El espectáculo de medio tiempo del Día de Acción de Gracias de Post Malone dará inicio a la Campaña Red Kettle anual del Ejército de Salvación

El evento de recaudación de fondos de mayor trayectoría del país se lanzará en el partido de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys y ayudará a inspirar donaciones para casi 28 millones de personas necesitadas

ARLINGTON, Texas, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Ejército de Salvación invita a las comunidades de todo el país a dar con alegría al lanzar oficialmente su 135.a Campaña Red Kettle el día de hoy, durante el partido de los Dallas Cowboys vs. los Kansas City Chiefs por CBS, a las 3:30 p. m., hora estándar del centro. El inicio de la Campaña Red Kettle de este año contará con la actuación de medio tiempo de Post Malone, la superestrella mundial con nueve certificaciones de diamante, lo que marca el comienzo de una temporada dedicada a ayudar a 28 millones de personas a través de los programas del Ejército de Salvación.

Vea el comunicado de prensa interactivo multicanal completo aquí: https://www.multivu.com/the-salvation-army/9358653-es-the-salvation-army-post-malone-thankgiving-halftime-show-kick-off-annual-red-kettle-campaign

Desde su alianza con los Cowboys en 1997, el Ejército de Salvación ha recaudado más de $3,000 millones para la campaña. «Es un honor ser parte de la tradición del lanzamiento de la Campaña Red Kettle con el Ejército de Salvación y mi equipo favorito, los Dallas Cowboys. La época de festividades se trata de retribuir y mostrar amor a las personas que más lo necesitan», comentó Post Malone. «Me complace colaborar con el inicio de la campaña y llevar un poco de alegría a las familias esta Navidad».

Los Dallas Cowboys y el Ejército de Salvación colaboran cada año durante el Día de Acción de Gracias para amplificar la misión de la Campaña Red Kettle, que brinda servicios esenciales a personas y familias necesitadas. Solo el año pasado, el Ejército de Salvación brindó asistencia durante las festividades a más de 2.3 millones de personas y garantizó que más familias experimentaran el amor, la esperanza y la alegría que caracterizan la temporada de fiestas.

«La Campaña Red Kettle es más que una tradición festiva. Es un poderoso recordatorio de que los pequeños actos de generosidad pueden generar un cambio real y duradero», afirmó Charlotte Jones, directora de marca y copropietaria de los Dallas Cowboys. «Cada toque de campana y cada dólar donado ayudan al Ejército de Salvación a brindar esperanza y apoyo a las familias que más lo necesitan. Agradecemos estar junto al Ejército de Salvación una vez más y nos complace que Post Malone comparta su corazón, talento y energía con los aficionados de todo el país mientras colabora con el lanzamiento de esta iniciativa vital».

El Ejército de Salvación es el mayor proveedor privado de servicios sociales directos del país, con más de 7,400 centros de operación, y enfrenta un desafío único este año. «Durante casi tres décadas, los Dallas Cowboys y la familia Gene y Jerry Jones han estado junto al Ejército de Salvación, ayudándonos a brindar esperanza y atención a nuestros vecinos necesitados», declaró el comisionado Merle Heatwole, comandante nacional del Ejército de Salvación. «A medida que las familias continúan enfrentando importantes desafíos económicos, la necesidad de apoyo es mayor. El compromiso de Post Malone con la retribución refleja el espíritu mismo de esta temporada y esperamos que su actuación inspire a personas de todo el país a unirse en apoyo de quienes atraviesan dificultades».

El lanzamiento oficial de la Campaña Red Kettle significa que miles de voluntarios harán sonar las campanas en las sedes de Red Kettles en todo el país, ubicadas fuera de diferentes tiendas, como Walmart, Sam's Club, Kroger, Hobby Lobby, Mardel, Walgreens, Bass Pro Shops, Cabela's, JCPenney, Food Lion, Redner's Markets, Boscov's, Dillard's, Macerich Shopping Centers y decenas de socios locales más.

Los donantes pueden contribuir de varias maneras:

Donando dinero en efectivo, monedas o cheques.

Donando de manera virtual en una Red Kettle a través de Apple Pay, Google Pay, PayPal y Venmo.

