Empire State Building anuncia show especial de música e luzes de natal com o Backstreet Boys, em parceria com a iHeartMedia

NOVA YORK, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Empire State Building (ESB), em parceria com a iHeartMedia New York, anunciou hoje que apresentará seu espetacular show anual de música natalina e luzes do novo álbum de Natal do Backstreet Boys, "A Very Backstreet Christmas". Mais uma vez, o show de luzes estreará em 19 de dezembro e será lançado todas as noites até 25 de dezembro programado para as 19h. Transmissão EST na Z100 da iHeartRadio, 106.7 Lite FM e 103.5 KTU.

Empire State Building anuncia show especial de Natal e cerimônia de iluminação com os Backstreet Boys, em parceria com a iHeartMedia (PRNewsfoto/Empire State Realty Trust, Inc.)

"A parceria de música e luzes de natal do Empire State Building com a iHeartMedia é uma tradição anual que espalha alegria na cidade de Nova Iorque e no mundo todo", disse Anthony E. Malkin, presidente e CEO da Empire State Realty Trust. "A edição festiva deste ano une os fãs do ESB e do BSB em todo o mundo para uma celebração singular".

O Backstreet Boys visitou o Empire State Building para ligar o interruptor em uma cerimônia de luzes e participou de uma sessão privada de perguntas e respostas com os fãs no80º andar do icônico edifício para dar início ao show de música e luzes que é sincronizado com "Christmas in New York" e "Last Christmas" do novo álbum natalino do BSB.

"Não há lugar como Nova Iorque durante as festividades e estamos entusiasmados em mais uma vez fazer parceria com o Empire State Building nesta tradição anual de música a luzes", disse Tom Poleman, diretor de programação da iHeartMedia. "Este ano, o Backstreet Boys nos deram as músicas perfeitas para ajudar todos a entrar no espírito das festas de fim de ano. Seu primeiro álbum de Natal "A Very Backstreet Christmas" é fantástico, e mal podemos esperar para compartilhar sua música sincronizada com as luzes natalinas do Empire State Building com Nova York e o mundo".

O show anual de música e luzes de fim de ano apresenta milhares de luzes de LED no topo da torre histórica, coreografado pelo designer de iluminação de renome mundial Marc Brickman e por sua equipe Tactical Manoeuvre. Os fãs de fora da área da cidade de Nova York podem assistir ao show ao vivo pela Earthcam no site do ESB, e um vídeo de todo o programa será postado no canal do YouTube do edifício, com filmagens exclusivas nos bastidores com a banda em casa, no estúdio e no Empire State Building após sua estreia em 19 de dezembro.

O Empire State Building está adornado com decorações natalinas de ponta em toda a sua Experiência Observatória, que recentemente foi nomeada a atração número 1 nos EUA por viajantes do Tripadvisor.

Mais informações sobre as luzes da torre do Empire State Building podem ser encontradas online. Os shows anteriores de luzes da torre podem ser vistos aqui.

Imagens e vídeos em alta resolução da visita do Backstreet Boys podem ser encontrados aqui.

Sobre o Empire State Building

Empire State Building, "Edifício mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 443 metros acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reimaginação de $165 milhões da Experiência observatória do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada aos visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Observatório do102º Andar reprojetado com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do andar, o único observatório em 360º a céu aberto com vista para Nova York e além, orienta os visitantes para toda a sua experiência na cidade deNova York e abrange tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. Saiba mais em www.esbnyc.com. Declarado o "Edifício Favorito da América" pelo American Institute of Architects, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, a atração número 1 nos Estados Unidos pela Escolha dos Viajantes do Tripadvisor em 2022, e a atração número 1 da cidade de Nova York pela Lonely Planet, recebe mais de 4 milhões de visitantes anuais de todo o mundo.

Desde 2011, o edifício foi totalmente alimentado por eletricidade eólica renovável, e seus muitos andares abrigam principalmente uma variedade diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e para adquirir ingressos para a Experiência Observatória, acesse esbnyc.com ou siga os perfis do edifício no Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok.

Sobre a iHeartMedia

iHeartMedia, Inc. [Nasdaq: A IHRT] é a empresa líder em mídia de áudio nos EUA, alcançando mais de 90% dos americanos todos os meses. Os ativos de rádio de transmissão da iHeart por si só têm mais alcance de consumidores nos EUA do que qualquer outro veículo de mídia; o dobro do alcance da maior empresa seguinte de rádio de transmissão; e mais de quatro vezes o alcance habilitado para anúncios do maior serviço de áudio digital exclusivo. A iHeart é a maior editora de podcasts de acordo com a Podtrac, com mais downloads do que os dois editores de podcasts combinados seguintes e tem a pegada social número um entre os players de áudio, sete vezes mais seguidores do que a marca de mídia de áudio seguinte e a única solução totalmente integrada de tecnologia de anúncios de áudio em transmissão, streaming e podcasts. A empresa continua alavancando sua forte conexão com o público e alcance incomparável de consumidores para construir novas plataformas, produtos e serviços. Acesse iHeartMedia.com para obter mais informações sobre a empresa.

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.

