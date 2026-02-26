El evento temático industrial de la Feria de Cantón destaca las soluciones de construcción y mobiliario

  • El evento temático industrial de marzo de la Feria de Cantón destaca las soluciones de construcción y mobiliario en evolución

GUANGZHOU, China, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la demanda global continúa evolucionando en los sectores residencial, comercial y de infraestructura, el Evento Temático Industrial de marzo de la Feria de Cantón se centra en la Construcción y el Mobiliario, destacando productos y soluciones que reflejan las expectativas cambiantes de los entornos de vida y los estándares de construcción. Organizado en la plataforma digital permanente de la Feria de Cantón, este evento temático conecta a compradores y proveedores globales durante todo el año, eliminando las barreras de tiempo y ubicación para impulsar un comercio internacional y unas cadenas de suministro más eficientes y resilientes.

La presentación de marzo se centra en cómo la construcción y el mobiliario responden a las crecientes prioridades en materia de seguridad, funcionalidad y rendimiento a largo plazo. En lugar de considerar los edificios e interiores como espacios estáticos, muchos de los productos presentados abordan cómo las personas interactúan con las zonas de cocina, de almacenamiento y las superficies arquitectónicas en la vida diaria.

En cuanto al uso del agua, la creciente atención a su calidad y facilidad de uso está moldeando el diseño de productos. Los sistemas integrados de grifería de cocina que combinan funciones de agua filtrada y regular responden a las necesidades de los hogares que buscan un consumo de agua más seguro sin sacrificar la comodidad. Los canales de agua independientes y los conceptos de filtración multicapa ilustran cómo los fabricantes se están alineando con estándares internacionales más estrictos, a la vez que ofrecen configuraciones flexibles que se adaptan a las diversas necesidades del mercado.

Los muebles y los sistemas de almacenamiento interior también están evolucionando a medida que las funciones inteligentes trascienden el entretenimiento y la iluminación para incorporarse a espacios más privados. En armarios y vestidores, la innovación en materiales se combina cada vez más con funciones inteligentes que promueven una vida saludable. El control ambiental, las características orientadas a la higiene y la iluminación adaptable ilustran cómo los muebles se están convirtiendo en parte activa de las rutinas domésticas diarias, especialmente para familias con mayor sensibilidad a las condiciones ambientales.

En el sector de los materiales de construcción, la innovación sigue centrándose en el rendimiento, la versatilidad y la estética. Los avances en materiales de gran formato con superficies ultrafinas han ampliado su uso, desde las aplicaciones arquitectónicas tradicionales hasta la personalización del mobiliario doméstico. Gracias a su mayor resistencia, flexibilidad y una variedad de acabados superficiales, estos materiales se están adoptando en armarios, paneles de pared y elementos decorativos.

Para compradores con necesidades de abastecimiento más específicas, la plataforma en línea de la Feria de Cantón ofrece una función dedicada a la Solicitud de Aprovisionamiento. Esta función permite a los compradores internacionales presentar requisitos detallados, lo que permite a los proveedores con las capacidades necesarias iniciar una colaboración específica, mejorando así la eficiencia y la capacidad de respuesta en el comercio transfronterizo.

A través de su evento temático industrial de marzo, la Feria de Cantón continúa brindando a los compradores internacionales acceso continuo a soluciones emergentes y socios confiables en los sectores de la construcción y la vivienda.

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921129/Canton_Fair.jpg 

