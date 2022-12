L'Empire State Building, en partenariat avec iHeartMedia, annonce un spectacle spécial son et lumière annuel des fêtes et une cérémonie d'illumination des Backstreet Boys

NEW YORK, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- L' Empire State Building (ESB), en partenariat avec iHeartMedia New York, a annoncé aujourd'hui qu'il présentera pour la première fois son spectacle son et lumière annuel des fêtes au rythme du nouvel album de Noël des Backstreet Boys, « A Very Backstreet Christmas ». Une fois de plus, le spectacle de lumières débutera le 19 décembre et se poursuivra tous les soirs jusqu'au 25 décembre, et sera diffusé à 19 h 00 EST sur les stations iHeartRadio Z100, 106.7 Lite FM et 103.5 KTU.

« Le spectacle son et lumière annuel des fêtes organisé par l'Empire State Building, en partenariat avec iHeartMedia, est une tradition annuelle qui répand la joie dans la ville de New York et dans le monde entier », a déclaré Anthony E. Malkin, président et PDG d'Empire State Realty Trust. « L'édition festive de cette année réunit les fans de l'ESB et des BSB du monde entier pour un spectacle unique en son genre. »

Les « Backstreet Boys » se sont rendus à l'Empire State Building pour allumer les lumières lors d'une cérémonie d'illumination et ont participé à une séance privée de questions-réponses avec les fans au 80e étage du bâtiment emblématique pour donner le coup d'envoi du spectacle son et lumière au rythme de « Christmas in New York » et de « Last Christmas » tirés du nouvel album des Fêtes des BSB.

« Il n'y a rien de tel que New York pendant les fêtes et nous sommes ravis de nous associer une fois de plus à l'Empire State Building pour ce spectacle son et lumière annuel », a déclaré Tom Poleman, directeur de la programmation chez iHeartMedia. « Cette année, les Backstreet Boys nous ont proposé les chansons parfaites pour aider tout le monde à se mettre dans l'esprit des fêtes. Leur tout premier album de Noël « A Very Backstreet Christmas » est fantastique, et nous sommes impatients de partager avec New York et le monde entier leur musique synchronisée avec les lumières de Noël de l'Empire State Building. »

Le spectacle son et lumière annuel des fêtes présente des milliers de lumières LED au sommet de la tour emblématique, chorégraphiées par le concepteur lumière de renommée mondiale Marc Brickman et son équipe Tactical Manoeuvre. Les fans se trouvant en dehors de la région de New York pourront regarder le spectacle en direct via Earthcam sur le site Web de l'ESB, et une vidéo de l'ensemble du spectacle sera publiée sur la chaîne YouTube du bâtiment, ainsi que des images exclusives des coulisses du groupe à la maison, en studio et à l'Empire State Building lors de son lancement le 19 décembre.

L'Empire State Building s'est paré de décorations de Noël exceptionnelles d'un bout à l'autre de son Observatoire (Observatory Experience), qui a récemment été désigné attraction n°1 aux États-Unis par les voyageurs de Tripadvisor.

Plus d'informations sur la tour lumineuse de l'Empire State Building sont disponibles en ligne . Vous pouvez regarder les anciens spectacles de lumières sur la tour ici .

Vous trouverez des images en haute résolution et une vidéo de la visite des Backstreet Boys ici .

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building ,« l'édifice le plus célèbre au monde », propriété de l' Empire State Realty Trust , Inc. (ESRT: NYSE), s'élève à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan, du sol à l'antenne. L'Observatory Experience proposée par l'Empire State Building a été entièrement repensée pour une somme de 165 millions de dollars, avec une entrée réservée aux invités, un musée interactif composé de neuf galeries et un observatoire rénové au 102e étage avec des baies vitrées. L'ascension jusqu'au célèbre observatoire situé au 86e étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés qui offre une vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour leur séjour à New York et raconte l'histoire du bâtiment emblématique et son statut dans la culture pop. Pour en savoir plus, consultez le site www.esbnyc.com . Désigné « bâtiment préféré des Américains » par l'American Institute of Architects, destination de voyage la plus populaire au monde par Uber, première attraction des États-Unis dans le classement 2022 du Travelers' Choice Best of the Best de Tripadvisor et première attraction de la ville de New York par Lonely Planet, le bâtiment accueille chaque année plus de 4 millions de visiteurs du monde entier.

Depuis 2011, l'édifice est entièrement alimenté par de l'énergie éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent essentiellement un large éventail de bureaux, notamment ceux de LinkedIn et de Shutterstock, ainsi que des restaurants comme STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d'informations et pour acheter des billets pour l'Observatory Experience, rendez-vous sur esbnyc.com ou suivez le bâtiment sur Facebook , Twitter , Instagram , Weibo , YouTube , ou TikTok .

À propos d'iHeartMedia

iHeartMedia, Inc. [Nasdaq : IHRT] est la première société de médias audio aux États-Unis, qui touche plus de 90 % des Américains chaque mois. Les actifs de radiodiffusion d'iHeart comptent à eux seuls plus de consommateurs aux États-Unis que n'importe quel autre média, deux fois plus que la deuxième plus grande société de radiodiffusion et plus de quatre fois plus que le plus grand service audio uniquement numérique. iHeart est le plus grand éditeur de podcasts selon Podtrac, avec plus de téléchargements que les deux éditeurs de podcasts suivants réunis, et jouit de la première empreinte sociale parmi les acteurs audio, avec sept fois plus de followers que la marque de médias audio suivante, et la seule solution technologique publicitaire audio entièrement intégrée pour la diffusion, le streaming et les podcasts. La société continue de tirer parti de sa forte connexion avec le public et de sa portée inégalée auprès des consommateurs pour créer de nouvelles plateformes, de nouveaux produits et de nouveaux services. Pour en savoir plus, consultez le site iHeartMedia.com .

