Yezzy-Adidas创新实验室前负责人推出FCTRY LAb并筹资600万美元；这是2022年对黑人创始人进行的规模最大的投资之一

洛杉矶2022年12月14日 /美通社/ -- FCTRY LAb是一家由BIPOC领导、总部位于洛杉矶的鞋类原型设计实验室和风险工作室,旨在为各种规模的新兴和成熟的设计师及品牌实现运动鞋生产和开源创新的民主化。FCTRY LAb的筹款活动将于12月15日启动,这是2022年对黑人创始人的最大投资之一。

FCTRY Lab由Omar Bailey(Yeezy-Adidas创新实验室前负责人)和Abhishek Som(华尔街和私募股权前高管)创立,是一家独立的创新工作室,总部位于美国,以此避免海外供应链的风险和延迟,从而将产品开发时间从8-12个月缩短到1-3个月。FCTRY LAb通过提供高科技,努力促进行业公平,该行业中的大型运动鞋公司通常获得绝大多数利润,影响了少数设计师、影响力者和运动员的创意力量。

FCTRY LAb联合创始人Omar Bailey和Abhishek Som

首批600万美元的投资组合来自多家风险投资公司、顶级专业运动员和众多大牌天使投资者。投资者包括:Tinder联合创始人(通过Time Zero Capital投资)、WeWork联合创始人、Warburg Pincus的西海岸负责人,以及通过总部位于芝加哥的Aurelien Capital进行投资的NBA和NFL明星联盟。风险投资由总部位于洛杉矶、由Pay-Pal提供支持的Slauson & Co领投,其他投资来自Relay Ventures、Elysian Park Ventures(洛杉矶Dodgers所有权集团的私人投资部门)、Level One Fund和Fog City Capital等。

在Yeezy-Adidas收入增长10亿美元期间,Omar bailley帮助将这一尖端概念设计转变为可穿戴的鞋类。作为设计工程师,他拥有20多年的全球产品开发和制造经验,其他经验包括为Jay-Z和Lady Gaga等艺人以及Karim Benzema等运动员开发鞋类,并与Supreme、New Balance、K-Swiss和Timberland 等具有文化影响力的品牌进行合作。Yezy-Adidas的鞋类原型设计和开发资深人士Satyan Gohil加入FCTRY LAb担任创新主管。FCTRY LAb已在短时间内与顶级设计和品牌合作伙伴以及超级碗冠军团队合作设计、进行原型设计和制造了多种协作鞋类。

关于FCTRY LAb

FCTRY LAb是一家总部位于加利福尼亚州洛杉矶的鞋类创新实验室,将添加剂制造和 3D打印(传统上用于航空航天和国防行业)方面的先进技术与传统的针织和鞋类开发工艺重新结合,为鞋类设计、开发和原型设计创造一种端到端的设施。该创新实验室是产品创造和大规模制造之间的桥梁。FCTRY LAb与Stratasys Ltd.(SSYS:纳斯达克)进行合作,以使用其先进的3D打印技术。 FCTRY LAb将遵循ESG和可持续发展实践。B2B咨询和了解更多信息请见:www.fctrylab.com。

FCTRY LAb

