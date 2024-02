El compromiso de SANY con la neutralidad de carbono: allanando el camino para un futuro sostenible

SHANGHAI, 28 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- El 26 de enero se celebró a nivel mundial el primer Día Internacional de la Energía Limpia, proclamado por las Naciones Unidas, destacando el papel crucial que desempeña la energía limpia en el fomento de una transición energética sostenible. SANY Group ("SANY") participa activamente en esta iniciativa proporcionando soluciones integradas para operaciones de energía limpia e impulsando la transformación industrial verde.

SANY's Decarbonization Effort

SANY da prioridad al desarrollo de tecnologías de ahorro energético y ofrece productos altamente eficientes y de bajo consumo energético, avanzando notablemente en la construcción híbrida, eléctrica, de hidrógeno, eólica y prefabricada:

SANY opera 26 parques eólicos en 18 provincias chinas.

Los 176 productos electrificados de SANY han reducido las emisiones en 4.150.489 toneladas.

Las estaciones de servicio de hidrógeno de SANY utilizan electrólisis alcalina con una densidad de corriente máxima de 8000 A/ ㎡ , funcionan a una presión de 35 Mpa y repostan a una velocidad de 5 kg/min.

La división de energía de silicio de SANY ha producido una varilla de silicio monocristalino de 5,5 metros.

Se espera que la inversión total del negocio de almacenamiento de hidrógeno eólico en los próximos tres años sea de 5.100 millones de dólares, de los cuales 2.700 millones en energía eólica, 2.100 millones en energía fotovoltaica, 90 millones en energía de hidrógeno, 210 millones en almacenamiento de energía y 210 millones en litio.

Cada sección prevé unas ventas de 11.300 millones de dólares al año y unos beneficios de 1.000 millones de dólares al año en los próximos tres años.

SANY Renewable Energy: apostamos por los equipos de energía eólica de alta calidad

En 2024, SANY colaborará con los clientes para construir 10 parques eólicos de referencia libres de fallos en China, integrando soluciones inteligentes para operaciones de alta calidad durante todo el ciclo de vida.

Durante dos años consecutivos, la turbina eólica SI-230100 de SANY Renewable Energy ha sido reconocida como una de las mejores turbinas eólicas terrestres por Windpower Monthly, recibiendo el codiciado premio de oro.

Additionally, SANY Renewable Energy recently achieved another milestone by producing the SY1310A blade, measuring 131 meters, at its zero-carbon intelligent industrial park in Bayannur, Inner Mongolia, setting a new world record for the longest onshore wind turbine blade.

SANY Electrification: liderando el camino en maquinaria de construcción eléctrica

Los productos electrificados de SANY tienen más del 80 % de la cuota de mercado mundial y también se ha asociado con importantes operadores portuarios como PSA, APMT, Hutchison y DPW para promover una logística portuaria respetuosa con el medio ambiente.

"Existe una creciente conciencia medioambiental y nuestra empresa está comprometida con la reducción del consumo de energía y la producción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto hace que me apasionen estos temas y me motive a contribuir a la sociedad", afirmó Ashley Law, ingeniera del Centro de I+D de SANY en Alemania. "Nuestro objetivo es utilizar la innovación y la tecnología para abordar diversos problemas sociales en la construcción urbana moderna", añadió Law.

Además, SANY Group participó en el primer proyecto de autopista electrificada de China en Zhuzhou, Hunan. En 2023, su tractor eléctrico Mota 1165 estableció un récord al viajar más de 800 km de Changsha a Shenzhen en poco más de 13 horas con una sola carga.

SANY Hydrogen: ofreciendo soluciones sin emisiones de carbono a través de equipos y estaciones de servicio de hidrógeno integrados

En 2020, SANY produjo el primer camión mezclador y camión volquete con pila de combustible de hidrógeno del mundo, lo que marcó un hito importante en la era del hidrógeno.

En 2022, SANY estableció la primera estación integrada de producción y repostaje de hidrógeno en Hunan, China, ampliando su presencia en la cadena de suministro de energía de hidrógeno.

En 2023, SANY Hydrogen firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Guangtai Hydrogen Energy Technology para construir la primera estación de servicio de hidrógeno de clase 2000 kg en Shanghai, lo que representa el primer despliegue comercial de la solución integrada de estación de servicio de hidrógeno de SANY.

Además, SANY Hydrogen logró avances con una línea de producción de 1,5 GW para electrolizadores alcalinos, lo que permitió la producción en masa de sistemas de 500 a 2000 metros cúbicos estándar, y construyó una plataforma de prueba de electrolizadores a escala de 20 MW para el desarrollo de productos.

SANY Silicon Energy: impulsando la innovación y la industrialización en el sector fotovoltaico

SANY Group está desarrollando rápidamente la industria fotovoltaica de silicio monocristalino, desde varillas de silicio hasta la producción de células y la fabricación de módulos fotovoltaicos, con el objetivo de crear un nuevo centro industrial en las regiones central y occidental de China.

En 2023, SANY Silicon Energy logró la producción en masa de sus primeras células solares TOPCon tipo N en sus instalaciones de 5GW en Zhuzhou, completando su huella industrial integrada. El proyecto también vio la producción exitosa de la primera varilla de silicio monocristalino en las instalaciones de Shuozhou de SANY Silicon Energy, lo que proporcionó un fuerte impulso para una futura implementación a escala industrial.

SANY está comprometida con la transición energética en la minería y la construcción, y no reconoce soluciones únicas para todos. Adapta los enfoques, proporcionando a los clientes confianza en sus viajes hacia un futuro con bajas emisiones de carbono.