Haciendo donaciones en criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum y otros tokens compatibles, a través de la plataforma segura Engiven en SalvationArmyUSA.org.

Ofreciéndose como voluntarios para tocar la campana en una sede de Red Kettles al registrarse en RegisterToRing.com.

Haciendo una donación mensual recurrente en Give.SalvationArmyUSA.org.

Cada donación se queda en la comunidad para brindar ayuda y esperanza a quienes lo necesitan.

Para obtener más información, ofrecer u obtener ayuda, visite www.SalvationArmyUSA.org.

Acerca del Ejército de Salvación

En 2024, el Ejército de Salvación ayudó a casi 28 millones de personas en Estados Unidos a superar la pobreza, la adicción y las dificultades económicas al predicar el evangelio de Jesucristo y satisfacer las necesidades humanas en Su nombre sin discriminación en casi todas las localidades. Al ofrecer alimentos, refugio, asistencia para la prevención de desalojos, ayuda de emergencia ante catástrofes, rehabilitación, programas juveniles después de la escuela y de verano, enriquecimiento espiritual y más, el Ejército de Salvación hace el mayor bien en más de 7,400 centros de operación en todo el país. Para más información, visite SalvationArmyUSA.org.

Acerca de la Gene and Jerry Jones Family Foundation

En el área del servicio comunitario, la misión de los Dallas Cowboys y la Jones Family Foundation se basa en la filosofía de ayudar a quienes no tienen la fortaleza, los recursos o los medios para ayudarse a sí mismos, centrándose en la colaboración con el Ejército de Salvación. Debido al impresionante e incomparable éxito de la organización de los Cowboys, la familia Jones siente la fuerte obligación de aprovechar la visibilidad, la energía y la fama de una de las franquicias deportivas más importantes del mundo y canalizar estas fuerzas dinámicas hacia el objetivo más amplio de marcar la diferencia. La familia Jones es reconocida como una de las más generosas del mundo y aprovecha los talentos, habilidades y recursos de todos los jugadores, entrenadores, animadoras y miembros de la organización de los Cowboys para ofrecer un enfoque único e innovador hacia la participación comunitaria. Para más información acerca de los Dallas Cowboys y la Gene and Jerry Jones Family Foundation, visite https://www.dallascowboys.com.

Acerca de Post Malone

POST MALONE, artista de Dallas, Texas, y superestrella mundial con 9 discos de certificación dediamante, reescribe regularmente la historia, trasciende fronteras y genera conversaciones que revolucionan Internet con cada una de sus acciones. Más recientemente, Post lanzó su álbum debut de música country, F-1 Trillion, que consiguió ubicarse en el puesto número 1 de la lista Billboard 200. Antes de este álbum, Post lanzó «Guy For That» con Luke Combs, «Pour Me A Drink» con Blake Shelton y el megaéxito «I Had Some Help» con Morgan Wallen. Tras el lanzamiento de «I Had Some Help», llegó al número 1 en el Billboard Hot 100, registró «las ventas y reproducciones semanales más altas desde 2020» y se mantuvo en el número 1 durante seis semanas consecutivas. Por su aclamado F-1 Trillion y las colaboraciones con Beyoncé y Taylor Swift, Post obtuvo 8 nominaciones a los premios GRAMMY® 2025. La primavera pasada, Post encabezó la cartelera del Coachella antes de salir de gira con su «Big Ass Stadium», luego de su gira récord «F-1 Trillion Tour» el otoño anterior. En 2026, el artista encabezará la cartelera del Stagecoach.

El catálogo de Post incluye éxitos con certificación de diamante, entre ellos, «rockstar» [con 21 Savage], «I Fall Apart», «Psycho» [con Ty Dolla $ign], «White Iverson», «Better Now», «Congratulations» [con Quavo], «Circles» y «Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse)», que se convirtió en el sencillo con mayor certificación de la historia de la RIAA en conseguir el doble diamante. Esta canción logró ser la primera en alcanzar este estatus, por lo que se convirtió en el sencillo más exitoso de su generación. Post Malone es autor o coautor de todas sus canciones y es uno de los genios literarios de nuestra generación.

