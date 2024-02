SANYs Engagement für die Kohlenstoffneutralität - Wegbereiter einer nachhaltigen Zukunft

SHANGHAI, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Am 26. Januar wurde weltweit der erste von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale Tag der sauberen Energie begangen, um die entscheidende Rolle hervorzuheben, die saubere Energie bei der Förderung einer nachhaltigen Energiewende spielt. Die SANY Group („SANY") beteiligt sich aktiv an dieser Entwicklung, indem sie integrierte Lösungen für den Betrieb mit sauberer Energie anbietet und die umweltfreundliche industrielle Transformation vorantreibt.

SANY's Decarbonization Effort

SANY legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung energiesparender Technologien und bietet hocheffiziente Produkte mit geringem Energieverbrauch an, mit erheblichen Fortschritte in den Bereichen Hybrid-, Elektro-, Wasserstoff- und Windenergie sowie Fertigbau:

SANY betreibt 26 Windparks in 18 chinesischen Provinzen.

Die 176 elektrifizierten Produkte von SANY haben die Emissionen um 4.150.489 Tonnen reduziert.

Die Wasserstofftankstellen von SANY nutzen die alkalische Elektrolyse mit einer maximalen Stromdichte von 8000 A/㎡, arbeiten mit einem Druck von 35 Mpa und tanken mit einer Geschwindigkeit von 5 kg/min.

Die Silizium-Energie-Abteilung von SANY hat einen 5,5 Meter langen monokristallinen Siliziumstab hergestellt.

Die Gesamtinvestitionen im Bereich Wind-Wasserstoff-Speicher werden sich in den nächsten drei Jahren voraussichtlich auf 5,1 Mrd. USD belaufen, wovon 2,7 Mrd. USD auf die Windenergie, 2,1 Mrd. USD auf die Photovoltaik, 90 Mio. USD auf die Wasserstoffenergie und 210 Mio. USD auf die Energiespeicherung und Lithium entfallen.

Jeder Bereich plant in den nächsten drei Jahren einen Umsatz von 11,3 Mrd. USD pro Jahr und einen Gewinn von 1 Mrd. USD pro Jahr.

SANY Renewable Energy: Fokus auf hochwertige Windenergieanlagen

Im Jahr 2024 wird SANY gemeinsam mit Kunden 10 fehlerfreie Benchmark-Windparks in China bauen und dabei intelligente Lösungen für einen einwandfreien Betrieb während des gesamten Lebenszyklus integrieren.

Die Windkraftanlage SI-230100 von SANY Renewable Energy wurde von Windpower Monthly zwei Jahre in Folge als eine der besten Onshore-Windenergieanlagen ausgezeichnet und erhielt den begehrten Goldpreis.

Mit der Fertigung des Rotorblatts SY1310A mit einer Länge von 131 Metern in seinem kohlenstofffreien, intelligenten Industriepark in Bayannur in der Inneren Mongolei erreichte SANY Renewable Energy vor kurzem einen weiteren Meilenstein und stellte damit einen neuen Weltrekord für das längste Onshore-Windturbinenblatt auf.

SANY Electrification: wegweisend bei elektrischen Baumaschinen

Die elektrifizierten Produkte von SANY haben einen weltweiten Marktanteil von über 80 %. Das Unternehmen ist Partnerschaften mit großen Hafenbetreibern wie PSA, APMT, Hutchison und DPW eingegangen, um eine umweltfreundliche Hafenlogistik zu fördern.

„Es besteht ein wachsendes Umweltbewusstsein, und unser Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen der Produktion zu senken. Dies entfacht meine Leidenschaft für diese Herausforderungen und motiviert mich, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten", so Ashley Law, Ingenieurin im Forschungs- und Entwicklungszentrum von SANY in Deutschland. „Wir wollen Innovation und Technologie nutzen, um verschiedene soziale Probleme im modernen Städtebau anzugehen", so Law weiter.

Zudem war die SANY Group an Chinas erstem elektrifizierten Autobahnprojekt in Zhuzhou, Hunan, beteiligt. Im Jahr 2023 stellte der Elektrotraktor Mota 1165 einen Rekord auf, indem er mit einer einzigen Akkuladung eine Strecke von 800 km von Changsha nach Shenzhen in etwas mehr als 13 Stunden zurücklegte.

SANY Hydrogen: Kohlenstofffreie Lösungen durch integrierte Wasserstofftankstellen und -anlagen

Im Jahr 2020 produzierte SANY den weltweit ersten Wasserstoff-Brennstoffzellen-Mischwagen und -Kipper und erreichte damit einen wichtigen Meilenstein in der Wasserstoff-Ära.

Die erste integrierte Wasserstoffproduktions- und -tankstelle errichtete SANY 2022 in Hunan, China, und verstärkte damit seine Präsenz in der Wasserstoff-Energieversorgungskette.

Im Jahr 2023 unterzeichnete SANY Hydrogen eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Guangtai Hydrogen Energy Technology, um die erste Wasserstofftankstelle der 2000-kg-Klasse in Shanghai zu errichten, die den ersten kommerziellen Einsatz der integrierten Wasserstofftankstellenlösung von SANY darstellt.

Darüber hinaus erzielte SANY Hydrogen mit einer 1,5-GW-Produktionslinie für alkalische Elektrolyseure, die eine Massenproduktion von Systemen mit 500 bis 2000 Standardkubikmetern ermöglicht, einen Durchbruch und errichtete eine Elektrolyseur-Testplattform im 20-MW-Maßstab für die Produktentwicklung.

SANY Silicon Energy: Innovation und Industrialisierung im Photovoltaik-Sektor vorantreiben

Die SANY Group entwickelt die monokristalline Silizium-Photovoltaik-Industrie rasch weiter, von den Siliziumstäben über die Zellproduktion bis hin zur Herstellung von Photovoltaik-Modulen, und strebt den Aufbau eines neuen Industriezentrums in den zentralen und westlichen Regionen Chinas an.

Im Jahr 2023 hat SANY Silicon Energy die Massenproduktion seiner ersten N-Typ TOPCon-Solarzellen in seiner 5-GW-Anlage in Zhuzhou gestartet und damit seine integrierte Industriepräsenz vervollständigt. Im Zuge dieses Projekts wurde auch der erste monokristalline Siliziumstab in der Anlage von SANY Silicon Energy in Shuozhou erfolgreich hergestellt, der einer künftigen Nutzung im Industriemaßstab wichtige Impulse gibt.

SANY engagiert sich für die Energiewende im Bergbau und im Baugewerbe und erkennt, dass es keine einzelne Lösung allen Anforderungen gerecht werden kann. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Konzepte, die den Kunden auf ihrem Weg in eine kohlenstoffarme Zukunft Sicherheit geben.

Besuchen Sie SANY auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sany-heavy-industry

Facebook: https://www.facebook.com/sanyglobal/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMV8vy8fng3im3sptsb4IFQ

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2349950/SANY_s_Decarbonization_Effort.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg