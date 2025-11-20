Buddy Valastro se une al Ejército de Salvación para lanzar el pastel de edición limitada «Give With Joy»

Carlo's Bakery dedica este pastel red velvet al Ejército de Salvación para crear conciencia sobre las familias necesitadas esta Navidad

JERSEY CITY, Nueva Jersey, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Ejército de Salvación se ha asociado con el famoso chef y repostero Buddy Valastro, estrella de la exitosa serie «Cake Boss» y propietario de la icónica Carlo's Bakery, para presentar un pastel red velvet de edición limitada. Al lanzarse hoy, el pastel tiene como objetivo difundir la alegría y, al mismo tiempo, crear conciencia sobre los esfuerzos de la organización para satisfacer las necesidades de los más vulnerables en las comunidades de todo el país.

Valastro seleccionó un pastel red velvet para la asociación de edición limitada con el Ejército de Salvación no solo para representar la campaña Red Kettle, sino también porque, para él, el pastel simboliza el amor, la calidez y el dar desde el corazón. Su tono rojo intenso refleja la compasión y la generosidad que definen el compromiso y el servicio del Ejército de Salvación hacia los vecinos necesitados.

«El pastel red velvet siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón porque, durante la temporada de fiestas hace años, nuestra familia horneó algunos para un refugio local, y ver cómo algo tan simple podía traer alegría a la gente se quedó conmigo», dijo Valastro. «Para mí, es más que un pastel; es un símbolo de lo que realmente significan las fiestas: compartir lo que tienes y repartir un poco de dulzura a quienes más lo necesitan».

La campaña Red Kettle del Ejército de Salvación es la recaudación de fondos más grande y de mayor duración de su tipo. Las contribuciones hechas a las Red Kettles brindan apoyo crítico durante todo el año a personas y familias necesitadas, incluyendo refugio, programas extraescolares, servicios de rehabilitación por abuso de sustancias, campamentos de verano, ayuda en casos de desastres y más. Gracias a la generosidad de sus donantes, el Ejército de Salvación sirvió a 28 millones de personas el año pasado en más de 7,400 centros de operaciones en todo el país.

«Buddy comparte nuestro corazón por retribuir a la comunidad», dijo el comisionado Merle Heatwole, comandante nacional del Ejército de Salvación. «Esta colaboración va más allá de un artículo de repostería: se trata de difundir alegría y esperanza a quienes más lo necesitan esta Navidad. Gracias a la generosidad del público y al apoyo de socios dedicados como Buddy, podemos continuar brindando consuelo y apoyo a las personas y familias que necesitan alegría esta temporada navideña».

El clásico sabor del pastel red velvet representa el espíritu de la temporada y el compromiso compartido de difundir esperanza y bondad.

El pastel de edición especial «Give With Joy» está disponible por tiempo limitado en línea con envío a nivel nacional, así como en las ubicaciones de Carlo's Bakery en Hoboken, Times Square y Port Authority.

Para obtener más información sobre cómo puede apoyar a sus vecinos necesitados esta temporada navideña, por favor visite SalvationArmyUSA.org.

Acerca del Ejército de Salvación

El Ejército de Salvación ayuda anualmente a casi 28 millones de personas en Estados Unidos a superar la pobreza, la adicción y las dificultades económicas al predicar el evangelio de Jesucristo y satisfacer las necesidades humanas en Su nombre sin discriminación en casi todos los códigos postales. Al brindar alimentos, refugio, asistencia para prevenir desalojos, ayuda de emergencia en caso de catástrofes, rehabilitación, programas juveniles extraescolares y de verano, enriquecimiento espiritual y mucho más, el Ejército de Salvación está haciendo el mayor bien posible en más de 7,400 centros de operaciones en todo el país. Para obtener más información, visite SalvationArmyUSA.org.

