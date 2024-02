La quête de la neutralité carbone par SANY : le pionner d'un avenir durable

SHANGHAI, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Le 26 janvier, la première Journée internationale de l'énergie propre, proclamée par les Nations Unies, a été célébrée à l'échelle mondiale, mettant en lumière le rôle essentiel de l'énergie propre dans la promotion d'une transition énergétique durable. SANY Group (« SANY ») s'engage activement dans cette initiative en offrant des solutions intégrées pour les opérations d'énergie propre et en favorisant la transformation industrielle verte.

SANY's Decarbonization Effort

SANY met l'accent sur le développement de technologies d'économie d'énergie et propose des produits très efficaces à faible consommation d'énergie, réalisant des progrès notables dans les domaines de la construction hybride, électrique, à hydrogène, éolienne et préfabriquée :

SANY exploite 26 parcs éoliens répartis dans 18 provinces chinoises.

Les 176 produits électrifiés de SANY ont permis de réduire les émissions de 4 150 489 tonnes.

Les stations de ravitaillement en hydrogène de SANY utilisent la technologie de l'électrolyse alcaline avec une densité de courant maximale de 8 000 A㎡, opérant à une pression de 35 Mpa et permettant un ravitaillement à une vitesse de 5 kg/min.

La division Énergie silicium de SANY a produit une tige de silicium monocristalline mesurant 5,5 mètres.

L'investissement total dans l'activité de stockage d'hydrogène éolien pour les trois prochaines années est estimé à 5,1 milliards de dollars, dont 2,7 milliards pour l'énergie éolienne, 2,1 milliards pour l'énergie photovoltaïque, 90 millions pour l'énergie hydrogène et le stockage d'énergie et 210 millions pour le lithium.

Chaque section vise des ventes annuelles de 11,3 milliards de dollars et des bénéfices annuels de 1 milliard de dollars au cours des trois prochaines années.

SANY Renewable Energy : engagement pour un équipement éolien de haute qualité

En 2024, SANY collaborera avec ses clients pour construire 10 parcs éoliens de référence en Chine, sans aucune défaillance, en intégrant des solutions intelligentes pour garantir des opérations de haute qualité tout au long du cycle de vie.

Pour la deuxième année consécutive, l'éolienne SI-230100 de SANY Renewable Energy a été reconnue comme l'une des meilleures éoliennes terrestres par Windpower Monthly, recevant la prestigieuse médaille d'or.

En outre, SANY Renewable Energy a récemment franchi une nouvelle étape en produisant la pale SY1310A, mesurant 131 mètres, dans son parc industriel intelligent à zéro émission de carbone à Bayannur, en Mongolie intérieure, établissant ainsi un nouveau record mondial pour la plus longue pale d'éolienne terrestre.

SANY Electrification : pionnier des engins de construction électriques

Les produits électrifiés de SANY dominent plus de 80 % des parts de marché mondiales, tandis que la société s'associe à d'importants opérateurs portuaires comme PSA, APMT, Hutchison et DPW pour promouvoir une logistique portuaire respectueuse de l'environnement.

« Avec une prise de conscience croissante concernant l'environnement, notre entreprise s'engage à réduire sa consommation d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre. Cela me passionne et me motive à contribuer à la société », a déclaré Ashley Law, ingénieure au centre de R&D de SANY en Allemagne. « Nous visons à utiliser l'innovation et la technologie pour répondre à divers problèmes sociaux dans la construction urbaine moderne », a-t-elle ajouté.

De plus, SANY Group a participé au premier projet d'autoroute électrifiée en Chine à Zhuzhou, dans le Hunan. En 2023, leur tracteur électrique Mota 1165 a établi un record en parcourant plus de 800 km de Changsha à Shenzhen en un peu plus de 13 heures sur une seule charge.

SANY Hydrogen : proposer des solutions zéro carbone grâce à des stations et équipements intégrés de ravitaillement en hydrogène

En 2020, SANY a franchi une étape majeure dans l'ère de l'hydrogène en produisant le premier camion mélangeur et le premier camion à benne basculante à pile à hydrogène au monde.

En 2022, SANY a inauguré la première station intégrée de production et de ravitaillement en hydrogène à Hunan, en Chine, étendant ainsi sa présence dans la chaîne d'approvisionnement en énergie hydrogène.

En 2023, SANY Hydrogen a signé un accord de coopération stratégique avec Guangtai Hydrogen Energy Technology pour construire la première station de ravitaillement en hydrogène de 2000 kg à Shanghai, marquant le premier déploiement commercial de la solution de station de ravitaillement en hydrogène intégrée de SANY.

Par ailleurs, SANY Hydrogen a réalisé des avancées significatives avec une ligne de production de 1,5 GW pour les électrolyseurs alcalins, permettant une production en série de systèmes de 500 à 2 000 mètres cubes standard, tout en érigeant une plateforme de test d'électrolyseur à 20 MW pour le développement de produits.

SANY Silicon Energy : stimuler l'innovation et l'industrialisation dans le secteur photovoltaïque

SANY Group accélère le développement de l'industrie du silicium monocristallin photovoltaïque, couvrant depuis les tiges de silicium jusqu'à la production de cellules et à la fabrication de modules photovoltaïques, dans le but d'établir un nouveau pôle industriel dans les régions du centre et de l'ouest de la Chine.

En 2023, SANY Silico Energy a lancé la production en série de ses premières cellules solaires de type N TOPCon sur son site de 5 GW à Zhuzhou, achevant ainsi son intégration industrielle. Ce projet a également marqué la réussite de la production de la première tige de silicium monocristallin sur le site de SANY Silicon Energy à Shuozhou, offrant ainsi une impulsion significative pour le futur déploiement à grande échelle dans l'industrie.

SANY s'engage pour la transition énergétique dans les secteurs de l'exploitation minière et la construction, en reconnaissant qu'il n'existe pas de solution unique. La société adapte ses approches pour donner à ses clients la confiance nécessaire pour progresser vers un avenir sobre en carbone.

