclavitud. De la misma manera creo que hay mucha gente hoy en día que no logra imaginar que podría haber un país sin racismo ni inequidad", expresó el Dr. Ibram X. Kendi, cofundador de The Emancipator y director fundador del Centro de Investigación contra el Racismo de la Universidad de Boston. "Esta plataforma reimaginada albergará a los mejores de la academia y del periodismo para analizar, comentar y buscar la verdad acerca de los problemas raciales de nuestros tiempos".

The Emancipator presentará voces e ideas críticas mediante la elaboración de una sala de noticias híbrida, arraigada por el apoyo de las instituciones fundadoras, el Centro de Investigación contra el Racismo de la Universidad de Boston y The Boston Globe, quienes se encargarán de producir periodismo original de opiniones e ideas. La plataforma contará con contribuciones abiertas a manera de artículos de opinión de expertos líderes a nivel mundial, así como voces de la comunidad captadas por estudiantes de periodismo. La financiación filantrópica ayudará a asegurar que el contenido de The Emancipator sea gratuito para el público.

"Boston tiene una legendaria tradición de periódicos que data del siglo XIX", afirmó Bina Venkataraman, confundadora de The Emancipator y jefa de redacción de The Boston Globe. "Resucitar The Emancipator representa una oportunidad para que periodistas y lectores formen parte de algo histórico: un motor de ideas basadas en datos, experiencias de la comunidad y la academia, que suscitan nuevas conversaciones y avances en torno a la justicia racial".

The Emancipator busca en este momento dos coeditores en jefe para liderar la iniciativa y los planes para lanzar su sala de noticias en este año 2021. Además de los cofundadores Kendi y Venkataraman, otros miembros del equipo fundador son Kimberly Atkins, columnista del Boston Globe y corresponsal de MSNBC y la Dra. Monica Wang, directora asociada de Narrativas del Centro de Investigación contra el Racismo de la Universidad de Boston. El proyecto estará apoyado por una junta asesora conformada por los líderes y pensadores prominentes: Joy Reid, Eddie Glaude, Sewell Chan, Nikole Hannah-Jones, Emily Ramshaw, S. Mitra Kalita, Jelani Cobb, Annette Gordon-Reed, Heather McGhee, Peniel Joseph, Jose Antonio Vargas, Julian Brave NoiseCat, Ian F. Haney López y Sunny Bates.

Para obtener más información y para registrase a Unbound, el periódico del proyecto, visite www.theemancipator.org.

Para recibir novedades en redes sociales, siga a The Emancipator en Twitter @The_Emancipator.

Acerca del Centro de Investigación contra el Racismo de la Universidad de Boston

La misión del Centro de Investigación contra el Racismo de la Universidad de Boston es congregar investigadores y practicantes de diferentes disciplinas para ideas nuevas y formas prácticas para comprender, explicar y resolver problemas que parecen insuperables en torno a la inequidad y la injusticia racial. El Centro fomenta la investigación racial exhaustiva, la innovación política con base en investigaciones, la educación y campañas activistas orientadas por la información y las iniciativas de cambios de narrativas. El Centro trabaja para construir una sociedad sin racismo que asegure la equidad y la justicia para todos.

Acerca de Boston Globe Opinion

El equipo de Boston Globe Opinion (Globe Opinion), busca suscitar el progreso responsabilizando a líderes e instituciones, amplificando voces sorprendentes e importantes, desentramando debates relevantes y presentando soluciones a los mayores problemas de la sociedad. Globe Opinion está comprometido a hacer perdurar las mejores tradiciones periodísticas de Boston, y a imaginar nuevas formas de amplificar voces y perspectivas potentes en torno a los asuntos de mayor relevancia en la actualidad.

