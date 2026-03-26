El especial de Pascua gratuito de Minno ya está disponible en cuatro idiomas

La plataforma de transmisión cristiana para niños Number One ofrece un especial de Pascua galardonado en inglés, español, portugués y lenguaje de señas estadounidense

NASHVILLE, Tennessee, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Minno, la fuente número1 de contenido cristiano para niños, ha hecho que su especial de Pascua Laugh and Grow Bible for Kids esté disponible para ver gratis, en cuatro idiomas, para que más familias puedan acceder al contenido galardonado esta temporada de Pascua.

El especial de Pascua "Laugh and Grow Bible for Kids" de Minno está disponible para ver gratis en línea, en cuatro idiomas

El especial ofrece un recuento suave y apropiado para la edad de la historia bíblica de la Pascua, diseñado para ayudar a los padres a navegar por los aspectos más difíciles de la narrativa, incluida la muerte y resurrección de Jesús, de una manera accesible y significativa para los niños pequeños. Desarrollado con una cuidadosa atención a cómo se presenta la historia, Minno tiene como objetivo brindar a los padres un punto de partida confiable para las conversaciones sobre la muerte y resurrección de Jesús.

El especial de Pascua Laugh and Grow Bible for Kids está disponible para su transmisión en línea sin costo en cuatro versiones de idiomas: inglés (el especial galardonado, ahora ampliado con siete nuevas canciones); español, portugués y, por primera vez, lenguaje de señas americano (ASL).

"La Pascua es la historia más importante que podemos compartir con nuestros hijos, pero para muchos padres, no siempre es fácil saber cómo hacerlo de una manera que se sienta bien para sus hijos", dijo Erick Goss, cofundador y director ejecutivo de Minno. "Nuestro objetivo con este especial es brindar a las familias una forma confiable y accesible de experimentar juntos la historia de Jesús. Ponerlo a disposición en varios idiomas, inglés, español, portugués y ASL, es parte de nuestro compromiso de conocer a las familias donde están y ayudar a los niños a experimentar a Jesús todos los días ".

El especial de Pascua es parte de la franquicia más amplia y galardonada de Minno Laugh and Grow Bible for Kids, que incluye más de 50 episodios que cubren Génesis hasta Apocalipsis, la serie de aprendizaje bíblico Laugh and Grow (Números, ABC, Colores, Emociones, Opuestos y Formas), la Biblia Laugh and Grow (libro galardonado).

Minno ampliará la serie con Laugh and Grow Bible for Kids: Jesus Stories, un nuevo libro y una serie animada complementaria que se lanzará este otoño de 2026.

ENLACES a la Biblia Laugh and Grow gratis de Minno para Niños Especial de Pascua:

Inglés

Español

Portugués

ASL

Para más información, visite www.gominno.com.

Acerca de Minno

Minno es la fuente n.° 1 de contenido cristiano para niños y familias. Minno, que lleva el nombre de la palabra griega menō (permanecer) de Juan 15:4–5, existe para ayudar a las familias a permanecer en Cristo en los momentos cotidianos de la vida. Con una plataforma de transmisión de rápido crecimiento, el canal n.° 1 de YouTube para niños cristianos y libros más vendidos como The Laugh and Grow Bible for Kids, Minno ayuda a los niños y sus familias a experimentar a Jesús todos los días, dentro y fuera de las pantallas. Los programas originales de Minno se realizan en colaboración con los mejores creadores cristianos, expertos en desarrollo infantil, teólogos y especialistas en medios educativos para establecer nuevos estándares de excelencia. Minno está disponible en todas las plataformas principales, brinda a los padres recursos, devocionales y blogs y es el lugar donde el amor de Dios cobra vida para los niños de todo el mundo. Más información en www.GoMinno.com.

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FUENTE Minno