El Empire State Building anuncia una ceremonia especial de luces y música navideña con los Backstreet Boys, en asociación con iHeartMedia

NUEVA YORK, 20 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Empire State Building (ESB), en asociación con iHeartMedia New York, anunció hoy que estrenará su espectacular música y luces navideñas anuales, que se presentará a la música del «nuevo álbum navideño» de losBackstreet Boys "A Very Backstreet Christmas ". Una vez más, el espectáculo de luces debutará el 19 de diciembre y durará todas las noches hasta las 25 de diciembre, programado para las 7:00 p.m. EST Transmisión por iHeartRadio's Z100, 106.7 Lite FM y 103.5 KTU.

«La asociación navideña del Empire State Building con iHeartMedia es una tradición anual que difunde alegría a la ciudad de Nueva York y a todo el mundo», afirmó Anthony E. Malkin, jefe, presidente y director ejecutivo de Empire State Realty Trust. «La edición festiva de este año reúne a los fanáticos de ESB y BSB en todo el mundo para una celebración única».

Los Backstreet Boys visitaron el Empire State Building para accionar un interruptor en una ceremonia de iluminación y participaron en una sesión privada de preguntas y respuestas con fanáticos en el piso 80 del icónico edificio para inaugurar el espectáculo de música y luces que se sincroniza con «Navidad en Nueva York» y «Última Navidad» del nuevo álbum navideño de BSB.

"No hay lugar como la ciudad de Nueva York durante las fiestas y nos entusiasma asociarnos una vez más con el Empire State Building en esta tradición anual de música a espectáculos lumínicos", afirmó Tom Poleman, director de programación de iHeartMedia. "Este año, los Backstreet Boys nos dieron las canciones perfectas para ayudar a todos a participar en el espíritu festivo. Su primer álbum navideño "A Very Backstreet Christmas" es fantástico, y no podemos esperar a compartir su música sincronizada con las luces navideñas del Empire State Building con Nueva York y el mundo".

El espectáculo anual de música y luces navideñas presenta miles de luces LED sobre la emblemática torre, coreografiado por el mundialmente reconocido diseñador de iluminación Marc Brickman y su equipo Tactical Manoeuvre. Los fanáticos de fuera del área de la ciudad de Nueva York pueden ver el espectáculo en vivo a través del Earthcam en el sitio web de ESB, y se publicará un video de todo el espectáculo en el canal YouTube del edificio, con imágenes exclusivas detrás de cámaras con la banda en casa, en el estudio y en el Empire State Building tras su debut el 19 de diciembre.

El Empire State Building está adornado con decoraciones navideñas de primer nivel a lo largo de su Observatory Experience, que recientemente fue nombrada Atracción n.° 1 en los Estados Unidos por los viajeros de Tripadvisor.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, "el edificio más famoso del mundo", propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva a 1.454 pies sobre el centro de Manhattan desde la base hasta la antena. La renovación de $165 millones de la Empire State Building Observatory Experience crea una experiencia completamente nueva con una entrada exclusiva para visitantes, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en el piso102 con ventanas de piso a techo. El viaje al mundialmente famoso observatorio del piso 86, el único observatorio de 360 grados, al aire libre con vistas a Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para toda su experiencia en la ciudad de Nueva York y cubre todo, desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. Encontrará más información en www.esbnyc.com. Declarado "El edificio favorito de los Estados Unidos" por el American Institute of Architects, el destino de viaje más popular del mundo por Uber, la atracción número 1 en Estados Unidos en Tripadvisor 2022 Travelers' Choice Best of the Best, y la atracción # 1 de la ciudad de Nueva York por Lonely Planet, da la bienvenida a más de 4 millones de visitantes anuales de todo el mundo.

Desde 2011, el edificio funciona completamente con electricidad eólica renovable, y sus muchos pisos albergan principalmente una amplia gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones minoristas como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para obtener más información y entradas para Observatory Experience, visite esbnyc.com o siga el Facebook, Twitter, Instagram Weibo, YouTube o TikTok del edificio.

Acerca de iHeartMedia

iHeartMedia, Inc. [Nasdaq: IHRT] es la empresa líder en medios de audio en los Estados Unidos y llega a más del 90 % de los estadounidenses cada mes. Los activos de radio de transmisión de iHeart por sí solos tienen más alcance para los consumidores en los Estados Unidos que cualquier otro medio de comunicación; el doble del alcance de la próxima compañía de radio de transmisión más grande; y más de cuatro veces el alcance habilitado por anuncios del servicio de audio más grande solo digital. iHeart es la editorial de podcasts más grande de acuerdo con Podtrac, con más descargas que los próximos dos editores de podcasts combinados y tiene la presencia social número uno entre los reproductores de audio, con siete veces más seguidores que la próxima marca de medios de audio, y la única solución tecnológica de audio totalmente integrada en transmisiones, transmisiones y podcasts. La empresa sigue aprovechando su sólida conexión con la audiencia y su alcance inigualable para los consumidores a fin de desarrollar nuevas plataformas, productos y servicios. Visite iHeartMedia.com para obtener más información de la empresa.

FUENTE Empire State Realty Trust, Inc.

