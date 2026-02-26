L'événement thématique de mars de la foire de Canton sur l'industrie met l'accent sur l'évolution des solutions de construction et d'ameublement

GUANGZHOU, Chine, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la demande mondiale continue d'évoluer dans les secteurs résidentiel, commercial et de l'infrastructure, l'événement thématique industriel de mars de la Foire de Canton se concentre sur le bâtiment et le mobilier, mettant en lumière les produits et les solutions qui reflètent les attentes changeantes en matière d'environnements de vie et de normes de construction. Hébergé sur la plateforme numérique permanente de la Foire de Canton, l'événement thématique met en relation les acheteurs et les fournisseurs du monde entier tout au long de l'année, en supprimant les barrières temporelles et géographiques afin de favoriser un commerce international et des chaînes d'approvisionnement plus efficaces et plus résilients.

L'exposition de mars est centrée sur la manière dont le bâtiment et le mobilier répondent aux priorités croissantes en matière de sécurité, de fonctionnalité et de performance à long terme. Plutôt que de considérer les bâtiments et les intérieurs comme des espaces statiques, de nombreux produits présentés traitent de la manière dont les gens interagissent avec les zones de cuisson, les zones de stockage et les surfaces architecturales dans la vie quotidienne.

En ce qui concerne l'utilisation de l'eau, l'attention croissante portée à la qualité de l'eau et à la facilité d'utilisation influe sur la conception des produits. Les systèmes de robinets de cuisine intégrés qui combinent les fonctions d'eau filtrée et d'eau ordinaire répondent aux besoins des ménages qui souhaitent consommer de l'eau de manière plus sûre sans sacrifier la commodité. Les canaux d'eau indépendants et les concepts de filtration multicouche illustrent la manière dont les fabricants s'alignent sur des normes internationales plus strictes tout en offrant des configurations flexibles adaptées aux diverses exigences du marché.

Les systèmes d'ameublement et de rangement intérieur évoluent également à mesure que les fonctions intelligentes dépassent le cadre du divertissement et de l'éclairage pour s'étendre à des espaces plus privés. Dans les armoires et les dressing, l'innovation matérielle est de plus en plus associée à des fonctions intelligentes qui favorisent un mode de vie axé sur la santé. Le contrôle de l'environnement, les caractéristiques d'hygiène et l'éclairage adaptable illustrent la façon dont le mobilier devient un élément actif des habitudes quotidiennes de la maison, en particulier pour les familles qui ont une sensibilité accrue aux conditions intérieures.

Dans le segment des matériaux de construction, l'innovation continue de se concentrer sur la performance, la polyvalence et l'esthétique. Les progrès réalisés dans le domaine des matériaux de surface ultraminces et de grand format ont permis d'étendre leur utilisation des applications architecturales traditionnelles à l'ameublement personnalisé. Grâce à leur résistance et à leur flexibilité accrues, ainsi qu'à une grande variété de finitions de surface, ces matériaux sont adoptés pour les armoires, les panneaux muraux et les éléments décoratifs.

Pour les acheteurs ayant des besoins plus spécifiques en matière d'approvisionnement, la plateforme en ligne de la foire de Canton offre une fonction dédiée aux demandes d'approvisionnement. Cette fonction permet aux acheteurs internationaux de soumettre des exigences détaillées, ce qui permet aux fournisseurs ayant des capacités de correspondance d'entamer un engagement ciblé, améliorant ainsi l'efficacité et la réactivité du commerce transfrontalier.

Grâce à son événement thématique de mars, la Foire de Canton continue à fournir aux acheteurs internationaux un accès permanent à des solutions émergentes et à des partenaires fiables dans les secteurs du bâtiment et de l'habitat.

