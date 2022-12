El exdirector de Yeezy-Adidas Innovation Lab lanza FCTRY LAb con una recaudación de fondos de $6 millones, que representa una de las mayores inversiones en un fundador afroamericano en 2022

LOS ÁNGELES, 14 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- FCTRY LAb es un laboratorio de prototipado de calzado y un estudio de emprendimiento dirigido por personas afrodescendientes, indígenas y de color (BIPOC) con sede en Los Ángeles, cuyo objetivo es democratizar la producción de zapatillas y la innovación de código abierto para diseñadores y marcas emergentes y establecidas de todos los tamaños. La recaudación de fondos de FCTRY LAb para su lanzamiento el 15 de diciembre es una de las mayores inversiones en un fundador afroamericano realizadas en 2022.

Omar Bailey y Abhishek Som, cofundadores de FCTRY LAb

FCTRY LAb, fundado por Omar Bailey (exdirector de Yeezy-Adidas Innovation Lab) y Abhishek Som (exejecutivo de Wall Street y Private Equity), es un estudio de innovación independiente con sede en los Estados Unidos que busca evitar los riesgos y retrasos de las cadenas de suministro internacionales, lo que reduce el tiempo de desarrollo de productos de entre 8 y 12 meses a un corto período de entre 1 y 3 meses. Al hacer que la alta tecnología sea accesible, FCTRY LAb trabaja para proporcionar equidad en una industria en la que las grandes empresas de zapatillas a menudo obtienen una abrumadora mayoría de las ganancias del poder creativo de diseñadores, influenciadores y atletas pertenecientes a minorías.

Este monto inicial de $6 millones incluyó a un grupo diverso de firmas de capital de riesgo, destacados atletas profesionales y un sinnúmero de consolidados ángeles inversionistas. Entre los inversionistas se encuentran: el cofundador de Tinder (a través de Time Zero Capital), el cofundador de WeWork, el director de Warburg Pincus para la costa oeste y un consorcio de estrellas de la NBA y la NFL a través de Aurelien Capital, con sede en Chicago. La inversión de capital de riesgo estuvo liderada por Slauson & Co con sede en Los Ángeles y respaldada por Pay-Pal, con inversiones adicionales de Relay Ventures, Elysian Park Ventures (la división de inversión privada del grupo propietario de los Dodgers de Los Ángeles), Level One Fund y Fog City Capital, entre otros.

Omar Bailey ayudó a pasar de la brecha en el diseño conceptual de vanguardia al calzado físico para su uso durante el crecimiento de ingresos de $1,000 millones de Yeezy-Adidas. Con más de 20 años de desarrollo de productos globales y práctica en fabricación como ingeniero de diseño, sus otras experiencias incluyen el desarrollo de calzado para personalidades del mundo del entretenimiento como Jay-Z y Lady Gaga, al igual que atletas como Karim Benzema, así como el trabajo junto a marcas con impacto cultural como Supreme, New Balance, K-Swiss y Timberland. Satyan Gohil, también veterano en desarrollo y prototipado de calzado de Yeezy-Adidas, se sumó a FCTRY LAb como director de innovación. En un corto período de tiempo, FCTRY LAb ya ha diseñado, prototipado y fabricado múltiples líneas de calzado colaborativo con los mejores socios en diseño y marca, así como con un ganador del Super Bowl.

Acerca de FCTRY LAb

FCTRY LAb es un laboratorio de innovación en calzado con sede en Los Ángeles, California, que reorienta la tecnología de vanguardia en fabricación aditiva e impresión 3D (que comúnmente se usa en las industrias aeroespacial y de defensa) con procesos tradicionales para el desarrollo de tejidos de punto y calzado, con el fin de crear una instalación de extremo a extremo para el diseño, desarrollo y prototipado de calzado. El laboratorio de innovación es un puente entre la creación de productos y la fabricación a gran escala. FCTRY LAb se asoció con Stratasys Ltd. (SSYS: NASDAQ) para usar su avanzada tecnología de impresión 3D. FCTRY LAb seguirá las prácticas de ESG y desarrollo sostenible. Consultas B2B y más información disponibles en www.fctrylab.com.

