Toyota celebra a las jóvenes promesas, empodera a las mujeres en el FLAG, y sostiene que todas las experiencias merecen brillar

PLANO, Texas, 15 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A pocos días de celebrarse el Draft de la NFL en Pittsburgh, Toyota Motor North America se erige como defensora implacable del futuro del fútbol americano y celebra a las futuras estrellas tanto en los niveles juveniles del FLAG football como a los jugadores a punto de entrar a la NFL. Esto forma parte de la convicción de Toyota de que todas las experiencias merecen brillar.

El Draft de la NFL muestra el camino: Toyota como defensora implacable del futuro del fútbol americano

Campo de entrenamiento del flag football del Draft de la NFL de Toyota: Michael Pittman Jr., la nueva estrella de fútbol americano de Pittsburgh, dirige un campo de entrenamiento de fooball exclusivo donde los talentos emergentes seleccionados para el Draft de la NFL y miembros de la selección nacional del flag football femenino de Estados Unidos se unen como entrenadores para guiar a las chicas del FLAG por una serie de ejercicios de football y desafíos de habilidades. Juntos, experimentan el juego en colaboración, y cada ejercicio, cada jugada y cada lección se convierten en un hito decisivo que muestra el camino por delante y define la trayectoria de lo que está por venir.

Para las chicas, el programa de entrenamiento significa visibilidad, acceso y representa un cambio en el juego. A medida que el flag football continúa su auge, Toyota ayuda a garantizar que la próxima generación no espere sentada en la banca, sino que salga al campo y se convierta en protagonista.

"Me encanta estar en Pittsburgh para esta etapa de mi carrera en el fútbol americano", expresó Michael Pittman Jr., receptor abierto del Pittsburgh y atleta del equipo de Toyota. "Para las jugadoras en el FLAG y el talento emergente del Draft, mi mensaje es simple: aprovechen cada momento en el campo de juego. Cada práctica, desafío y lección nos ayuda a prepararnos para lo que sigue".

A partir de este impulso, Toyota cubrirá las cuotas del kit de inscripción de los actuales jugadores de las ligas de jóvenes mixtas y de chicas de secundaria de la Pittsburgh Flag Football League (PFFL), para ampliar el acceso y acelerar el desarrollo en la base.

La Alfombra Roja estará patrocinada por Toyota: la figura mediática, Kay Adams, conducirá la cobertura de Toyota en la Alfombra Roja del Draft de la NFL. Con el nuevo Toyota RAV4 2026 como telón de fondo, los talentos emergentes y las futuras estrellas del Draft de la NFL reflexionarán sobre el camino que los condujo hasta este momento, y la atención también se centrará en quienes persiguen sus sueños. Se invitará a los aspirantes a girar una ruleta de la fortuna y Toyota donará la cantidad correspondiente a la liga de FLAG de la NFL de la ciudad natal de cada jugador, con el objetivo de apoyar a los jóvenes atletas en todo el país. Este es el tercer año consecutivo que Toyota colabora como patrocinadora de la Alfombra Roja.

Experiencia del Draft de la NFL: se invita a todos los aficionados a adentrarse en el Toyota NFL Draft Day Studio, un lugar lleno de energía donde pueden crear, jugar y celebrar el orgullo de sus equipos mediante una serie de momentos interactivos. Lo más destacado del espacio incluye:

Taller Wear Your Way (Úsalo a tu manera): dentro del 4Runner TRD Pro 2026, los aficionados pueden diseñar una riñonera personalizada usando parches inspirados en el football flag y en Pittsburgh para crear un accesorio único que represente su estilo y el espíritu de su equipo.

(Úsalo a tu manera): dentro del 4Runner TRD Pro 2026, los aficionados pueden diseñar una riñonera personalizada usando parches inspirados en el football flag y en Pittsburgh para crear un accesorio único que represente su estilo y el espíritu de su equipo. Draft Your Luck (Crea tu suerte): se invita a todos los aficionados a subirse al Toyota RAV4 Woodland 2026 para responder un cuestionario de opciones de esto o aquello ("This or That") que genera un llavero de souvenir personalizado, creado a partir de su arquetipo de aficionado.

Los aficionados pueden visitar el Toyota NFL Draft Day Studio en la NFL Draft Experience, del 23 al 25 de abril. Visite NFL.com y la aplicación NFL OnePass app para obtener más información sobre la NFL Draft Experience.

La presencia de Toyota en el Draft de la NFL 2026 refuerza su compromiso de definir el juego generando un impacto significativo en la comunidad. El apoyo de Toyota a las futuras superestrellas supera los 3 millones de dólares en total y llega a más de 300,000 jóvenes jugadores que cuentan con el respaldo de concesionarios de todo el país.

"Cada experiencia merece brillar, y estamos orgullosos de ver a las jugadoras asumiendo su rol como líderes y no observando desde la banca", expresó Dedra DeLilli, vicepresidenta de Marketing y Comunicaciones de Toyota Motor North America. "Las luces de Toyota brillan con intensidad en el Draft de la NFL y les recuerda a todos que el Draft es solo el comienzo y que Toyota estará siempre para todos los que persigan sus sueños".

Al celebrar a los jóvenes atletas, brindarles experiencias inmersivas y amplificar sus voces, Toyota garantiza que cada momento decisivo en su camino, se visibilice, se celebre y se integre a una trayectoria gratificante hacia el futuro, y con ello empoderar a la próxima generación para que se convierta en líder por derecho propio y defina el futuro del football.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de Norteamérica desde hace casi 70 años, y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el montaje de más de 50 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

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FUENTE Toyota Motor North America