El Ejército de Salvación anima a los vecinos a encontrar alegría al dar

El mayor proveedor nacional de servicios sociales no gubernamentales sugiere que el poder de la generosidad puede restaurar la esperanza y la conexión

ALEXANDRIA, Va., 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En este momento, muchas familias e individuos están agobiados por tensiones financieras, físicas y emocionales, y luchan por sobrellevar el día: el 77% de las personas que viven en Estados Unidos reportan sentirse ansiosas por los acontecimientos actuales, el 54% dice que manejar la vida es más difícil de lo que debería ser y el 45% afirma sentirse estresado al menos una vez por semana debido a las noticias o a lo que ocurre en las redes sociales. Los datos sugieren, sin embargo, que practicar la generosidad puede impactar el bienestar de una persona, ya que las donaciones financieras pueden mejorar la felicidad, el propósito y los resultados de salud.

Este Giving Tuesday, el Ejército de Salvación invita a las personas a "Dar con Alegría", llevando alegría a un vecino y a sí mismos al donar. "Cada acto de generosidad apoya a quienes lo necesitan, pero también eleva al donante", dijo el Comisionado Merle Heatwole, comandante nacional del Ejército de Salvación.

Con el número de personas que experimentan la falta de vivienda aumentando un 18% en el último año y 18 millones de hogares viviendo con inseguridad alimentaria, las comunidades en todas partes sienten la presión esta temporada navideña y más allá. La Campaña Red Kettle, el esfuerzo de recaudación navideña de de mayor duración del país, afirma que necesitará superar el total de donaciones digitales del Giving Tuesday del año pasado ($2.9 millones) para satisfacer el aumento en solicitudes de servicios. Los fondos recaudados a través de la Campaña Red Kettle permanecen dentro de la comunidad en la que se otorgaron, proporcionando una variedad de servicios a los miembros locales de la comunidad durante todo el año.

Tras una exitosa presentación de medio tiempo del Red Kettle Kickoff por Post Malone en el partido del Día de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys, varios socios se están uniendo al Ejército de Salvación para crear conciencia sobre la necesidad de donaciones este Giving Tuesday:

El famoso chef y pastelero Buddy Valastro —estrella de la antigua serie "Cake Boss" y dueño de la icónica Carlo's Bakery— presenta un pastel de red velvet de edición limitada.

Las porristas de los Dallas Cowboys crearon el baile "Dar con Alegría" para inspirar a otros a apoyar a sus comunidades esta temporada navideña.

Por segundo año consecutivo, Lainey Wilson está organizando su Heart Like A Truck Fund Week of Giving, una semana durante la cual hará donaciones a varias organizaciones a través de su fundación Heart Like A Truck Fund, incluido el Ejército de Salvación.

El año pasado, gracias a las donaciones y al apoyo de más de 1.5 millones de voluntarios, el Ejército de Salvación:

Sirvió más de 183 millones de comidas.

Proporcionó más de 10 millones de noches de refugio.

Ofreció asistencia navideña a más de 2.3 millones de personas.

Ayudó a 1.5 millones de familias a evitar el desalojo mediante asistencia financiera.

Este Giving Tuesday, los donantes pueden contribuir de varias maneras:

Donar efectivo, monedas o cheques en un Red Kettle, o dar digitalmente a través de Apple Pay, Google Pay, PayPal y Venmo.

Hacer una donación mensual recurrente en SalvationArmyUSA.org. Esto puede incluir donaciones de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y otros tokens compatibles, a través de la plataforma segura Engiven.

Ser voluntario para tocar la campana en un Red Kettle registrándose en RegisterToRing.com.

Cada donación permanece en la comunidad para brindar ayuda y esperanza a quienes lo necesitan. Para obtener más información, brindar ayuda o recibir ayuda, visite SalvationArmyUSA.org.

Acerca del Ejército de Salvación

El Ejército de Salvación ayuda anualmente a casi 28 millones de personas en Estados Unidos a superar la pobreza, la adicción y las dificultades económicas al predicar el evangelio de Jesucristo y satisfacer las necesidades humanas en Su nombre sin discriminación en casi todos los códigos postales. Al brindar alimentos, refugio, asistencia para prevenir desalojos, ayuda de emergencia en caso de catástrofes, rehabilitación, programas juveniles extraescolares y de verano, enriquecimiento espiritual y mucho más, el Ejército de Salvación está haciendo el mayor bien posible en más de 7,400 centros de operaciones en todo el país. Para obtener más información, visite SalvationArmyUSA.org.

