El Ejército de Salvación anima a todos a donar con alegría antes de que termine el año, ya que la incertidumbre aumenta las necesidades en todo el país

La generosidad diaria puede garantizar que se satisfagan las necesidades de todas las personas durante el próximo año

ALEXANDRIA, Virginia, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Ejército de Salvación hace un llamado al público para donar con alegría antes de que termine el año, tras una temporada marcada por la incertidumbre económica para personas de todos los niveles de ingresos, así como por una creciente demanda de servicios esenciales en comunidades de todo el país.

El aumento de costos, la presión inflacionaria constante y la volatilidad económica han dejado a millones de hogares en la lucha por cubrir necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y los servicios públicos. Esas presiones se sintieron con especial intensidad antes de las fiestas de este año, durante el cierre del gobierno federal, cuando los retrasos en la asistencia coincidieron con un aumento de las necesidades. Los bancos de alimentos del Ejército de Salvación en muchas comunidades vieron cómo se vaciaban sus estanterías a medida que las familias acudían a las organizaciones sin fines de lucro locales en busca de ayuda inmediata.

Al mismo tiempo, el público ha demostrado que la generosidad perdura incluso en tiempos de incertidumbre. El Giving Tuesday (el primer martes después del Día de Acción de Gracias) de este año obtuvo resultados récord, con donantes que contribuyeron con más de $4,000 millones a organizaciones benéficas de todo el país, una poderosa señal de que la compasión sigue siendo fuerte a medida que continúa la temporada de donaciones navideñas.

"La incertidumbre económica ha marcado este año para muchos, tanto para quienes que viven al día como para quienes que se enfrentan a dificultades económicas inesperadas", afirmó el comisario Merle Heatwole, comandante nacional del Ejército de Salvación. "Sin embargo, en medio de estos desafíos, hemos sido testigos de una generosidad extraordinaria. Una y otra vez, la gente ha dado un paso al frente con compasión. Esa generosidad tiene el poder de cambiar la vida no solo de los receptores, sino también de los donantes".

Casi la mitad del apoyo público del Ejército de Salvación llega durante las últimas semanas del año, lo que hace que las donaciones de fin de año sean fundamentales para mantener los programas que proporcionan alimentos, refugio, asistencia para el pago de servicios públicos, ayuda en caso de catástrofes y atención espiritual en casi todas las localidades del país. La inflación afectó a organizaciones sin fines de lucro como el Ejército de Salvación al aumentar sus costos operativos a medida que suben los precios de los productos de primera necesidad. Mientras la demanda sigue aumentando junto con los costos, el Ejército de Salvación mantiene su compromiso de atender a todos los que buscan ayuda mientras los recursos lo permitan y, debido a los cambios en la legislación fiscal, quienes tengan previsto hacer donaciones importantes o detallar sus contribuciones benéficas pueden obtener mayores beneficios fiscales si donan antes de que termine este año en lugar de esperar a 2026. No hay mejor momento que el presente para ayudar al creciente número de familias que solicitan asistencia.

"Cada donación, grande o pequeña, nos ayuda a garantizar que podamos satisfacer las necesidades urgentes actuales y prepararnos para los desafíos del futuro", afirmó el comisario Heatwole. "Su generosidad se destina directamente a alimentar, vestir, alojar y cuidar a millones de personas en Estados Unidos".

Quienes deseen hacer una donación importante y deducible de impuestos antes del 31 de dic. pueden apoyar al Ejército de Salvación de las siguientes maneras:

Hacer una donación única o recurrente en www.SalvationArmyUSA.org.

Realizar donaciones a través de valores, transferencias de cuentas de IRA o donaciones planificadas.

Donar criptomonedas como Bitcoin o Ethereum.

