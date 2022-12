Yeezy-Adidas Innovation Lab 前負責人以 600 萬美元籌款推出 FCTRY LAb；代表 2022 年對黑人創辦人的最大投資之一

洛杉磯2022年12月14日 /美通社/ -- FCTRY LAb 是 BIPOC 領導、位於洛杉磯的鞋類原型製作實驗室和風險投資工作室,旨在為各種規模的新興和成熟設計師和品牌實現普及運動鞋生產和開源創新。FCTRY LAb 於 12 月 15 日啟動的籌款活動是 2022 年對黑人創辦人的最大投資之一。

FCTRY LAb 由 Omar Bailey(前 Yeezy-Adidas Innovation Lab 負責人)和 Abhishek Som(前華爾街和私募股權主管)創立,是一家立足於美國的自主創新工作室,避免海外供應鏈的風險和延遲,從而將產品開發時間從 8 至 12 個月縮短到短短的 1 至 3 個月。FCTRY LAb 致力讓高科技觸手可及在行業中提供股權。在這個行業中,大型運動鞋公司通常從少數族裔設計師、有影響力的人和運動員的創造力中賺取絕大多數利潤。

這筆最初的 600 萬美元資金包括多元化的風險投資公司、頂級職業運動員和無數有血統的天使投資人。投資者包括 Tinder的聯合創始人(來自 Time Zero Capital),WeWork聯合創始人、Warburg Pincus 美國西岸負責人,以及來自芝加哥 Aurelien Capita 的 NBA 和 NFL 明星聯盟。風險資本投資由總部位於洛杉磯、Pay-Pal 支援的 Slauson & Co 領頭,以及來自 Relay Ventures Elysian Park Ventures(洛杉磯道奇隊所有權集團的私人投資部門)、Level One Fund 和 Fog City Capital 等的額外投資。

在 Yeezy-Adidas 收入增長 10 億美元的過程中,Omar Bailey 幫助縮小前沿概念設計到可穿戴鞋類之間的差距。作為一名設計工程師,他在全球產品開發和製造方面擁有 20 多年的經驗。他的其他經驗包括為 Jay-Z 和Lady Gaga 等藝人,Karim Benzema 等運動員開發鞋履,以及與具有文化影響力的品牌合作,例如 Supreme、New Balance、K-Swiss 和 Timberland。Satyan Gohil 亦是 Yeezy-Adidas 的鞋類原型設計和開發資深人士,已加入 FCTRY LAb,擔任創新主管。在短時間內,FCTRY LAb 已經與頂級設計和品牌合作夥伴以及衛冕超級碗冠軍一起設計、製作原型並製造了多條協作鞋類系列。

關於 FCTRY LAb

FCTRY LAb 是一家位於加州洛杉磯的鞋類創新實驗室,將增材製造和 3D 打印(傳統上用於航天和國防工業)的最先進技術與傳統的針織和鞋類開發流程結合,創造出獨一無二,用於鞋類設計、開發和原型製作的端到端設施。創新實驗室是產品創造和大規模製造之間的橋樑。FCTRY LAb 與 Stratasys Ltd. (SSYS:NASDAQ) 合作,使用其先進的 3D 打印技術。 FCTRY LAb 將遵循 ESG 和可持續發展實踐。B2B 查詢和更多資訊,請瀏覽 www.fctrylab.com。

傳媒聯絡方 | [email protected]

